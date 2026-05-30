Nicolas Cage è Spider-Noir grazie a Breaking Bad: l'incredibile retroscena rivelato dall'attore
La star di Hollywood svela il retroscena inedito che unisce la serie cult al suo sbarco nell'universo dei supereroi
Spider-Noir, la nuova serie Marvel prodotta da Sony e Amazon con protagonista Nicolas Cage e disponibile su Amazon Prime Video, nasconde un inaspettato quanto sorprendente legame con Breaking Bad. Parliamo della serie cult che vede protagonista Bryan Cranston nei panni di Walter White, ruolo che, a quanto pare, ha inciso fortemente nell’entrata di Cage nel mondo dei supereroi.
Perché Nicolas Cage ha deciso di essere Spider-Noir grazie a Breaking Bad
In una recente intervista, Nicolas Cage ha confessato che in passato era del tutto contrario all’idea di recitare in una serie TV. A fargli cambiare idea è stato suo figlio, che gli ha fatto scoprire proprio Breaking Bad: "Ho capito che in una serie gli attori hanno molto più tempo a disposizione per raccontare una storia e far crescere il personaggio.", ha spiegato, sottolineando come una scena in cui Cranston fissava una valigia molto tempo sia stata di particolare ispirazione: "non riuscivo a staccargli gli occhi di dosso. Nei film una cosa del genere non si può fare, i tempi sono troppo stretti. Con una storia di otto ore, invece, puoi piantare dei piccoli semi che poi sbocciano un po’ alla volta. Aspettavo l’occasione giusta ed è arrivata con Spider-Noir: il risultato finale è esattamente quello che speravo.", ha ammesso.
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Spider-Noir: di cosa parla la serie e qual è il cast
Accanto a Nicolas Cage (che interpreta Ben Reilly/Spider-Noir), troveremo un cast di ottimo livello: Brendan Gleeson nei panni del cattivo principale. Lamorne Morris nel ruolo di Robbie Robertson, Li Jun Li in quello di Yuri Watanabe. Tra gli altri interpreti ci sono anche Jack Huston, Lukas Haas e Amanda Schull.
Una particolarità davvero interessante? La serie TV è disponibile sia a colori sia in una suggestiva versione in bianco e nero. La storia è ambientata nella New York degli anni ’30 e segue le vicende di un investigatore privato ormai anziano e un po’ sfortunato, che si ritrova a fare i conti con il suo passato: un tempo, infatti, era l’unico supereroe della città.
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