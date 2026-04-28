Nicole Minetti, chi è il compagno Giuseppe Cipriani: l’impero mondiale, il figlio adottato e la bufera sulla grazia Dal 2012 l’ex consigliera regionale è legata all’imprenditore veneto con il quale ha avuto il primo figlio e adottato un secondo, finito al centro del caso

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nicole Minetti è tornata a fare parlare di sé per l’ennesima controversia giudiziaria. Il ‘caso’ della grazia concessale dal presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella (ufficialmente per "gravi condizioni di salute di un parente minore"), infatti, sta facendo molto discutere. Al centro del polverone c’è il figlio dell’ex consigliera regionale, adottato insieme al compagno Giuseppe Cipriani. Dal 2012 Nicole è legata sentimentalmente all’imprenditore veneto; scopriamo tutta la loro storia.

Chi è Giuseppe Cipriani, il compagno di Nicole Minetti

Giuseppe Cipriani è un imprenditore italiano, noto principalmente per essere il figlio di Arrigo e nipote di Giuseppe senior, il fondatore del celebre Harry’s Bar di Venezia, inserito nel patrimonio nazionale dal Ministero dei Beni Culturali nel 2001. Nel ristorante fu inventato il Bellini e il carpaccio e fecero tappa celebrità del calibro di Charlie Chaplin, Orson Welles o Truman Capote. Giuseppe junior continua a gestire l’impero della dinastia veneta specializzato nel settore della ristorazione e dell’hôtellerie di lusso. Il suo nome è balzato agli onori della cronaca per il possibile coinvolgimento nel caso Jeffrey Epstein, con il quale avrebbe comprato un locale a Londra per 800mila sterline. Anche la sua compagna Nicole Minetti – com’è noto – non è certo nuova alle controversie legali, dal coinvolgimento nel caso Ruby e il procedimento giudiziario a carico di Silvio Berlusconi al favoreggiamento alla prostituzione nel rubybis fino a ‘rimborsopoli’. I due sono impegnati dal 2012 e vivono tra Italia, Montecarlo e Sud America; insieme hanno avuto il primo figlio e adottato il secondo nel 2018 in Uruguay. Proprio quest’ultimo è finito suo malgrado al centro del ‘caso’ della grazia concessa all’ex consigliere regionale.

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La grazia concessa a Nicole Minetti

Lo scorso 11 aprile il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha concesso la grazia alla compagna di Giuseppe Cipriani, Nicole Minetti. L’ex politica ha ottenuto questo diritto per "motivi umanitari", con riferimento alle "gravi condizioni di salute di un parente minore" (il secondo figlio adottato in Sud America nel 2018). Il caso ha ovviamente scosso la politica italiana e non solo, anche e soprattutto in virtù del burrascoso passato giudiziario dell’ex consigliere regionale. I dubbi hanno subito portato la Procura Generale di Milano a effettuare accertamenti e qualora la richiesta di grazia di Nicole Minetti si rivelasse fondata su falsità si aprirà un processo.

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