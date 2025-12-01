Nicola Pietrangeli: il tradimento di Adriano Panatta, la bordata a Sinner e le ultime parole a Licia Colò Ripercorriamo alcuni degli episodi di vita più importanti dell’ex campione di tennis, scomparso oggi a Roma all’età di 92 anni dopo mesi difficili.

Il mondo dello sport è in lutto per la scomparsa dell’ex campione di tennis italiano Nicola Pietrangeli, conosciuto per i suoi grandi successi sul campo. Proprio per questo è doveroso ricordare quelli che sono stati alcuni dei momenti più salienti della sua vita, da uomo e da tennista, partendo dall’amicizia con Adriano Panatta (e il ‘tradimento’) passando per la bordata al giovane Jannik Sinner, fino al grande amore con la conduttrice Licia Colò, che ha rivelato le ultime parole a lei riservate dallo stesso Pietrangeli: scopriamo di più.

Nicola Pietrangeli, il tradimento di Adriano Panatta

Negli anni ’60 e ’70, Nicola Pietrangeli era già un monumento del tennis italiano quando Adriano Panatta iniziò la sua scalata. Per alcuni anni fra i due ci fu un rapporto quasi naturale di maestro e allievo: Pietrangeli era il simbolo della Davis e Panatta il giovane talento che stava emergendo. Nel tempo il loro legame è poi cresciuto fino a diventare quasi fraterno. Alla soglia dei 90 anni, però, Pietrangeli ha accusato l’amico di tradimento, spiegandone i motivi per filo e per segno.

"Per me, figlio unico, Adriano era il fratello più piccolo che non avevo mai avuto. Per questo nel 1978 ho sofferto così tanto per il suo tradimento – aveva rivelato Pietrangeli al Corriere della Sera – Nel 1975 in Davis erano usciti al primo turno. Con me capitano vinsero nel 1976, prima e unica volta nella storia, e arrivarono in finale nel 1977. Poi ci fu il processo staliniano. Un plotone d’esecuzione: il presidente federale Galgani, Belardinelli, Panatta, Bertolucci, Barazzutti, Zugarelli. Tutti zitti. ‘Allora, che c’è?’. Comincia Bertolucci: ‘Nicola, noi non proviamo più per te quello che provavamo prima’.

Sinner, la bordata di Nicola Pietrangeli

Nell’ultimo periodo, il nome di Pietrangeli era tornato in auge anche per le sue parole dure nei confronti del campione altoatesino Jannik Sinner dopo la sua rinuncia alla Coppa Davis 2025. "È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano. Deve giocare a tennis, mica fare una guerra. Quando mi toccano la Coppa Davis smanio, perché lo scopo di uno sportivo è mettere la maglia azzurra. Ma purtroppo parlo di un’altra epoca".

Nicola Pietrangeli, le ultime parole a Licia Colò

Infine, impossibile non ricordare il grande amore tra Nicola Pietrangeli e la conduttrice televisiva Licia Colò che, nonostante la grande differenza di età, hanno vissuto un’intesa relazione dal 1987 al 1994. "In una società dove tutti fanno gli equilibristi, Nicola è stato un grandissimo maestro di vita – ha raccontato Licia Colò all’Adnkronos ricordando l’ex compagno – Con lui ho condiviso un bellissimo momento della mia vita. E il nostro rapporto ha continuato a essere bello anche dopo, perché il nostro legame si è trasformato. […] L’ho visto l’ultima volta solo cinque giorni fa. Sono andata a trovarlo, stava molto male, ma continuava a fare battute, lamentandosi di essere ‘stanco di essere stanco’. Stava male da tempo, adesso si è liberato".

