Nicolas Cage scatena il caos in un diner di provincia: sparatorie, sangue e tradimenti, niente è come sembra Tra agenti corrotti, truffatori dal passato oscuro e una cameriera con segreti, nel nuovo film Nicolas Cage guida uno scontro mortale in un diner di provincia.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Uno degli attori più apprezzati di sempre tornerà in un nuovo film accattivante che non potete perdere. Nicolas Cage sarà uno dei protagonisti di Best Pancakes In The County, attualmente in produzione in Arkansas. Si tratta di una notizia lanciata da Deadline e di cui non conosciamo proprio tanto poiché il progetto è nella fase iniziale. Ma non disperate perché qualche piccolo dettaglio sulla trama ci è pervenuto, quindi, preparatevi a leggere tutto.

Best Pancakes In The County, Nicolas Cage protagonista del nuovo film: trama e cast

Nicolas Cage, Justin Long e Shelley Henning, saranno i protagonisti del thriller d’azione Best Pancakes In The County, le cui riprese si stanno svolgendo in Arkansas. Scritto e diretto da Ken Sanzel (Kill Chain), il film racconta una notte in un diner di provincia, teatro di uno scontro letale tra agenti federali corrotti, un truffatore pericoloso (Cage) e una cameriera con segreti (Hennig). Tra lealtà confuse e tensioni esplosive, la sopravvivenza dipenderà da chi saprà essere più astuto e armato. Anche i "migliori pancake della contea" si rivelano meno esplosivi del menu. Il film è prodotto da Raja Collins, Eduard Osipov, Eric Brenner, Niko Fomenko e R. Wesley Sierk III, con produttori esecutivi della Caliwood e Nadine de Barros di Fortitude International. Beno Films e Caliwood Pictures finanziano il progetto, mentre Fortitude International gestirà le vendite globali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il team ha dichiarato: "Siamo entusiasti di riunirci con l’iconico Cage, guidato dal visionario Ken Sanzel. Questa avventura ricca di azione e dal ritmo serrato, con arguzia e intensità, è destinata ad affascinare il pubblico di tutto il mondo". Nel 2024, Cage ha incassato 130 milioni di dollari con Longlegs e tra i suoi progetti futuri ci sono Madden, Lords of War, Fortitude e due film di Spider-Man. Piccola curiosità: Cage e Sanzel avevano già collaborato in Kill Chain (2019).

Nicolas Cage inquietante e acclamato in Longlegs

Nel 2024 è uscito Longlegs, un film horror con protagonista Nicolas Cage, scritto e diretto da Oz Perkins. La sua performance inquietante e accattivante allo stesso tempo, ha conquistato non solo la critica ma anche il Box Office. La pellicola ha superato ogni record di Neon, incassando 130 milioni di dollari a livello globale, superando anche Parasite. Con un budget inferiore a 10 milioni, il film di Oz Perkins con Maika Monroe si è rivelato un successo sia commerciale che critico. Inoltre, è diventato l’horror indipendente più redditizio degli ultimi 10 anni, superando Talk to Me della A24. Il film segue la giovane agente dell’FBI, Lee Harker (Maika Monroe) alle prese con un misterioso serial killer (Nicolas Cage) legato all’occulto. Durante le indagini, Lee scopre un legame personale con l’assassino, che complica la missione ma aumenta la sua determinazione a fermarlo prima che ci siano altre vittime.

Potrebbe interessarti anche