Nicoletta Mantovani, chi è il nuovo marito dopo Luciano Pavarotti e cosa fa oggi La vedova del grande tenore italiano si è risposata con un consulente finanziario di Bologna. Oggi è impegnata nella gestione della fondazione che porta il nome dell'ex marito.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Nicoletta Mantovani torna sotto i riflettori di Verissimo, oggi pomeriggio, per raccontare una nuova pagina – sorprendentemente felice – della sua vita. Dopo il grande amore e la perdita dolorosa di Luciano Pavarotti, la Mantovani si è riscoperta innamorata a 50 anni, grazie ad Alberto Tinarelli, uomo schivo e dall’animo buono. Consulente finanziario bolognese, 52 anni, Tonarelli è riuscito a portare di nuovo serenità e calore nella famiglia di Nicoletta. Con il benestare anche di Alice, figlia diciassettenne del grande tenore. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Nicoletta Mantovani, il colpo di fulmine dopo l’addio a Pavarotti

Il destino ha voluto che Nicoletta e Alberto si incontrassero pochi mesi fa, durante una cena organizzata dall’amica comune Grazia Verasani, scrittrice e sceneggiatrice. Da quell’attimo, tutto è cambiato. "Il lockdown ci ha fatto capire di essere fatti l’uno per l’altra", ha confessato Nicoletta al settimanale Chi, "non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo. Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore". Una passione travolgente, la loro, che ha portato alle nozze nella chiesa dell’Antoniano di Bologna, alla presenza di 150 amici e parenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il dettaglio più toccante? La proposta di matrimonio è stata rivolta anche ad Alice, la figlia 17enne di Nicoletta e Luciano Pavarotti. "Lui è così speciale", ha detto la Mantovani, "che dopo avermi chiesto di sposarlo mi ha detto che se avesse visto Alice tentennare non ci saremo più sposati e così lo ha chiesto anche a lei, che è esplosa di gioia. Adesso siamo una vera famiglia". La cerimonia è stata intima, emozionante, con Nicoletta in abito ghiaccio e bouquet di fiori bianchi, circondata dall’affetto degli amici, tra cui anche Nek e la moglie Patrizia.

Chi è Alberto Tinarelli e cosa fa oggi Nicoletta

Alberto Tinarelli, bolognese, lavora da anni come dirigente in una azienda primaria di servizi finanziari, lontano dai riflettori e per nulla incline alle cronache rosa. La sua vita privata è rimasta immune dalle attenzioni mediatiche, anche ora che fa coppia con la vedova del tenore più celebre al mondo.

Nicoletta Mantovani, invece, dopo la dolorosa scomparsa di Pavarotti ha saputo reinventarsi. Ha dato vita alla "Fondazione Luciano Pavarotti", per sostenere la memoria del marito e i giovani talenti del canto lirico, ha prodotto film (tra cui "E la chiamano estate" e "Gli anni amari"), collaborato con documentari, festival, giurie ed eventi di beneficenza. Ha anche combattuto e vinto la sua battaglia contro la sclerosi multipla, e al momento conduce una vita riservata e piena di passioni, tra musica, cinema e filantropia. Accanto ad Alice, Nicoletta oggi è felice e serena, impegnata nella gestione della fondazione e nella promozione del talento musicale.

Potrebbe interessarti anche