Nicole Kidman è la patologa forense Kay Scarpetta su Prime Video: a chi è ispirato l’iconico personaggio
In arrivo in streaming la prima serie dedicata alla protagonista dei thriller più famosi di Patricia Cornwell: dall’ispirazione alle origini italiane.
Bisturi, microscopi, tavoli d’autopsia: in mezzo a tutto questo c’è un’iconica patologa forense che parla per conto dei morti. Si chiama Kay Scarpetta ed è pronta a conquistare tutti in streaming su Prime Video con la serie Scarpetta, prima trasposizione televisiva dedicata alla celebre protagonista dei thriller di Patricia Cornwell. A dare volto al personaggio è Nicole Kidman, nei panni della brillante e inflessibile dottoressa Kay Scarpetta: con mani esperte e uno sguardo che non lascia scampo alla menzogna, il suo compito è farsi voce delle vittime, smascherare serial killer e cercare la verità. Al fianco di Kidman troviamo anche Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale e Simon Baker. Ma prima di immergerci nella serie, vale la pena chiedersi: da dove viene questo personaggio così potente? Scopriamolo.
Le origini di Kay Scarpetta: tutto merito di Marcella Farinelli Fierro
Con oltre 120 milioni di copie vendute in tutto il mondo dall’esordio del personaggio nel 1990, Kay Scarpetta è diventata una delle eroine letterarie più amate e longeve della narrativa internazionale. I 29 libri di Patricia Cornwell incentrati sulla patologa forense sono stati tradotti in 36 lingue e pubblicati in più di 120 Paesi. Ma il segreto della credibilità assoluta di Kay Scarpetta affonda le radici nell’esperienza diretta della sua creatrice. Prima di diventare la regina indiscussa del thriller forense, Patricia Cornwell ha lavorato come giornalista di cronaca nera e, successivamente, come analista informatica nell’ufficio di Medicina Legale in Virginia.
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A ispirare la Cornwell è stata proprio la dottoressa Marcella Farinelli Fierro, patologa forense e per anni capo medico legale dello Stato della Virginia, con la quale ha potuto collaborare. L’autrice è rimasta subito affascinata dalla competenza, dalla determinazione e dal rigore scientifico della Dottoressa, tra le prime donne certificate in patologia forense negli Stati Uniti, e ha quindi deciso di ispirarsi proprio a lei per la creazione di un personaggio tanto iconico.
Kay Scarpetta, perché l’iconica patologa forense ha origini italiane
Ma c’è ancora un ultimo tassello che rende Kay Scarpetta un personaggio davvero unico nel panorama del thriller anglosassone. La patologa forense è nata a Miami da una famiglia di origini italiane proveniente da Verona, che nel corso dei secoli si è imparentata esclusivamente con altri italiani. Un dettaglio che emerge molto nei romanzi: Kay adora la cucina italiana e le sue specialità sono le lasagne e le tagliatelle al sugo con peperoni e salsiccia. Ma perché questa scelta? La risposta è arrivata dalla stessa Patricia Cornwell. In un’intervista a Repubblica, la scrittrice ha spiegato: "Amo la cultura italiana. Mi sono detta: ‘Deve essere italiana", pensando proprio ad un personaggio in grado di evocare calore, gioia e passione per la vita, anche di fronte alla morte quotidiana.
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