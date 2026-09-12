Tom Hardy, Nicole Kidman e Oscar Isaac insieme: quando le serie tv sembrano film da Oscar (grazie al cast). Ecco quelle da recuperare subito Tre produzioni, tre generazioni diverse e un esercito di star: così Hollywood porta sul piccolo schermo interpreti straordinari in ruoli del tutto inediti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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È proprio vero, negli ultimi anni, le piattaforme di streaming fanno a gara per accaparrarsi produzioni con grandi nomi. Ed ecco alcune serie TV che sembrano veri e propri eventi cinematografici a puntate. Non si tratta solo di marketing: un cast di attori premiati e riconosciuti porta con sé credibilità, capacità interpretativa e, spesso, una scrittura più ambiziosa. Ecco tre produzioni recenti che dimostrano come un cast stellare possa elevare la qualità complessiva di una serie, soprattutto se pensiamo alla presenza di nomi come Nicole Kidman, Tom Hardy e non solo.

3 serie TV da recuperare per un motivo validissimo: il cast

Se dovessimo fare una lista con tutte quelle serie TV che vantano la presenza di attori imponenti nel cast, be’, allora la lista sarebbe più lunga. Ma in questo articolo, vogliamo soffermarci su 3 produzioni che, a nostro dire, meritano tanto proprio per il motivo suddetto. Proprio per questo, dovete recuperare in streaming queste serie TV:

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Beef – Lo Scontro: due coppie, un solo conflitto esplosivo

Dopo il successo della prima stagione, la serie antologica Beef torna con una storia completamente nuova, cambiando cast ma mantenendo intatto il suo marchio di fabbrica: uno scontro che degenera fino a travolgere ogni cosa. Questa volta al centro della vicenda ci sono due coppie: da un lato Oscar Isaac e Carey Mulligan nei panni di Josh e Lindsay, ricchi gestori di un club esclusivo; dall’altro Charles Melton e Cailee Spaeny, che interpretano Austin e Ashley. La formula antologica permette alla serie di rinnovarsi completamente, stagione dopo stagione, affidandosi ogni volta a interpreti diversi ma sempre di altissimo livello, e soprattutto in grado di rendere credibile tensione e risentimento (emozioni dominanti in questo show). La trovate in streaming su Netflix.

MobLand: la criminalità londinese vista da Tom Hardy

Tra le produzioni più discusse dell’anno c’è MobLand, ambientata nel sottobosco criminale di Londra, dove una tragedia scatena una guerra tra due potenti famiglie, gli Harrigan e gli Stevenson. Per contrastare i rivali, gli Harrigan si affidano al "risolutore" Harry De Souza. A guidare il cast è Tom Hardy, protagonista assoluto di una narrazione violenta e senza sconti, ma troviamo anche: Pierce Brosnan (Conrad Harrigan), Helen Mirren (Maeve Harrigan), Paddy Considine (Kevin Harrigan). La serie è in streaming su Paramount+.

Margo Ha Problemi di Soldi: tre generazioni di dive a confronto

Altra serie è Margo Ha Problemi di Soldi, che unisce leggerezza e temi sociali complessi legati alla maternità e alla femminilità contemporanea. La protagonista Margo, alle prese con difficoltà economiche, decide di iscriversi a OnlyFans per guadagnare, dando il via a una serie di vicende tanto comiche quanto rivelatrici sul rapporto tra le generazioni. Il cast è quanto di più stellare si possa immaginare per una commedia drammatica: Michelle Pfeiffer interpreta la madre di Margo, mentre Nicole Kidman veste i panni di un’avvocata ed ex stella del wrestling, il cui marito la tradisce proprio con Margo. Completa il quadro Elle Fanning, protagonista della serie, affiancata da Nick Offerman e Thaddea Graham. La serie è in streaming su Apple TV+. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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