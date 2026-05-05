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Nicholas Brendon, svelate le cause della morte della star di Buffy l'ammazzavampiri: la dura verità

Il medico legale che si è occupato della prematura scomparsa dell’attore ha svelato al pubblico le cause ufficiali del decesso: ecco cosa è emerso.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Dopo circa due mesi dalla prematura scomparsa di Nicholas Brendon, l’attore che per sette stagioni ha prestato volto e cuore all’indimenticabile Xander Harris di Buffy – L’ammazzavampiri, il medico legale della contea di Putnam ha reso noti i risultati dell’esame autoptico, rivelando di conseguenza le cause della morte. Ecco i dettagli di quanto svelato.

Nicholas Brendon, svelate le cause della morte dell’attore

Come rivelato da People, secondo il rapporto dell’ufficio del medico legale della contea di Putnam, l’attore Nicholas Brendon sarebbe deceduto a causa di una malattia cardiovascolare aterosclerotica e ipertensiva, con polmonite acuta e un precedente infarto miocardico come fattori concorrenti. L’esame autoptico avrebbe infatti identificato in un’ostruzione del 90% dell’arteria coronaria destra: una condizione gravissima, spesso silenziosa, che non lascia scampo. Il coroner Todd Zeiner ha inoltre precisato: "Le forze dell’ordine intervenute sul posto non hanno riscontrato segni evidenti di reato e mi hanno assistito nella catalogazione della scena. Nulla sembrava fuori posto o alterato", confermando così la natura strettamente naturale del decesso.

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L’attore è morto a soli 54 anni il 20 marzo 2026 mentre dormiva, nella sua casa di San Francisco. La famiglia lo ha annunciato con un comunicato straziante sui social, in cui chiedeva riservatezza e ricordava un uomo che, nonostante le battaglie pubbliche contro la dipendenza e i problemi di salute, stava seguendo le cure necessarie per la sua diagnosi ed era ottimista pensando al futuro. Una notizia che ha scosso profondamente la comunità dei fan e i colleghi di set.

Da Xander Harris al grande schermo: la carriera di Nicholas Brendon

Nato a Los Angeles il 12 aprile 1971, Nicholas Brendon aveva provato strade molto diverse prima di sfondare: aspirante giocatore di baseball (poi fermato da un infortunio al braccio), studente di medicina, idraulico, cameriere. A seguire, si era avvicinato alla recitazione per superare un problema di balbuzie e, dopo due mesi di provini, era arrivata la grande svolta: il ruolo di Xander Harris in Buffy – L’ammazzavampiri, la serie creata da Joss Whedon con protagonista Sarah Michelle Gellar. Per sette stagioni, dal 1997 al 2003, Brendon è stato il volto di Xander, il migliore amico di Buffy Summers, l’unico del gruppo privo di poteri soprannaturali ma un grande pilastro emotivo per tutti.

Dopo la fine della serie, Brendon aveva poi proseguito la carriera da attore recitando in Kitchen Confidential accanto a Bradley Cooper, e apparendo in ruoli ricorrenti in Criminal Minds, Private Practice e Faking It. Nota anche la sua esperienza al cinema nel cult Psycho Beach Party insieme a Lauren Ambrose. Negli ultimi anni, lontano dai riflettori, aveva trovato una nuova vocazione nella pittura e nell’arte, condividendo con i fan le sue opere. Un addio davvero difficile da accettare.

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