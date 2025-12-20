Stefano Bettarini, chi è la fidanzata Nicoletta Larini: il padre famoso e il rapporto (sorprendente) con Simona Ventura Nicoletta Larini è la compagna di Stefano Bettarini: figlia di un ex pilota di Formula Uno, fashion designer e protagonista di Temptation Island Vip.

Negli ultimi anni il nome di Nicoletta Larini è diventato sempre più familiare al pubblico televisivo, soprattutto per la sua storia d’amore con Stefano Bettarini. Giovane, riservata e lontana dagli eccessi dello spettacolo, Nicoletta ha saputo conquistare l’ex calciatore con semplicità e determinazione. Il loro legame, nato lontano dai riflettori, ha resistito a reality, differenze d’età e momenti complessi. Oggi li vedremo ospiti a Verissimo, dove parleranno della loro storia e dei progetti futuri.

Stefano Bettarini, chi è la fidanzata Nicoletta Larini: età, lavoro e padre famoso

Nicoletta Larini è nata nel 1994 ed è cresciuta in una famiglia molto conosciuta in Versilia. È figlia di Nicola Larini, ex pilota di Formula Uno che negli anni Ottanta e Novanta ha lasciato il segno nel mondo delle corse, arrivando anche a indossare la tuta Ferrari. Un cognome importante, che Nicoletta ha sempre portato con discrezione, senza mai sfruttarlo per cercare visibilità.

Appassionata di moda fin da giovanissima, ha studiato allo IED di Firenze e successivamente ha proseguito la sua formazione in Inghilterra, alla Nottingham Trent University. Tornata in Italia, ha trasformato la sua passione in lavoro, affermandosi come fashion designer e modella. Oggi è alla guida di un brand di abbigliamento che propone costumi, bikini, capi mare e abiti dallo stile fresco e contemporaneo. Vive a Viareggio, dove convive con Stefano Bettarini, mantenendo però un profilo social sobrio e mai eccessivamente esposto.

La storia d’amore con Stefano Bettarini

Nicoletta e Stefano Bettarini si sono conosciuti nel 2017, in un momento di grandi cambiamenti per entrambi. Lei era impegnata in una relazione importante, lui reduce da una storia appena conclusa. L’incontro, però, ha stravolto ogni certezza. Tra i due ci sono 22 anni di differenza d’età, ma questo non ha mai rappresentato un vero ostacolo. Al contrario, con il tempo hanno costruito un rapporto solido, basato sul rispetto e sulla complicità. Nicoletta ha instaurato un bel legame anche con i figli di Bettarini, Niccolò e Giacomo, e il rapporto con Simona Ventura – ex moglie di Stefano – è sereno e improntato alla stima reciproca. La stessa Nicoletta non ha mai nascosto l’ammirazione per Simona, riconoscendone il ruolo fondamentale nella vita della famiglia:

"Io e Simona abbiamo un bellissimo rapporto. E’ nato un amore, siamo in comunicazione, è una grandissima donna e una grandissima mamma: le voglio molto bene. E’ stato un piacere poterla conoscere"

Il pubblico ha imparato a conoscere Nicoletta durante Temptation Island Vip 2018, a cui ha partecipato in coppia con Stefano Bettarini. "Abbiamo scelto di partecipare al programma anche per provare a vivere per un po’ distanti, per metterci alla prova", dichiarò la ragazza. Enrambi hanno vissuto quell’esperienza televisiva con maturità, nonostante le inevitabili insicurezze legate alla differenza d’età, ed hanno superato la prova, uscendo dal programma più uniti che mai. Al momento, però, nonostante l’amore non c’è alcun matrimonio all’orizzonte: "Ci sono già cascato una volta. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico", ha dichirato recentemente l’ex calciatore. Che però ha anche lasciato uno spiraglio aperto alle nozze: "Ma mai dire mai nella vita".

