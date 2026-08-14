"Mi dissero di non sposare Tom Cruise, ma ero pronta a buttare la mia carriera per lui": Nicole Kidman senza freni L'attrice è tornata a parlare del matrimonio con Tom Cruise, svelando di aver ricevuto il consiglio di non sposarlo perché quello avrebbe potuto rovinarle la carriera

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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All’inizio della sua storia con Tom Cruise, molte persone avevano cercato di mettere in guardia Nicole Kidman: sposare una star di quel calibro avrebbe potuto distruggere la sua carriera. Ma lei, come ha raccontato di recente a British Vogue, non ne volle sapere.

Nicole Kidman e gli avvertimenti su Tom Cruise: "Ecco perché mi dissero di non sposarlo"

I due si erano conosciuti nel 1989 sul set di Giorni di tuono – il film che segnò l’esordio dell’attrice a Hollywood – e si erano sposati appena un anno dopo. Nicole aveva solo 22 anni ed era innamoratissima, motivo per il quale, a chi le diceva che stava rischiando tutto e che quel matrimonio avrebbe danneggiato la sua carriera, lei rispose semplicemente che l’amore veniva prima di qualsiasi successo professionale. E in effetti, dopo le nozze, è diventata ‘la moglie di Tom Cruise’, ma questo non l’ha portata a pentirsi della sua scelta: "Mi dissero: ‘Vedi, te l’avevamo detto’. E io: ‘E allora? Non dovevo sposare l’uomo che amo? Certo che butterò via la mia carriera. Non mi importa’."

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Nonostante le voci e l’assedio costante dei paparazzi, la carriera della Kidman non si è però affatto fermata. Negli anni Novanta, l’attrice ha recitato in film importanti come Da morire e Ritratto di signora, e ha condiviso di nuovo il set con il marito prima in Cuori ribelli e poi in Eyes Wide Shut, l’ultimo capolavoro di Stanley Kubrick. A questo proposito, Cruise ha raccontato di recente che fu proprio lui a proporre la moglie al regista per il ruolo di Alice, convinto fin da allora del suo grandissimo talento.

La fine del matrimonio e la svolta nella carriera di Nicole Kidman

Il matrimonio è durato undici anni, fino al divorzio nel 2001. Ripensandoci a distanza di tempo, la Kidman ha spiegato che la rottura fu dovuta anche alla sua giovanissima età: "Ero una bambina, in realtà, quando mi sono sposata. E avevo bisogno di crescere", ha raccontato.

Paradossalmente, proprio dopo la fine dell’unione con Cruise, la sua carriera ha preso definitivamente il volo. Nel giro di pochi anni sono usciti successi enormi come Moulin Rouge!, The Others e The Hours, il film che le ha fatto vincere il suo primo Premio Oscar. Oggi Nicole riconosce che quegli anni vissuti al centro dell’attenzione le sono serviti da palestra per imparare a gestire la fama, permettendole di sentirsi a suo agio sotto i riflettori. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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