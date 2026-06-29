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Niccolò Centioni rompe il silenzio dopo la bufera sui Cesaroni: "Adesso basta". La verità su Rudi, Amendola e il futuro nella musica

Niccolò Centioni rompe il silenzio dopo la bufera su I Cesaroni: le parole su Claudio Amendola, Mediaset e la nuova stagione a Sassolini Podcast di Libero Magazine

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Parte oggi Sassolini, il nuovo podcast di Libero Magazine condotto da Giusy Palombo e Lorenzo Pugnaloni. Uno spazio dedicato alle conversazioni senza filtri con i protagonisti del mondo dello spettacolo, della televisione e dei social, tra retroscena, confessioni e quei "sassolini" che, prima o poi, tutti sentono il bisogno di togliersi dalla scarpa. Ad inaugurare il format è Niccolò Centioni, finito al centro del dibattito negli ultimi giorni dopo le polemiche nate attorno alle sue dichiarazioni sul ritorno de I Cesaroni e al botta e risposta dopo alcuni titoli non di suo gradimento.

Sassolini Podcast con Niccolò Centioni: i temi più caldi

Nel corso dell’intervista l’attore ripercorre la vicenda partendo dalla sua versione dei fatti, chiarisce alcuni aspetti che ritiene siano stati fraintesi e racconta come ha vissuto l’ondata mediatica che ne è seguita. Non manca un approfondimento sul rapporto con il personaggio di Rudy, sui ringraziamenti a Claudio Amendola dopo le ultime dichiarazioni, sul legame con Micol Olivieri e sulle telefonate — arrivate o mai ricevute — dopo l’esplosione della polemica. Spazio anche al presente e al futuro: dai nuovi progetti professionali tra musica e ristorazione alla voglia di essere raccontato oltre il personaggio che lo ha reso celebre. La prima puntata di Sassolini è disponibile da oggi sui canali di Libero Magazine.

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Sassolini Podcast, la prima puntata – Il video completo

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