Newcastle-Barcellona oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale e orario del big-match di Champions League Stasera i blaugrana (senza Lamine Yamal) fanno visita ai magpies per la prima giornata della Champions League 2025/26: fischio d’inizio al St James Park

Il grande calcio europeo è tornato e stasera cala il sipario sulla prima giornata di Champions League 2025/26. Oggi giovedì 18 settembre 2025, infatti, vanno in scena gli ultimi match del primo turno della fase a gironi della massima competizione europea, tra cui il big match tra Newcastle e Barcellona. Scopriamo dove vedere la partita in diretta in tv e in streaming.

Newcastle-Barcellona: il big match della prima giornata di Champions

La Champions League è tornata e oggi giovedì 18 settembre 2025 si giocano le ultime partite della prima giornata della stagione 2025/26. Dopo il buon esordio dell’Inter e la brutta batosta dell’Atalanta, per quanto riguarda le italiane stasera toccherà al Napoli, impegnato contro il Manchester City di Pep Guardiola. Tra i big match di questa prima giornata, però, spicca anche la sfida tra Newcastle e Barcellona. Al St James Park, infatti, andrà in scena la super-partita tra gli inglesi e i catalani; fischio d’inizio previsto per le ore 21:00.

Guidato da Eddie Howe, il Newcastle punta a essere una delle sorprese di questa edizione della Champions League, ma la stagione dei magpies è partita a rilento con una sola vittoria (arrivata lo scorso sabato) nelle prime quattro giornate di Premier League. Ancora imbattuto nella Liga, il Barcellona di Hansi Flick arriva invece galvanizzato dalla schiacciante vittoria (6 a 0) contro il Valencia valsa il secondo posto in campionato alle spalle del Real Madrid. Gli inglesi si affideranno alla regia e alle geometrie del ‘nostro’ Sandro Tonali a centrocampo, mentre i catalani dovranno rinunciare ancora alla stella Lamine Yamal, fermato dal mal di schiena (tempi di recupero incerti), che potrebbe essere sostituito dal nuovo arrivato in casa blaugrana Marcus Rashford.

Champions League 2025/26: dove vedere Newcastle-Barcellona in tv e streaming (giovedì 18 settembre 2025)

Oggi giovedì 18 settembre 2025 il big match della prima giornata della Champions League 2025/26 Newcastle-Barcellona sarà tramesos in diretta da Sky. La partita del St james Park sarà dunque visibile su Sky Sport Calcio (canale 203) e Sky Sport (canale 253). Sarà possibile vedere la sfida anche in streaming su NOW e gli abbonati Sky sull’app Sky Go. Telecronaca affidata a Nicola Roggero e fischio d’inizio fissato per le ore 21:00.

21:00 Newcastle – Barcellona | in onda su Sky (Sky Sport Calcio e Sky Sport), streaming su NOW

