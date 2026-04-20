NewsRoom, Monica Maggioni torna con 'I padroni del mondo': le inchieste della nuova stagione puntano il dito contro Trump, Putin, Xi Jinping Tra i protagonisti di questa terza stagione ci sono Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping: ecco cosa vedremo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Da lunedì 20 aprile 2026, in prima serata su Rai 3, torna uno dei progetti più ambiziosi del servizio pubblico: NewsRoom. Il programma ideato e condotto da Monica Maggioni inaugura una nuova stagione che promette di alzare ulteriormente l’asticella dell’approfondimento televisivo, in un panorama informativo sempre più affollato e spesso superficiale.

Questa terza stagione si sviluppa attorno a un filo conduttore chiaro e ambizioso: "I padroni del mondo". Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti. L’obiettivo è indagare chi davvero orienta le grandi scelte globali: politica, economia, tecnologia e controllo delle risorse. Dalla prima puntata, che si concentrerà su figure come Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, il programma prova a rispondere a una domanda cruciale: chi sta davvero disegnando il nostro futuro?

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In un mondo che corre veloce e spesso confonde, NewsRoom prova a fare l’opposto: fermarsi, analizzare e capire. Ma cosa c’è dietro le inchieste, come viene costruita la notizia? Scopritelo nel Video!

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