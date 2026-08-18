Tragedia nel mondo del cinema: il produttore Nicolas Altmayer e la compagna Mathilde Favier sono morti in un incidente stradale. Ecco cosa è successo Il produttore cinematografico francese e la sua compagna, direttrice delle relazioni pubbliche di Dior, hanno perso la vita in uno scontro con un mezzo pesante.

CONDIVIDI

Il mondo dello spettacolo e quello della moda sono in lutto per la tragica scomparsa di Nicolas Altmayer, 61 anni, stimato produttore cinematografico insieme al fratello Éric, e della sua compagna Mathilde Favier, 57 anni, figura di riferimento e icona di Dior. Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 17 agosto, intorno alle ore 16:00, lungo una strada dipartimentale nei pressi del comune di Airvault, situato nel nord del dipartimento delle Deux-Sèvres. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Procura di Niort, la vettura sulla quale viaggiava la coppia si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante che procedeva in direzione opposta mentre era in fase di sorpasso di un altro veicolo. L’impatto è stato violento e fatale, non lasciando scampo ai due occupanti dell’auto. La magistratura locale ha immediatamente aperto un’inchiesta per omicidio colposo al fine di chiarire con esattezza le dinamiche e le responsabilità dell’accaduto.

Chi era Nicolas Altmayer, personalità di spicco del cinema transalpino

Con la scomparsa di Nicolas Altmayer, il cinema francese perde uno dei suoi produttori cinematografici più prolifici, visionari e di maggior successo degli ultimi tre decenni. Insieme al fratello Éric, con cui aveva fondato nel 1995 la celebre casa di produzione Mandarin & Compagnie (precedentemente nota come Mandarin Cinéma), Altmayer ha firmato alcuni dei più grandi successi al botteghino e della critica transalpina. Tra le sue opere più iconiche spicca la celebre saga comica ed esilarante di Agente speciale 117 al servizio della Repubblica e il film cult Brice de Nice, entrambi interpretati dal premio Oscar Jean Dujardin. Il suo percorso artistico ha spaziato con disinvoltura dai grandi successi popolari ai film d’autore più raffinati e impegnati, collaborando con registi del calibro di François Ozon, Anne Fontaine e Julia Ducournau, di cui aveva recente prodotto il film Alpha. Tra i suoi ultimi impegni figura anche l’emozionante Monsieur Aznavour, che racconta la vita del leggendario cantautore interpretato nell’occasione da Tahar Rahim. Non ancora in distribuzione, invece, il suo ultimo progetto cinematografico, il thriller storico Santo Subito! con anche Mark Ruffalo nel cast.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mathilde Favier, anima delle pubbliche relazioni di Dior

Al fianco di Nicolas Altmayer viaggiava la sua compagna di vita Mathilde Favier, figura emblematica e imprescindibile nel panorama dell’alta moda internazionale. In qualità di direttrice delle relazioni pubbliche e delle celebrities della maison Christian Dior, ha rappresentato per anni l’incarnazione perfetta dello stile, del savoir-faire e dell’eleganza parigina nel mondo. Dotata di grande talento nel tessere relazioni proficue con star del cinema, artisti e personalità d’élite della Francia e di Hollywood, il suo lavoro è stato fondamentale per consolidare il legame tra la prestigiosa casa di moda di Avenue Montaigne e il panorama dello spettacolo e del cinema a livello globale. La notizia della scomparsa della coppia ha suscitato una vasta e commossa reazione sia a Parigi che in campo internazionale, unendo nel dolore due mondi apparentemente distinti, il cinema e la moda, che i due protagonisti avevano saputo collegare e valorizzare con passione nel corso delle rispettive, fortunate, carriere.

Potrebbe interessarti anche