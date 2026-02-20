Nuovi album in uscita, 20 febbraio 2026: Sanremo "saccheggia" la scena italiana. Fan in delirio per il ritorno di Hilary Duff Dopo 10 anni la reginetta del pop mainstream torna in pista, mentre tra gli italiani spicca anche il disco 'Behind the eyes' dei Savana Funk.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

La scena musicale italiana si prepara a una settimana di nuove uscite. Anche se non sarà di certo il periodo ricordato per un grande numero di album inediti, ci sono alcune pubblicazioni che meritano attenzione: da sperimentazioni urban alla fusion contemporanea, passando per rock e groove psichedelico. Il 20 febbraio 2026 segna l’arrivo di progetti eterogenei, frutto di percorsi artistici ben distinti ma accomunati dal desiderio di innovare e raccontare il presente sonoro del nostro Paese a ridosso di una delle settimane più calde per la musica nostrana come quella del 76esimo Festival di Sanremo che sta per arrivare.

Gli album italiani in uscita nella settimana tra il 16 e il 22 febbraio 2026

E mentre il mondo della musica italiana è in fermento per il Festival di Sanremo, la settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 consegna al pubblico un ventaglio di uscite capace di soddisfare gusti diversi: dalla consapevolezza urbana di LOW‑RED, ai paesaggi emotivi di Ligabue, fino alla virtuosità strumentale di Mancuso e assalti di groove dei Savana Funk. È un momento denso per il panorama musicale nostrano, dove la sperimentazione e la narrazione personale continuano a convivere, suggerendo che la dimensione sonora nazionale è più viva e variegata che mai.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

LOW‑RED – Mario III (EMI/Universal)

È uno dei ritorni più attesi della scena urbana italiana: LOW‑RED lancia Mario III, un album che si annuncia più maturo e riflessivo rispetto alle precedenti uscite. Il progetto prende il titolo da una frase familiare – "Prima c’è sempre Mario, poi c’è Low‑Red" – che diventa anche filo conduttore del lavoro, esplorando l’identità tra persona e artista. Dopo il singolo Trasparente, Mario III si propone come un capitolo cruciale della carriera dell’artista, segnato da testi più profondi e un sound che bilancia introspezione e controllo emotivo.

LUPO – Cerotti (Sins Records)

Anche LUPO entra nella rosa delle uscite di questa settimana con Cerotti, un lavoro che promette di raccontare cicatrici, ferite e guarigioni interiori. Il titolo suggerisce già un immaginario intimo, dove le tracce fungevano da rimedi per le fatiche quotidiane e personali. Sostenuto dall’etichetta Sins Records, il disco si muoverà tra rap, cantautorato urbano e sonorità sperimentali.

MARCO LIGABUE – M.A.P.S. (The Saifam Group)

Il cantautore Marco Ligabue propone M.A.P.S. (Manuale Alternativo Per Sentire), un album che più che un semplice lavoro discografico si presenta come un viaggio emotivo. La struttura concettuale del disco è pensata come una "mappa" con due lati: uno che esplora il mondo esterno e i suoi elementi, l’altro che si immerge nell’interiorità dell’artista e delle relazioni umane. Tematiche come amore, nostalgia, autenticità e introspezione emergono con forza nelle tracce, offrendo un’esperienza di ascolto profonda e inconsueta.

MATTEO MANCUSO – Route 96

Un’uscita un po’ travestita da sorpresa per gli appassionati di jazz e chitarra: Matteo Mancuso, uno dei nomi italiani più acclamati a livello internazionale per la sua tecnica e versatilità, porta Route 96 nella versione fisica disponibile proprio in questa settimana. Il disco, che segue il suo primo lavoro The Journey, rappresenta un ulteriore testimone del suo stile fresco e originale, dove la chitarra è protagonista assoluta. Anche se la data internazionale di streaming è fissata ad aprile, in Italia il progetto è già acquistabile in formato CD da oggi.

SAVANA FUNK – Behind the eyes (No Music)

Chiudiamo con una proposta che fonde funk, afro, blues e rock: gli Savana Funk pubblicano Behind the eyes, il loro sesto album di inediti a quattro anni dall’ultimo progetto. Nato da un lungo processo collettivo di crescita artistica, il disco promette un sound più maturo e meditativo, capace di unire groove potente e introspezione sonora. Dieci tracce dove la band esplora territori sonori ampliati, anche con l’introduzione di pezzi cantati per la prima volta. Parallelamente, la band ha già annunciato le prime date del Behind The Eyes Tour per portare i nuovi brani dal vivo.

Uscite principali dal 16 al 22 febbraio 2026

HOSTYLER – Hate! (19 febbraio)

LOW-RED – Mario III (20 febbraio)

LUPO – Cerotti (20 febbraio)

MARCO LIGABUE – M.A.P.S. (20 febbraio)

MATTEO MANCUSO – Route 96 (20 febbraio)

SAVANA FUNK – Behind the eyes (20 febbraio)

Febbraio 2026: gli album stranieri in uscita nella terza settimana

Anche sul fronte internazionale, questa terza settimana di febbraio 2026 si apre all’insegna di album molto attesi, storie di artisti che tornano in grande stile e uscite che promettono di lasciare il segno nelle classifiche e negli ascolti streaming. Tra pop mainstream, hip‑hop contemporaneo e introspezioni personali, il panorama estero è variegato e pieno di spunti. Ecco le due uscite principali:

Hilary Duff – luck… or something

Dopo oltre dieci anni di pausa da studi discografici, Hilary Duff torna con il suo sesto album luck… or something, in uscita il 20 febbraio 2026. L’artista, che ha costruito la sua fama tra serie TV, cinema e musica pop, ha trasformato questa nuova fase in un esercizio di sincerità musicale: le canzoni riflettono esperienze personali maturate nel corso degli anni, dall’equilibrio tra carriera e famiglia alle insicurezze dell’età adulta. Il disco include i singoli già ascoltati Mature e Roommates e segna un ritorno significativo per la star degli anni 2000, pronta anche a un tour mondiale per i prossimi mesi.

Baby Keem – Ca$ino

Sempre il 20 febbraio arriva Ca$ino, il secondo album in studio del rapper premio Grammy Baby Keem. Dopo il successo di The Melodic Blue del 2021, Keem ritorna con un progetto che mescola audacia e introspezione: dodici tracce con collaborazioni importanti, tra cui quella del suo cugino Kendrick Lamar, oltre a nomi come Too $hort, Momo Boyd e Che Ecru. Il titolo stesso, un gioco di parole che richiama l’universo delle grandi giostre e delle scelte rischiose, riflette una visione artistica ambiziosa e un desiderio di espandere i confini del suo suono. L’uscita è accompagnata da un documentario e da un tour annunciato per la primavera 2026.

Potrebbe interessarti anche