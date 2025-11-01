Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Nicoletta Mantovani, chi è il nuovo marito dopo Luciano Pavarotti e cosa fa oggi

La vedova del grande tenore italiano si è risposata con un consulente finanziario di Bologna. Oggi è impegnata nella gestione della fondazione che porta il nome dell'ex marito.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Nicoletta Mantovani torna sotto i riflettori di Verissimo, oggi pomeriggio, per raccontare una nuova pagina – sorprendentemente felice – della sua vita. Dopo il grande amore e la perdita dolorosa di Luciano Pavarotti, la Mantovani si è riscoperta innamorata a 50 anni, grazie ad Alberto Tinarelli, uomo schivo e dall’animo buono. Consulente finanziario bolognese, 52 anni, Tonarelli è riuscito a portare di nuovo serenità e calore nella famiglia di Nicoletta. Con il benestare anche di Alice, figlia diciassettenne del grande tenore. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Nicoletta Mantovani, il colpo di fulmine dopo l’addio a Pavarotti

Il destino ha voluto che Nicoletta e Alberto si incontrassero pochi mesi fa, durante una cena organizzata dall’amica comune Grazia Verasani, scrittrice e sceneggiatrice. Da quell’attimo, tutto è cambiato. "Il lockdown ci ha fatto capire di essere fatti l’uno per l’altra", ha confessato Nicoletta al settimanale Chi, "non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo. Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore". Una passione travolgente, la loro, che ha portato alle nozze nella chiesa dell’Antoniano di Bologna, alla presenza di 150 amici e parenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il dettaglio più toccante? La proposta di matrimonio è stata rivolta anche ad Alice, la figlia 17enne di Nicoletta e Luciano Pavarotti. "Lui è così speciale", ha detto la Mantovani, "che dopo avermi chiesto di sposarlo mi ha detto che se avesse visto Alice tentennare non ci saremo più sposati e così lo ha chiesto anche a lei, che è esplosa di gioia. Adesso siamo una vera famiglia". La cerimonia è stata intima, emozionante, con Nicoletta in abito ghiaccio e bouquet di fiori bianchi, circondata dall’affetto degli amici, tra cui anche Nek e la moglie Patrizia.

Chi è Alberto Tinarelli e cosa fa oggi Nicoletta

Alberto Tinarelli, bolognese, lavora da anni come dirigente in una azienda primaria di servizi finanziari, lontano dai riflettori e per nulla incline alle cronache rosa. La sua vita privata è rimasta immune dalle attenzioni mediatiche, anche ora che fa coppia con la vedova del tenore più celebre al mondo.

Nicoletta Mantovani, invece, dopo la dolorosa scomparsa di Pavarotti ha saputo reinventarsi. Ha dato vita alla "Fondazione Luciano Pavarotti", per sostenere la memoria del marito e i giovani talenti del canto lirico, ha prodotto film (tra cui "E la chiamano estate" e "Gli anni amari"), collaborato con documentari, festival, giurie ed eventi di beneficenza. Ha anche combattuto e vinto la sua battaglia contro la sclerosi multipla, e al momento conduce una vita riservata e piena di passioni, tra musica, cinema e filantropia. Accanto ad Alice, Nicoletta oggi è felice e serena, impegnata nella gestione della fondazione e nella promozione del talento musicale.

Potrebbe interessarti anche

Paola Cortellesi su Raiplay si dà all'ambientalismo dopo il successo di C'è ancora domani

Paola Cortellesi su Raiplay si dà all'ambientalismo dopo il successo di C'è ancora domani

L'attrice romana è protagonista di questa pellicola diretta da Fausto Brizzi, al fia...
Striscia la Notizia, Elisa

Mediaset, le novità di ottobre 2025: Striscia la Notizia slitta e pioggia di concerti autunnali

Un mese che mescola nuove fiction, cambiamenti inattesi nei programmi storici e il f...
Tale e Quale Show anticipazioni 26 settembre 2025

Tale e Quale Show 2025, Carlo Conti parte col botto: anticipazioni, concorrenti e imitazioni

Tutte le anticipazioni di stasera su Rai 1 con Carlo Conti: da Peppe Quintale nei pa...
Midnight Factory porta in streaming un horror al centro della polemica

Un cane lotta contro i demoni nel film Good Boy: è al centro della polemica e disponibile su Prime Video

Questo innovativo film horror, acclamato dalla critica nostrana e internazionale, ar...
Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan, la confessione sul compagno ‘segreto’ e Fabrizio Frizzi: “Non ne parlo per rispetto”

Dal ritorno in tv al misterioso compagno francese, passando per i ricordi di Fabrizi...
Isabella Ferrari si lascia alle spalle Distretto di Polizia e su Raiplay diventa avvocato in questa serie tv

Isabella Ferrari tradita dal marito su RaiPlay in un dramma intenso e mai così attuale

L'attrice piacentina veste i panni di un'avvocatessa tradita in un legal drama tutto...
Buongiorno, mamma! 3

'Buongiorno mamma 3' con Raoul Bova: anticipazioni, quante puntate sono e quando finisce

Stasera 17 settembre 2025 inizia la terza stagione di 'Buongiorno mamma!': ecco anti...
Il Coraggio di Angela, Lunetta Savino protagonista della serie in streaming su RaiPlay

Lunetta Savino incredibile e 'dimenticata' in questa serie Tv su RaiPlay

Su RaiPlay arriva un'ondata di emozioni forti che vi travolgeranno: Lunetta Savino p...
Claudio Fico

Addio Claudio Fico, vicedirettore del Tg5: le cause della morte, la malattia e l’annuncio in TV

Lutto nel mondo della televisione e dell’informazione italiana: il noto giornalista ...

WeWALK

Bastone smart per ipovedenti

La soluzione che aiuta i ciechi a sentirsi più sicuri e autonomi

LEGGI

Personaggi

Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti

Nicoletta Mantovani
Isabella Rossellini

Isabella Rossellini
Fabrizio Gallo

Fabrizio Gallo
Belen Rodriguez

Belen Rodriguez

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963