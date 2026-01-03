Mediaset, Nicola Porro cancella Roberto Benigni: palinsesti stravolti dopo l'attacco USA in Venezuela. Cosa cambia Rai e Mediaset stravolgono la programmazione del 3 gennaio dopo la caduta di Maduro: su Rete 4 salta il film Jhonny Stecchino, rimpiazzato dallo speciale Quarta Repubblica

Sono ore di concitazione nel mondo per l’operazione militare lanciata dagli Stati Uniti in Venezuela. Nella mattinata di oggi, sabato 3 gennaio, il presidente Donald Trump ha annunciato sul social Truth che gli USA hanno "condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie, Cilia Flores". Le notizie e le immagini che arrivano dal Venezuela raccontano di bombardamenti a Caracas e di ore di caos tra le strade della capitale. L’evento, che ha apre una nuova crisi geopolitica in uno scenario internazionale già segnato dalla guerra in Ucraina, sta avendo grandissimo risalto anche sulla Tv italiana, con Rai e Mediaset che hanno deciso di rivoluzionare i propri palinsesti di giornata per seguire le ultime news in arrivo dal paese sudamericano.

Mediaset, Porro in prime time per raccontare la caduta di Maduro in Venezuela

La crisi venezuelana ha avuto ripercussioni principalmente sulla programmazione di Rete 4, che ha modificato radicalmente il palinsesto del 3 gennaio per garantire una copertura continua della crisi in Venezuela. La giornata televisiva della quarta rete in pratica è stata trasformata in una lunga diretta di approfondimento iniziata nel primo pomeriggio, alle 15.30, con lo speciale del TG4 Diario del giorno – La caduta di Maduro, che sarà in onda fino alle 18.55 per oltre tre ore dedicate all’analisi e al racconto in tempo reale di una situazione in costante evoluzione.

L’informazione proseguirà senza interruzioni anche alle 19.30 con una versione prolungata di 10 Minuti, condotta da Alessandro Sallusti, seguita alle 20.30 da 4 di Sera con Francesca Barra e Roberto Poletti, entrambi focalizzati esclusivamente sulla crisi in Venezuela.

Cambia anche il programma della prima serata. Su Rete 4 salta il film di Roberto Benigni, Johnny Stecchino. Alle 21.30, infatti, sarà in scena Nicola Porro una edizione straordinaria del talk Quarta Repubblica chiamata a raccontare una delle fasi più delicate dello scenario geopolitico internazionale. La serata offrirà spazio anche agli aggiornamenti su altri fatti di cronaca, tra cui la tragedia di Crans-Montana, a cui giovedì sera Gianluigi Nuzzi aveva dedicato una puntata speciale di Quarto Grado.

Rai, i cambiamenti per seguire la crisi in Venezuela

Anche la Rai ha riorganizzato i palinsesti del 3 gennaio per garantire una copertura informativa continua sulla crisi in Venezuela, scoppiata dopo l’attacco statunitense a Caracas e la cattura di Nicolás Maduro e della moglie. Fin dal mattino, i telegiornali hanno dedicato ampi spazi con edizioni straordinarie: Tg2 in diretta dalle 9.30, Fuori Tg su Rai 3 a metà giornata e uno speciale del Tg1 nel pomeriggio. L’informazione prosegue senza sosta su RaiNews24, attiva in modalità "Filo diretto" con inviati, analisti ed esperti, e sul sito Rainews.it in streaming. Anche GrRai e Rai Radio 1 rafforzano la programmazione con collegamenti dal Sudamerica, approfondimenti e aggiornamenti costanti, affiancando la copertura già in corso sulla tragedia di Crans-Montana.

