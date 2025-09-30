Nicola Pisu e il post sul suicidio, Patrizia Mirigliani commenta l'uscita del figlio: "Mi si è accapponata la pelle" Dopo giorni di preoccupazione da parte dei fan, Patrizia mette un punto sulle parole allarmanti scritte dal figlio sui social: facendo una rivelazione importante sul suo passato.

Negli ultimi giorni il nome di Nicola Pisu è tornato al centro dell’attenzione, non per un progetto televisivo o una nuova esperienza, ma per un episodio che ha scosso chi lo segue e chi gli vuole bene, lasciando pensare stesse meditando il suicidio. Un messaggio apparso sui social ha spaventato tutti, e subito dopo la corsa a capire cosa stesse succedendo davvero. A riportare calma e chiarezza ci ha pensato la madre, Patrizia Mirigliani, che a La Volta Buona ha raccontato quello che è accaduto dietro le quinte di quel gesto che ha fatto tanto discutere.

Il messaggio di Nicola Pisu e la reazione di Patrizia Mirigliani

La storia pubblicata da Nicola su Instagram ha destato molto clamore, mentre scriveva di pensare che: "Lasciare questa vita sia la cosa migliore", nonostante le parole siano state cancellate solo dopo qualche ora. Non si è trattato però di un ripensamento improvviso, ma della richiesta diretta della madre, che appena avvisata da un amico giornalista si è subito attivata per capire. La preoccupazione di Patrizia è stata immediata e, come ha raccontato, in quei minuti le è sembrato davvero di poter perdere il controllo della situazione.

Il confronto tra madre e figlio

Quando finalmente è riuscita a parlare con Nicola, la spiegazione è arrivata: "Era su di giri e ha pensato che la vita non fosse poi questa cosa così bella come pensava e che forse magari era il momento di pensare di andarsene. A me si è accapponata la pelle", ha confidato Patrizia, ricordando l’impatto di quelle parole. Nicola però ha voluto sottolineare che non si trattava di un reale proposito, ma piuttosto di una richiesta di attenzione e conforto, di un bisogno di condividere la sua sofferenza come spesso accade tra ragazzi attraverso i social.

Un disagio che viene da lontano

La madre non ha nascosto le difficoltà che il figlio sta affrontando. La fine di una relazione importante, la necessità di ritrovare un equilibrio e di costruire nuove certezze, anche lavorative, hanno reso questo momento più complicato. Un terreno fragile, che ha reso più facile il rischio di scivolare in pensieri cupi. Patrizia ha parlato della sensibilità particolare di Nicola, di quella predisposizione a lasciarsi trascinare da emozioni forti, sottolineando come serva attenzione costante per non cadere in trappole pericolose.

Il ricordo dell’esperienza al Grande Fratello Vip

Nell’intervista c’è stato spazio anche per uno sguardo al passato, in particolare alla relazione con Miriana Trevisan nata nella casa del Grande Fratello Vip. Una vicenda che, a detta della Mirigliani, non è stata naturale, ma in parte costruita dagli autori, e che alla lunga ha fatto male a entrambi. Un esempio di come certe dinamiche televisive possano avere conseguenze reali nella vita di chi le vive in prima persona. Le parole di Patrizia a La Volta Buona hanno dipinto il quadro di un ragazzo che sta attraversando un momento difficile ma che, con il sostegno della madre, può trovare la forza per ripartire.

