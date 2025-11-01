Nicoletta Mantovani, chi è il nuovo marito dopo Luciano Pavarotti e cosa fa oggi
La vedova del grande tenore italiano si è risposata con un consulente finanziario di Bologna. Oggi è impegnata nella gestione della fondazione che porta il nome dell'ex marito.
Nicoletta Mantovani torna sotto i riflettori di Verissimo, oggi pomeriggio, per raccontare una nuova pagina – sorprendentemente felice – della sua vita. Dopo il grande amore e la perdita dolorosa di Luciano Pavarotti, la Mantovani si è riscoperta innamorata a 50 anni, grazie ad Alberto Tinarelli, uomo schivo e dall’animo buono. Consulente finanziario bolognese, 52 anni, Tonarelli è riuscito a portare di nuovo serenità e calore nella famiglia di Nicoletta. Con il benestare anche di Alice, figlia diciassettenne del grande tenore. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Nicoletta Mantovani, il colpo di fulmine dopo l’addio a Pavarotti
Il destino ha voluto che Nicoletta e Alberto si incontrassero pochi mesi fa, durante una cena organizzata dall’amica comune Grazia Verasani, scrittrice e sceneggiatrice. Da quell’attimo, tutto è cambiato. "Il lockdown ci ha fatto capire di essere fatti l’uno per l’altra", ha confessato Nicoletta al settimanale Chi, "non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo. Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore". Una passione travolgente, la loro, che ha portato alle nozze nella chiesa dell’Antoniano di Bologna, alla presenza di 150 amici e parenti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il dettaglio più toccante? La proposta di matrimonio è stata rivolta anche ad Alice, la figlia 17enne di Nicoletta e Luciano Pavarotti. "Lui è così speciale", ha detto la Mantovani, "che dopo avermi chiesto di sposarlo mi ha detto che se avesse visto Alice tentennare non ci saremo più sposati e così lo ha chiesto anche a lei, che è esplosa di gioia. Adesso siamo una vera famiglia". La cerimonia è stata intima, emozionante, con Nicoletta in abito ghiaccio e bouquet di fiori bianchi, circondata dall’affetto degli amici, tra cui anche Nek e la moglie Patrizia.
Chi è Alberto Tinarelli e cosa fa oggi Nicoletta
Alberto Tinarelli, bolognese, lavora da anni come dirigente in una azienda primaria di servizi finanziari, lontano dai riflettori e per nulla incline alle cronache rosa. La sua vita privata è rimasta immune dalle attenzioni mediatiche, anche ora che fa coppia con la vedova del tenore più celebre al mondo.
Nicoletta Mantovani, invece, dopo la dolorosa scomparsa di Pavarotti ha saputo reinventarsi. Ha dato vita alla "Fondazione Luciano Pavarotti", per sostenere la memoria del marito e i giovani talenti del canto lirico, ha prodotto film (tra cui "E la chiamano estate" e "Gli anni amari"), collaborato con documentari, festival, giurie ed eventi di beneficenza. Ha anche combattuto e vinto la sua battaglia contro la sclerosi multipla, e al momento conduce una vita riservata e piena di passioni, tra musica, cinema e filantropia. Accanto ad Alice, Nicoletta oggi è felice e serena, impegnata nella gestione della fondazione e nella promozione del talento musicale.
Potrebbe interessarti anche
Paola Cortellesi su Raiplay si dà all'ambientalismo dopo il successo di C'è ancora domani
L'attrice romana è protagonista di questa pellicola diretta da Fausto Brizzi, al fia...
Mediaset, le novità di ottobre 2025: Striscia la Notizia slitta e pioggia di concerti autunnali
Un mese che mescola nuove fiction, cambiamenti inattesi nei programmi storici e il f...
Tale e Quale Show 2025, Carlo Conti parte col botto: anticipazioni, concorrenti e imitazioni
Tutte le anticipazioni di stasera su Rai 1 con Carlo Conti: da Peppe Quintale nei pa...
Un cane lotta contro i demoni nel film Good Boy: è al centro della polemica e disponibile su Prime Video
Questo innovativo film horror, acclamato dalla critica nostrana e internazionale, ar...
Carlotta Mantovan, la confessione sul compagno ‘segreto’ e Fabrizio Frizzi: “Non ne parlo per rispetto”
Dal ritorno in tv al misterioso compagno francese, passando per i ricordi di Fabrizi...
Isabella Ferrari tradita dal marito su RaiPlay in un dramma intenso e mai così attuale
L'attrice piacentina veste i panni di un'avvocatessa tradita in un legal drama tutto...
'Buongiorno mamma 3' con Raoul Bova: anticipazioni, quante puntate sono e quando finisce
Stasera 17 settembre 2025 inizia la terza stagione di 'Buongiorno mamma!': ecco anti...
Lunetta Savino incredibile e 'dimenticata' in questa serie Tv su RaiPlay
Su RaiPlay arriva un'ondata di emozioni forti che vi travolgeranno: Lunetta Savino p...