Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

La star di Un professore cattura cuori su Netflix: in questo film è in balia di desideri proibiti

Nicolas Maupas sbarca su Netflix con una commedia romantica e, a tratti, divertente. Situazioni complicate ed emozioni forti che fanno battere il cuore dei fan.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Nel catalogo Netflix è stato aggiunto di recente un film che, di sicuro, vi piacerà molto e che vede protagonista Nicolas Maupas, ex star di Mare Fuori e tra gli interpreti di Un Professore con Alessandro Gassmann. Una commedia diretta da Luca Lucini, il quale, vent’anni dopo Tre Metri Sopra Il Cielo, fa sognare nuovamente i fan con una storia d’amore romantica, tra ironia, imbarazzi ma anche scelte che mai vorremmo prendere nella vita. Quindi, cosa si fa in questi casi? Si segue il proprio cuore? O Il proprio istinto? Ognuno di noi è diverso, ed è normale che se fossimo in una situazione del genere, prenderemmo decisioni differenti. Ma non divaghiamo troppo, vediamo insieme tutti i dettagli.

Nicolas Maupas è un protagonista molto sensibile nel film L’Amore, In Teoria

L’Amore, In Teoria è una commedia romantica del 2025 diretta da Luca Lucini, con protagonisti Nicolas Maupas, Martina Gatti e Caterina De Angelis. Il film segue Leone, giovane studente di filosofia interpretato da Maupas, alle prese con i sentimenti inespressi e le pressioni sociali tipiche dell’amore giovanile. La performance di Maupas è intensa e naturale, e, più ddi ogni altra cos, mostra l’evoluzione di Leone da ragazzo introverso a un giovane consapevole e attivo nelle sue scelte sentimentali. La trama si complica quando, a causa di un incidente provocato dal fidanzato di Carola, Leone viene ingiustamente accusato e costretto a svolgere lavori socialmente utili. Questo evento lo spinge a rivedere le proprie priorità e a crescere personalmente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il film affronta con realismo temi come la paura dell’amore, la ricerca dell’identità e la difficoltà di comunicare i sentimenti, evitando sentimentalismi facili. La sceneggiatura di Amina Grenci e Teresa Fraioli, insieme alla regia fresca e contemporanea di Lucini, restituisce un ritratto autentico delle relazioni giovanili, inserito in un contesto segnato da sfide nuove come l’impatto della pandemia e dei periodi di isolamento, che hanno spinto i giovani a riflettere sul vero significato dell’amore e delle relazioni.

Qualche curiosità sul film e dove guardarlo in streaming

Girato interamente a Milano, il film trasforma la città in una vera co-protagonista, utilizzando i suoi luoghi simbolici e meno conosciuti per raccontare la storia di Leone. Dall’Università Statale alle piazze storiche come Sempione e Santo Stefano, passando per quartieri vivaci come Porta Venezia e locali iconici come il Bar Basso, ogni ambientazione contribuisce a creare un’atmosfera realistica e immersiva. Nicolas Maupas interpreta Leone con naturalezza, mentre Martina Gatti e Caterina De Angelis completano il quadro con i personaggi di Carola e Flor, fondamentali nelle dinamiche amorose del protagonista.

La sceneggiatura, definita "genuina e realistica", e la regia di Lucini, che guida attori credibili in ogni scena, sono stati particolarmente apprezzati dalla critica, rendendo il film coinvolgente e autentico. L’Amore, In Teoria è disponibile in streaming su Netflix.

Potrebbe interessarti anche

Stasera in tv (19 settembre), Gianluigi Nuzzi all'attacco di Antonella Clerici e del suo "revival": che succede

Stasera in tv (19 settembre), Gianluigi Nuzzi all'attacco di Antonella Clerici e del suo "revival": che succede

I programmi tv di stasera: Quarto Grado punta sulla cronaca e Rai 1 sulla nostalgia ...
I film in onda in TV stasera, lunedì 22 settembre 2025: la scelta drammatica di Bruce Willis per la sua famiglia

I film in onda in TV stasera, lunedì 22 settembre 2025: la scelta drammatica di Bruce Willis per la sua famiglia

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 22 settembre 2025: l'att...
I film in onda in TV stasera, venerdì 19 settembre 2025: Scamarcio va di corsa e qualcuno chiede aiuto a un pornodivo

I film in onda in TV stasera, venerdì 19 settembre 2025: Scamarcio va di corsa e qualcuno chiede aiuto a un pornodivo

Tutte le pellicole in programma stasera in televisione: dalla sfida Lancia-Audi nei ...
Nicolas Maupas e Gianmarco Saurino si uniscono al cast della serie caustica, irriverente e metatelevisiva per un deciso salto fuori dalla zona di comfort

Nicolas Maupas, da Un Professore con Gassman a una serie tv amatissima in Italia: il futuro è sempre più stellato

Nicolas Maupas e Gianmarco Saurino si uniscono al cast della serie caustica, irriver...
Un Professore 3, fandom impazziti per Simone e Manuel

Un Professore 3, Leo Gassmann accende la speranza sulla storia d'amore tra Simone e Manuel: il ‘segnale’ sui social è già virale

Il pubblico sui social sogna una storia d'amore con la A maiuscola e Leo Gassmann co...
Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in Rai

Favino e Miriam Leone su Netflix tra amore e disabilità

Corro da te è il remake del film Tutti in piedi in cui si scherza con garbo sul tema...
Migliori film erotici in streaming su Netflix

Netflix regala notti bollenti con questi 3 film che accendono la passione

Netflix si fa piccante con tre film 'caldi' che accendono la notte: scene audaci, de...
Ambra Angiolini in streaming su Netflix con Viva l'Italia

Ambra Angiolini su Netflix si scaglia contro un'Italia corrotta e meschina: un sincero film di denuncia sociale

Una commedia grottesca diretta da Massimiliano Bruno con anche Michele Placido, Raou...
Poli opposti in streaming su RaiPlay

Luca Argentero è un terapista di coppia mozzafiato su RaiPlay: il cambiamento da urlo

Su RaiPlay c'è un intramontabile film con Luca Argentero nei panni i un terapista di...

Personaggi

Blake Lively

Blake Lively
Ginevra Francesconi

Ginevra Francesconi
Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande
Andrea Preti

Andrea Preti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963