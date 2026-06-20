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Nicole Kidman, 59 anni e una vita da Oscar: il cuore spezzato per Tom Cruise, gli amori segreti e i successi

Dai film che l'hanno resa indimenticabile agli amori tormentati: la star hollywoodiana compie 59 anni tra grandi successi e nuovi progetti

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Nicole Kidman compie 59 anni: amori segreti e successi dell'attrice

Oggi, 20 giugno 2026, Nicole Kidman compie 59 anni e, oltre a essere una delle attrici più brave e pagate al mondo, è da sempre una delle donne più affascinanti e apprezzate di Hollywood. Non tutti però sanno che, alle spalle, la star ha una serie di amori turbolenti, e in alcuni casi ‘segreti’, che l’hanno cambiata per sempre.

Nicole Kidman e la storia d’amore con Tom Cruise che le ha cambiato la vita

Nicole Kidman ha vissuto una storia sentimentale che sembra un film. Impossibile non partire dal 1989, quando, giovanissima, incontra Tom Cruise sul set del film Giorni di tuono. Tra i due scatta un colpo di fulmine totale: si sposano l’anno successivo e diventano la coppia d’oro di Hollywood. Insieme adottano due figli, Isabella e Connor, e sembrano inseparabili. Ma vivere all’ombra di una star come Tom, e soprattutto sotto la costante pressione dei media e di Scientology, non è stato facile. Il matrimonio tra i due finisce infatti bruscamente nel 2001, dopo dieci anni, lasciando Nicole col cuore spezzato. Lei stessa racconterà, anni dopo, quanto fosse difficile sentirsi "solo la moglie di Tom Cruise".

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La storia d’amore segreta con Lenny Kravitz e l’incontro col marito Keith Urban

Eppure, poco tempo dopo, Nicole inizia a brillare di luce propria al cinema, riuscendo persino a vincere un premio Oscar. Dopo il divorzio, Nicole si prende del tempo per sé, ma nei primi anni Duemila finisce al centro del gossip per una storia rimasta segreta per moltissimo tempo. Tra il 2003 e il 2004, l’attrice frequenta il rocker Lenny Kravitz. I due cercano in tutti i modi di nascondersi dai fotografi, ma la relazione è seria, tanto che si parla addirittura di un fidanzamento ufficiale. La storia poi finisce, ma i due rimangono in ottimi rapporti. Curioso è il fatto che, anni dopo, Nicole si è trovata a recitare nella serie Big Little Lies insieme a Zoë Kravitz, la figlia di Lenny, e le ha confessato con il sorriso: "Beh, sono stata quasi la tua matrigna!".

La svolta della sua vita arriva nel 2005, quando a un evento incontra il cantante country Keith Urban. Entrambi australiani, entrambi feriti dal passato (lui stava combattendo contro forti problemi di dipendenze), si sposano nel 2006 e, contro ogni previsione, diventano una delle coppie più solide dello showbiz. Insieme hanno avuto due figlie, Sunday Rose e Faith Margaret (nata tramite madre surrogata), e ancora oggi sono legati da un profondo legame.

Nicole Kidman, dall’Oscar ai film che l’hanno resa indimenticabile

Se questi sono alcuni dei fatti più importanti della vita privata, non meno rilevante è stata la carriera di Nicole Kidman. Sin dagli esordi, è stata un’attrice che ha amato sperimentare, alternando produzioni commerciali a film d’autore. Di certo a lanciarla a Hollywood è stato Moulin Rouge!, film che l’ha fatta conoscere al grande pubblico e grazie al quale ha dimostrato al mondo intero di saper non solo recitare, ma anche cantare e ballare divinamente. Indimenticabili sono i film Eyes Wide Shut, The Others e The Hours, film grazie al quale ha vinto il Premio Oscar come Miglior Attrice nel 2003.

Ma Kidman si è anche cimentata in serie TV, come la recente The Perfect Couple, una miniserie in cui interpreta una ricca e algida scrittrice di gialli che si ritrova un cadavere nella sua proprietà proprio il giorno del matrimonio del figlio.

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