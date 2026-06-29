Niccolò Centioni contro alcuni media: "Basta clickbait, mi hanno aggredito", lo sfogo dopo I Cesaroni 7
L'attore de I Cesaroni fa chiarezza sulle polemiche esplose nelle scorse settimane e svela quali sono i suoi progetti futuri.
"Basta clickbait, sono stato aggredito da alcuni media". Niccolò Centioni, storico e amatissimo volto della serie tv I Cesaroni, rompe il silenzio in un’intervista esclusiva al Sassolini Podcast su Libero Magazine, denunciando la forte e scorretta pressione subita negli ultimi tempi da alcune testate giornalistiche.
Nel corso del lungo e approfondito colloquio, l’attore ha voluto fare totale chiarezza sul fronte legale, annunciando di aver definitivamente risolto il nodo legato alla ricezione di una PEC da parte del Professor Avvocato Carlo Taormina. La diffida era scaturita dai danni d’immagine subiti dalla nota piattaforma Home Restaurant Hotel a causa dell’operato del suo ex ufficio stampa, il quale – come svelato da Centioni – gli aveva categoricamente impedito di citare e valorizzare il brand.
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Chiuso il capitolo giudiziario e ristabilita la verità, l’attore si dice pronto a una vera e propria rinascita professionale sotto l’egida della neonata sigla Centioni Produzioni. È infatti previsto a brevissimo il lancio del sito ufficiale www.centioniproduzioni.it, una vetrina multimediale che anticiperà il grande ritorno dell’artista dal vivo nei prossimi mesi a teatro con l’inedito e attesissimo Centioni Show.
L’intervista ha toccato anche corde intime e private, a partire dalla ritrovata armonia e la pace con la collega Micol Olivieri (storica interprete di Alice ne I Cesaroni), fino all’esplosione dei suoi nuovi progetti artistici. Sul fronte musicale è in arrivo il suo primo singolo di puro stampo house music, realizzato in stretta collaborazione con lalolgangmusic. Una passione per la notte e per l’intrattenimento che vedrà Centioni protagonista anche nella suggestiva cornice del Plastik.DVJ, dove vestirà l’inedito ruolo di vocalist d’eccezione insieme a Francesco Rana, noto ex concorrente del Grande Fratello.
Non meno importante il legame con il mondo del food e del territorio attraverso il rilancio del format Centioni’s Kitchen in sinergia strategica con Home Restaurant Hotel. Un progetto che unisce professionalità d’eccezione: le video ricette della piattaforma vedranno infatti alla regia Rossella Costa, stimata protagonista di MasterChef 9, chiamata a firmare i contenuti visivi del brand. Il percorso culinario di Centioni è stato inoltre impreziosito dall’investitura ufficiale a "Bergamodel" ricevuta direttamente da Vittorio Caminiti, Presidente del Museo del Bergamotto di Reggio Calabria. La puntata integrale dell’intervista è disponibile da oggi – lunedi 29 giugno – sui canali YouTube di Libero Magazine e su tutti i profili social ufficiali dell’attore.
Sassolini Podcast, la prima puntata – Il video completo
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