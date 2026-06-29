Niccolò Centioni rompe il silenzio dopo la bufera sui Cesaroni: "Adesso basta". La verità su Rudi, Amendola e il futuro nella musica
Niccolò Centioni rompe il silenzio dopo la bufera su I Cesaroni: le parole su Claudio Amendola, Mediaset e la nuova stagione a Sassolini Podcast di Libero Magazine
Parte oggi Sassolini, il nuovo podcast di Libero Magazine condotto da Giusy Palombo e Lorenzo Pugnaloni. Uno spazio dedicato alle conversazioni senza filtri con i protagonisti del mondo dello spettacolo, della televisione e dei social, tra retroscena, confessioni e quei "sassolini" che, prima o poi, tutti sentono il bisogno di togliersi dalla scarpa. Ad inaugurare il format è Niccolò Centioni, finito al centro del dibattito negli ultimi giorni dopo le polemiche nate attorno alle sue dichiarazioni sul ritorno de I Cesaroni e al botta e risposta dopo alcuni titoli non di suo gradimento.
Sassolini Podcast con Niccolò Centioni: i temi più caldi
Nel corso dell’intervista l’attore ripercorre la vicenda partendo dalla sua versione dei fatti, chiarisce alcuni aspetti che ritiene siano stati fraintesi e racconta come ha vissuto l’ondata mediatica che ne è seguita. Non manca un approfondimento sul rapporto con il personaggio di Rudy, sui ringraziamenti a Claudio Amendola dopo le ultime dichiarazioni, sul legame con Micol Olivieri e sulle telefonate — arrivate o mai ricevute — dopo l’esplosione della polemica. Spazio anche al presente e al futuro: dai nuovi progetti professionali tra musica e ristorazione alla voglia di essere raccontato oltre il personaggio che lo ha reso celebre. La prima puntata di Sassolini è disponibile da oggi sui canali di Libero Magazine.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sassolini Podcast, la prima puntata – Il video completo
Potrebbe interessarti anche
I Cesaroni, Niccolò Centioni rompe il silenzio: "Racconterò la mia verità nel podcast di Libero Magazine, ma ringrazio Claudio Amendola"
Niccolò Centioni ringrazia Claudio Amendola e prepara la sua verità: "Mi ha sempre s...
Niccolò Centioni, lo sfogo (durissimo) su I Cesaroni 7: cosa ha detto
L'attore della storica fiction, tornato per la settima stagione nei panni di Rudy, s...
Cesaroni 7, la frecciata di Micol Olivieri fa infuriare i fan: "Devi solo ringraziare", e Niccolò Centioni interviene
Con il ritorno de I Cesaroni in prima serata l’ex volto di Alice rompe il silenzio m...
I Cesaroni 8 si farà? Claudio Amendola rompe il silenzio e non si rassegna: da chi dipende il futuro della fiction Mediaset
I Cesaroni, addio o rilancio? Le parole di Claudio Amendola riaprono ogni scenario s...
I Cesaroni 7, Claudio Amendola ‘striglia’ Mediaset dopo il flop: “Penalizzati, confusione e disagio nel pubblico”
L'attore della storica fiction ha commentato il ritorno su una nota piattaforma di s...
I Cesaroni 8 si farà? Claudio Amendola adesso ha un altro problema, ben più grave degli addii ed è Gerry Scotti: cosa non sta funzionando
Amendola vuole andare avanti, ma I Cesaroni possono davvero permettersi una stagione...
The Bear 5, il trailer del gran finale nasconde una verità amara: i fan assisteranno a una scelta devastante
La quinta e ultima stagione dello show arriva su Disney+: il trailer svela un ristor...
Tom Cruise, icona intramontabile: Warner Bros gli rende omaggio, ma c’è un dettaglio che salta all’occhio
Warner Bros. celebra i 46 anni di carriera di Tom Cruise con un emozionante omaggio ...