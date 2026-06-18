Niccolò Centioni, lo sfogo (durissimo) su I Cesaroni 7: “Io una comparsa. Non sputo nel piatto in cui ho mangiato” L'attore della storica fiction, tornato per la settima stagione nei panni di Rudy, si è lasciato andare su Instagram a proposito del suo ruolo. Ecco che cosa ha detto.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Non le manda a dire di certo, Niccolò Centioni. L’attore protagonista de I Cesaroni nel ruolo di Rudy, amato da generazioni di teenager, si è sfogato su Instagram a proposito dell’ultima stagione della serie. Anche lui, come altri volti noti della fiction, era tornato per celebrare il settimo capitolo di questa avventura su Canale 5, andato in onda da aprile a giugno 2026. Il punto, però, è che il ruolo di Centioni sarebbe stato marginale, fin troppo, rispetto all’importanza del personaggio. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Niccolò Centioni, lo sfogo social su I Cesaroni 7

C’è tanta delusione nelle parole di Niccolò Centioni, volto noto agli amanti de I Cesaroni per il suo ruolo nei panni di Rudy. Un senso di evitabile, per così dire, espresso dall’attore all’interno delle sue storie Instagram, a proposito dell’ultima stagione della serie andata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Lui, di nuovo come Rudy all’interno della storia, era tornato volentieri. Ma non nelle modalità che avrebbe auspicato.

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"Quando ho letto il copione", ha spiegato Centioni, "mi è preso un colpo perché, sfogliavo e sfogliavo, non c’ero praticamente mai. Come è possibile? Un personaggio principale, non c’è più". Ed ecco la spiegazione logica, anche se amara: "Volevano rifare i Cesaroni con quanti più Cesaroni possibile e quelli che ci dovevano essere, tipo me, non si sa per quale motivo sono stati praticamente ‘scansati’. Ho fatto la comparsa".

La scelta di Centioni di partecipare alla reunion dei I Cesaroni

Vista l’amarezza espressa dall’attore, in molti tra i fan si sono domandati come mai abbia lo stesso accettato di tornare. L’alternativa, seppur dolorosa, sarebbe stata di impuntarsi e rifiutare un coinvolgimento così risicato nel progetto de I Cesaroni 7. Ma Niccolò Cenrioni non ci ha girato molto attorno. È tornato "per gratitudine, per rispetto e per soldi ovviamente. La serie mi ha dato un gran successo, non posso negarlo, non sputo nel piatto in cui ho mangiato per anni".

Resta il fatto che l’ultimo capitolo della saga ha lasciato uno strascico doloroso. Non solo per Centioni, ma anche per il format in sé, partito molto bene ad aprile ma progressivamente calato nelle preferenze del pubblico. Basti pensare che al debutto I Cesaroni 7 aveva fatto registrare 3.486.000 spettatori e il 22,6% di share. Per poi scendere, in occasione dell’ultimo episodio, a 2.164.000 spettatori e il 13% di share. Un crollo che potrebbe aver sancito la fine ufficiale dell’avventura. Mettendo fuori questione la produzione di un’ipotetica ottava stagione.

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