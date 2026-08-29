Nico Sordelli sfida i “Dubbi” dell’amore: un’estate leggera che nasconde una guerra tra cuore e libertà
Con il nuovo singolo, il cantautore milanese racconta, tra ritmo estivo e malinconia, l'eterno conflitto tra il desiderio d’amore e la voglia di libertà.
Ammettiamolo, in ogni relazione, c’è sempre un momento in cui l’intesa sembra perfetta ma le aspettative prendono strade diverse. È proprio da questo terreno fatto di attrazione, complicità e sentimenti non sempre condivisi che nasce "Dubbi", il nuovo singolo di Nico Sordelli, disponibile dal 27 luglio in radio e sulle piattaforme digitali. Il giovane cantautore milanese, classe 2004, affida a un ritmo fresco e dal sapore estivo il racconto di un conflitto molto attuale: da una parte il desiderio di lasciarsi coinvolgere, dall’altra la voglia di vivere il presente senza alcun tipo di legame. Vediamo tutti i dettagli.
Nico Sordelli, di cosa parla il nuovo singolo "Dubbi"
Nico Sordelli torna con "Dubbi", un brano che racconta le contraddizioni dell’amore contemporaneo. Disponibile dal 27 luglio in radio e sulle piattaforme digitali, il nuovo singolo del cantautore milanese classe 2004 combina un ritmo estivo e coinvolgente con una storia fatta di attrazione, intesa e aspettative differenti. La canzone nasce dall’incontro tra il desiderio di trasformare una conoscenza in qualcosa di più e la scelta, dall’altra parte, di vivere la relazione senza vincoli. Il risultato è un racconto leggero solo in apparenza, nel quale ironia e malinconia si incontrano, sintetizzate anche nel gioco di parole "non chiedi rose ma un rosé".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sordelli, riguardo al brano ha dichiarato: "Volevo raccontare una storia leggera, ma in cui chiunque potesse ritrovarsi. Il verso "non chiedi rose ma un rosé" rappresenta proprio il desiderio di vivere qualcosa di spensierato: niente storie troppo serie, ma un momento leggero e frizzante. Il problema nasce quando una delle due persone coinvolte inizia a desiderare qualcosa di più. A quel punto, resta solo una domanda: chi avrà la meglio, il cuore o la voglia di non legarsi?"
Chi è Nico Sordelli
Con una formazione musicale iniziata a sette anni al pianoforte e proseguita con chitarra, basso e batteria, Sordelli ha costruito un’identità artistica influenzata tanto dal pop-rock italiano quanto da quello internazionale, con riferimenti che vanno da Nek a Ed Sheeran, Maroon 5, Shawn Mendes e Big Time Rush. Il suo stile si distingue per un’identità pop-rock che fonde le influenze melodiche degli anni ’80 e ’90 con un sound fresco e contemporaneo. Tra i suoi singoli spiccano i brani d’esordio come "Lettere" e "Vetri Fumé", fino ad arrivare al più recente successo estivo intitolato "Dubbi". Quest’ultimo, rappresenta così un nuovo passo nella crescita dell’artista, che attraverso una scrittura semplice e personale trasforma una situazione sentimentale comune in una canzone dal carattere fresco e contemporaneo.
Potrebbe interessarti anche
Annalisa, Litfiba e Sal Da Vinci (infaticabile), i big che non si fermano: tutti i concerti in programma a Ferragosto
Oggi, 15 agosto 2026, la musica non si ferma, con appuntamenti imperdibili in tutta ...
Stasera in tv (25 agosto): su Rai 3 c'è la storia dei Pooh, Bruno Barbieri guida il verdetto di 4 Hotel
Cosa vedere stasera in tv? La musica dei Pooh su Rai 3 contro la kermesse Yoga Radio...
Yoga Radio Estate, le pagelle finali: Nek fuoriclasse (8). Noemi e Papi, che coppia (10), ma Paola Iezzi finisce nel Far West (4)
L'ultima puntata di Yoga Radio Estate chiude la stagione tra promossi e bocciati: Pa...
Lutto per Nek, morto il manager storico Rolando D'Angeli. L'addio su Instagram: "Ti ho voluto bene, ora riposa in pace"
Il dolore di Nek per la morte di Rolando D'Angeli, il manager storico che ha percors...
“Per Sempre Gino”, la Rai (ri)celebra Gino Paoli tra canzoni magiche e ospiti pazzeschi: chi canta e scaletta ufficiale
Pierluigi Diaco guida la serata speciale dedicata al grande cantautore: tutti gli os...
Vasco Rossi celebra Albachiara: “Quando uscì mi snobbavano”. E svela come nacque il suo capolavoro
A 47 anni dal deposito alla SIAE, Vasco Rossi ripercorre la nascita di Albachiara, r...
Jannacciami, il tributo a Enzo Jannacci su Rai 3: scaletta, ospiti da urlo e il ruolo (speciale) del figlio Paolo
A settant’anni dal primo concerto da solista del cantautore milanese, una serata spe...
Emily in Paris 6, Netflix prepara il gran finale a Natale: la cartolina di Gabriel riapre una vecchia ferita
Lily Collins torna nei panni di Emily per l'ultima stagione della serie Netflix: tra...