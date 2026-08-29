Nico Sordelli sfida i “Dubbi” dell’amore: un’estate leggera che nasconde una guerra tra cuore e libertà Con il nuovo singolo, il cantautore milanese racconta, tra ritmo estivo e malinconia, l'eterno conflitto tra il desiderio d’amore e la voglia di libertà.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ufficio Stampa Nico Sordelli

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Ammettiamolo, in ogni relazione, c’è sempre un momento in cui l’intesa sembra perfetta ma le aspettative prendono strade diverse. È proprio da questo terreno fatto di attrazione, complicità e sentimenti non sempre condivisi che nasce "Dubbi", il nuovo singolo di Nico Sordelli, disponibile dal 27 luglio in radio e sulle piattaforme digitali. Il giovane cantautore milanese, classe 2004, affida a un ritmo fresco e dal sapore estivo il racconto di un conflitto molto attuale: da una parte il desiderio di lasciarsi coinvolgere, dall’altra la voglia di vivere il presente senza alcun tipo di legame. Vediamo tutti i dettagli.

Nico Sordelli, di cosa parla il nuovo singolo "Dubbi"

Nico Sordelli torna con "Dubbi", un brano che racconta le contraddizioni dell’amore contemporaneo. Disponibile dal 27 luglio in radio e sulle piattaforme digitali, il nuovo singolo del cantautore milanese classe 2004 combina un ritmo estivo e coinvolgente con una storia fatta di attrazione, intesa e aspettative differenti. La canzone nasce dall’incontro tra il desiderio di trasformare una conoscenza in qualcosa di più e la scelta, dall’altra parte, di vivere la relazione senza vincoli. Il risultato è un racconto leggero solo in apparenza, nel quale ironia e malinconia si incontrano, sintetizzate anche nel gioco di parole "non chiedi rose ma un rosé".

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Sordelli, riguardo al brano ha dichiarato: "Volevo raccontare una storia leggera, ma in cui chiunque potesse ritrovarsi. Il verso "non chiedi rose ma un rosé" rappresenta proprio il desiderio di vivere qualcosa di spensierato: niente storie troppo serie, ma un momento leggero e frizzante. Il problema nasce quando una delle due persone coinvolte inizia a desiderare qualcosa di più. A quel punto, resta solo una domanda: chi avrà la meglio, il cuore o la voglia di non legarsi?"

Chi è Nico Sordelli

Con una formazione musicale iniziata a sette anni al pianoforte e proseguita con chitarra, basso e batteria, Sordelli ha costruito un’identità artistica influenzata tanto dal pop-rock italiano quanto da quello internazionale, con riferimenti che vanno da Nek a Ed Sheeran, Maroon 5, Shawn Mendes e Big Time Rush. Il suo stile si distingue per un’identità pop-rock che fonde le influenze melodiche degli anni ’80 e ’90 con un sound fresco e contemporaneo. Tra i suoi singoli spiccano i brani d’esordio come "Lettere" e "Vetri Fumé", fino ad arrivare al più recente successo estivo intitolato "Dubbi". Quest’ultimo, rappresenta così un nuovo passo nella crescita dell’artista, che attraverso una scrittura semplice e personale trasforma una situazione sentimentale comune in una canzone dal carattere fresco e contemporaneo. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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