Nicole Wallace, chi è la nuova attrice di Prime Video che sta conquistando la Sicilia Dopo il successo internazionale con È Colpa Mia? e È Colpa Tua?, Nicole Wallace arriva in Italia per Postcards from Italy, tra divertimento e sorprese siciliane

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Nicole Wallace consolida la sua carriera internazionale con Prime Video. L’attrice spagnola, nota per E’ Colpa Mia? e E’ Colpa Tua?, sarà protagonista della serie in inglese Postcards from Italy, attualmente in produzione in Sicilia. Amazon MGM Studios ha firmato un accordo di esclusiva con Wallace, che collaborerà allo sviluppo di nuovi progetti per il catalogo globale di Prime Video. L’annuncio è stato fatto durante il Prime Video Retreat a Ibiza, dedicato ai successi internazionali per il pubblico young adult. Vediamo insieme tutti i dettagli e scopriamo qualcosa di più sull’attrice.

Nicole Wallace, chi è la nuove stella di Prime Video

Nicole Alejandra Wallace del Barrio, nota come Nicole Wallace, è un’attrice ispano-americana nata il 22 marzo 2002 a Madrid. Inizia la carriera nel 2008 con cortometraggi e debutta in TV nel 2018 con Skam España, ruolo che le ha dato grande popolarità. Nel 2023 è protagonista del film È colpa mia?, tratto dal romanzo di Mercedes Ron, e riscuote un enorme successo su Prime Video; nel 2024 riprende il ruolo in È colpa tua? (la cui trilogia si concluderà con È Colpa Nostra?, in uscita il 16 ottobre). Partecipa anche a Parot (2021) e Ni una más (2024), interpretando Alma. Wallace sarà anche protagonista della limited series cilena The House of Spirits, basata sul romanzo di Isabel Allende, prodotta da Eva Longoria e in uscita nel 2026.

Nel 2024 diventa prima ambasciatrice di Dior Beauty in Spagna e ha sfilato alla Paris Fashion Week. Nicole ha studiato psicologia a distanza, conciliando studio e carriera, ed è appassionata di musica e danza: suona violino e pianoforte, studia canto e ha praticato hip-hop, funk e danza moderna per oltre otto anni.

Postcards from Italy, di cosa parla il nuovo progetto di Prime Video con Nicole Wallace

Amazon MGM Studios ha deciso di puntare sulla giovanissima Nicole Wallace, annunciando un contratto di esclusiva con l’attrice, protagonista dei successi internazionali di Prime Video È Colpa Mia? e È Colpa Tua?. L’accordo mira a sviluppare il talento di Wallace, che collaborerà con lo studio per individuare nuovi progetti all’interno della lineup globale di film e serie di Prime Video. Il primo progetto sarà la serie Original italiana in lingua inglese Postcards from Italy, creata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè e diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu. La storia segue Mia, giovane ereditiera newyorkese, spedita a Palermo dal nonno senza soldi né lussi per lavorare come agente immobiliare nell’azienda di famiglia. La produzione è iniziata a settembre, e la serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori. Nicole Clemens, VP e Head of International Originals di Prime Video & Amazon MGM Studios, ha dichiarato: "Nicole Wallace ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con la sua interpretazione autentica nel franchise Culpables. La sua naturale capacità di regalare profondità emotiva ai suoi personaggi colpisce gli spettatori di diversi Paesi e culture. Questo accordo testimonia il nostro entusiasmo nei confronti del potenziale globale di Nicole e rafforza il nostro impegno nel coltivare talenti internazionali emergenti che possano aiutare a raccontare storie coinvolgenti per il nostro pubblico di tutto il mondo."

Nicole Wallace, invece, ha commentato: "Sono incredibilmente emozionata di iniziare questa nuova avventura con Amazon MGM Studios. Il loro impegno per una narrazione audace e coraggiosa rende questa partnership la perfetta ‘creative home’. Mentre mi preparo a interpretare Mia in Postcards From Italy, diretto dalla brillante Jessica Yu, mi sento più ispirata che mai a mettermi alla prova creativamente e ad esplorare il personaggio con profondità e complessità. Questa partnership è un’opportunità da sogno per crescere, collaborare con voci visionarie e contribuire a dare vita a storie significative. Sono immensamente grata per questa occasione e non vedo l’ora di ciò che verrà."

