Nicolas Maupas, dopo Mare Fuori annuncia la sfida più grande: "Ecco cosa sogno di fare al cinema" In un'intervista al Corriere della Sera, l'attore parla del successo di Mare Fuori, di com'è riuscito a non rimanerne incastrato e al grande sogno per il futuro

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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L’entusiasmo è a mille e il sonno un po’ agitato, ma Nicolas Maupas non perde la sua solita timidezza e umiltà. L’attore, classe 1998, è stato scelto insieme a Greta Scarano per condurre la Mostra del Cinema di Venezia. Un vero e proprio onore per Nicolas, per cui l’evento rappresenta "il mondo dei grandi", oltre che un sogno, come ha ammesso nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La stessa nella quale ha parlato anche del successo di Mare Fuori e dei suoi sogni per il futuro.

Nicolas Maupas e il successo di Mare Fuori: "Come sono riuscito a non rimanerne incastrato"

Se oggi Nicolas Maupas ha un seguito enorme, lo deve proprio a un fenomeno televisivo che nessuno si aspettava. Quando è iniziata l’avventura di Mare Fuori, il cast era composto da ragazzi quasi tutti alle prime armi. L’attore ha però spiegato che un ruolo importante lo ha avuto il regista della serie, che continuava a ripetere loro di "restare con i piedi per terra e di godersi il momento", ma da un giorno all’altro la serie è esplosa, trasformandoli in idoli dei giovani. Fortunatamente, staccarsi dall’immaginario di Mare Fuori non è stato un problema: "Ho avuto la fortuna di lavorare in altri progetti differenti, – ha raccontato l’attore – ma il merito più che mio è delle persone con cui lavoro che mi hanno indirizzato verso trampolini altrettanto importanti per me".

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Questo successo travolgente ha portato con sé anche migliaia di follower sui social, ma Nicolas, nel corso dell’intervista, ha tenuto a chiarire di non essere arrivato al cinema grazie ai social, ma è stata la forza del progetto TV a portargli quel seguito. Oggi vede le piattaforme digitali come uno strumento di lavoro utile per accorciare le distanze con il pubblico e ritiene che la nuova generazione si stia riavvicinando al cinema.

Nicolas Maupas sogna un film di fantascienza

Guardando al futuro, l’attore ha le idee molto chiare sul genere cinematografico che vorrebbe esplorare. La sua vera passione è la fantascienza, il genere che lo ha fatto innamorare del cinema da spettatore. Maupas ha confessato di essere affascinato dall’idea di entrare in mondi paralleli e dimensioni sconosciute, dove la fantasia non ha limiti. Sogna perciò di trovare un ruolo fantascientifico che gli calzi a pennello, anche se, con grande umiltà, ha tenuto a sottolineare che deve ancora studiare molto e affinare la tecnica per essere pronto a una sfida del genere. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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