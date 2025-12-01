Nicola Pietrangeli, chi era la moglie Susanna: il tradimento e la delusione per Licia Colò 4 grandi amori nella vita della leggenda del tennis italiano e quell'amore senza fine per la conduttrice: "Pensavo sarebbe stata la storia definitiva".

Il mondo dello sport e dello spettacolo piange Nicola Pietrangeli. La leggenda del tennis italiano si è spenta all’età di 92 mentre si trovava ricoverato ormai da tempo all’ospedale Gemelli di Roma. Diversi i problemi fisici dovuti all’età che il campione azzurro ha dovuto affrontare in questi mesi, a cui si è aggiunto il grande dolore per la perdita del figlio Giorgio, scomparso a 59 anni la scorsa estate. 67 titoli in carriera, primo italiano a vincere uno Slam nel 1959 al Roland Garros, capitano della prima Coppa Davis vinta dall’Italia nel 1976, e una vita vissuta intensamente. Tanti anche gli amori: dalla prima moglie Susanna Artero, alla storia con Licia Colò, oltre ai tanti flirt attribuiti dalla stampa. "L’abito del playboy me lo hanno cucito addosso gli altri, forzando un po'", aveva raccontato in un’intervista a Repubblica, per poi parlare delle 4 donne che aveva amato di più nella sua vita: Susanna, Licia, Lorenza e Paola, le sue ultime compagne.

Susanna Artero, chi era la moglie di Nicola Pietrangeli

Susanna Artero, modella e indossatrice, è stata la prima moglie di Nicola Pietrangeli. I due si conobbero da giovanissimi, lui 21 anni e lei 18, si sposarono e dal loro amore nacquero tre figli, Marco, Giorgio e Filippo. Dopo 15 anni di matrimonio, però, la coppia si separò, pare a causa dei tradimenti di lui e di una successiva relazione di lei. In una vecchia intervista al settimanale Oggi, l’ex tennista rivelò: "Mia moglie Susanna Artero, madre dei nostri tre figli, mi abbandonò perché sosteneva che la tradivo. In realtà non è vero, al limite le ho messo le corna, che è ben diverso". La donna è morta a settembre del 2024, e negli anni precedenti i rapporti con l’ex marito erano rimasti buoni.

L’amore tra Pietrangeli e Licia Colò: "Pensavo sarebbe stata la storia definitiva"

Alcuni anni dopo la separazione da Susanna Artero, Nicola Pietrangeli si innamorò di Licia Colò. La storia d’amore con la conduttrice durò dal 1987 al 1994 e fu per il tennista veramente importante: "Con Licia pensavo sarebbe stata la storia definitiva. Pensi che per lei mi ero trasferito a vivere a Casal Palocco: tanto carino, per carità, ma per uno come me abituato a Roma nord, è stata una grande prova d’amore", raccontava a D di Repubblica. Un grande sentimento a cui il tennista non aveva rinunciato, come si capisce dalle sue parole del 2023 rilasciate al settimane Oggi: "Una parte di me spera ancora che torneremo assieme. Non ho paura di rimanere da solo. È che ho voglia di Licia".

Oggi, nel giorno della scomparsa di Pietrangeli, Licia Colò lo ricorda così all’AdnKronos: "Nicola è stato un campione nella vita e nello sport, un esempio di grande coraggio. È sempre stata una persona che ha diviso, nel senso che alcuni lo amavano e altri non lo sopportavano, proprio perché era coraggioso, trasparente e non ha mai avuto paura di prendere posizioni scomode, anche fino all’ultimo. E io proprio di questo mi sono innamorata a suo tempo".

