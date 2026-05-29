È ufficiale: Nicolas Cage prende (definitivamente) le distanze da Francis Ford Coppola: il gesto spiazzante 'contro' lo zio che ha spiazzato tutti L'attore ha preso una decisione drastica e definitiva che lo separa per sempre dal celebre zio regista: i motivi dietro una scelta che ha stupito proprio tutti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’è un legame di sangue che pesa come un macigno, e Nicolas Cage lo sa meglio di chiunque altro. Nipote di Francis Ford Coppola, il leggendario regista de Il Padrino. L’attore ha trascorso gran parte della sua carriera a scrollarsi di dosso un’eredità tanto gloriosa quanto ingombrante e, dopo anni, ha preso una decisione clamorosa, presa senza alcun rimorso e nessun pentimento, messa nera su bianco: Nicolas Cage non è più soltanto un nome d’arte. È un’identità. Cosa vogliamo dire? Ve lo spieghiamo nel prossimo paragrafo.

Nicolas Cage cambia cognome e ‘si allontana’ dallo zio Francis Ford Coppola: il motivo

Nato Nicolas Kim Coppola, nipote del leggendario regista Francis Ford Coppola, l’attore ha deciso di non limitarsi a usare uno pseudonimo (almeno non più): ha cambiato cognome ufficialmente e definitivamente. Nicolas Cage è oggi il suo nome anche sui documenti, una scelta che ha spiegato in un’intervista con parole inequivocabili: "Io sono Nick Cage. Ho legalmente cambiato cognome l’anno scorso. Sono Nick Cage nella vita e sono Nick Cage davanti alla macchina da presa. Questo perché preferisco essere il capostipite della mia piccola famiglia piuttosto che il cugino clown messo ai margini di quella di qualcun altro. Quindi ho deciso di portare avanti questa cosa ed essere Cage." Un modo netto per affermare la propria identità senza essere ricordato come "il parente di", ma per quello che vale da solo.

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Nicolas Cage è Spider-Noir su Prime Video

Due giorni fa, il 27 maggio 2026, su Prime Video è uscito Spider-Noir, una nuova serie live-action Marvel che vede proprio Nicolas Cage come protagonista. La serie, ispirata al fumetto Marvel, Spider-Man Noir, è ambientata nella New York degli anni Trenta. Protagonista è Ben Reilly: un investigatore privato ai margini della società, ancora segnato dal suo passato da unico supereroe della città. Lo show mescola noir, memoria e disillusione, e offre una visione più cupa e malinconica del mito di Spider-Man. Il cast include anche:

Lamorne Morris

Brendan Gleeson

Li Jun Li

Karen Rodriguez

Abraham Popoola

Jack Huston

Tutti loro, sono affiancati da numerose guest star. La serie è composta da ben otto episodi che trovate in streaming sulla piattaforma Prime Video e sono disponibili in binge watching. Si tratta di una novità assoluta che consiste nello scegliere tra la visione in bianco e nero o a colori, lasciando allo spettatore la libertà di personalizzare la propria esperienza visiva. Insomma, una serie ‘diversa’ dalle altre, con un Nicolas Cage in una versione inedita.

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