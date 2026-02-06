New Music Friday, album in uscita il 6 febbraio 2026: Laura Pausini spazza via tutte le critiche prima di Sanremo
Dalla voce internazionale di una delle interpreti più amate della musica italiana, al ritorno dei Tiromancino, fino al nuovo disco del rapper Danno.
A una ventina di giorni dall’inizio del 76esimo Festival di Sanremo, la musica italiana ha già iniziato a infiammarsi. Nella prima settimana di febbraio, infatti sono diverse le uscite discografiche degne di nota. Un inizio mese segnato dall’arrivo di una serie di progetti che attraversano generi e stili, dall’esperienza pop e cantautorale al rap e all’hip-hop più radicato nella scena urban italiana. Dalla voce internazionale di una delle interpreti più amate della musica nostrana, ai ritorni di figure storiche della scena indipendente.
Insomma, se lo scorso mese Tony Boy, Geolier, Angelica Bove e molti altri hanno consegnato i loro album al pubblico, questa è una settimana che promette di offrire nuovi stimoli musicali per tutti i gusti: dal tributo alla tradizione con Pausini, all’eleganza sperimentale di Tiromancino, fino alla forza personale di un veterano dell’hip-hop come Danno, questa selezione riflette tanto la profondità artistica quanto la pluralità di voci che animano oggi il nostro panorama musicale.
Gli album italiani in uscita nella settimana tra il 2 e l’8 febbraio 2026
Che siate appassionati di pop d’autore o fedeli alle evoluzioni del rap, questa settimana ha qualcosa da offrire: conferme per i fan di lunga data e nuove scoperte per chi ama esplorare le sonorità italiane più innovative. Tra gli album italiani più attesi e i più importanti di questa prima settimana di febbraio 2026, troviamo sicuramente ‘Io Canto 2‘ di Laura Pausini, artista che presto sarà anche sul palco dell’Ariston per co-condurre Sanremo insieme a Carlo Conti.
Senza dubbio è questa la release la più attesa, un album di cover che vede la luce a vent’anni dal primo volume di Io Canto. Il progetto, caratterizzato da una scelta di brani che attraversano decenni e simboli della canzone italiana, ambisce a un dialogo tra passato, presente e futuro della scena musicale nazionale, con collaborazioni con artisti come Annalisa e Achille Lauro su alcune tracce della tracklist.
Molto atteso anche il ritorno di Tiromancino con un nuovo capitolo della loro discografia, mantenendo salda la loro cifra stilistica emotiva e un’eleganza elettronica che ha caratterizzato il gruppo per anni. Questo disco è particolarmente interessante per chi ama un pop sofisticato che intreccia testi poetici e arrangiamenti curati, continuando la traiettoria di uno dei progetti più longevi e coerenti del nostro panorama alternativo.
E infine, per il pubblico dell’hip-hop italiano, l’uscita di Danno con Aka Danno rappresenta un momento storico: dopo anni di attività con Colle Der Fomento e altre formazioni, il rapper esce con un progetto solista, promettendo testi maturi e produzioni ricercate, oltre a collaborazione con figure come DJ Craim, Ice One e Motta.
Uscite principali 6 febbraio 2026
- Laura Pausini – Io Canto 2
- Tiromancino – Quando meno me lo aspetto
- Danno – Aka Danno
- Dario Jacque – SANgUE
- Gio Evan – L’aggine del mondo live
- Gnut e Alessandro D’Alessandro – Dduje paravise
- Matteo Salzano – Rivelarsi
- Michele Bitossi – Tutte difese
- Puah – Sabato, Domenica e una studentessa
- Svegliaginevra – La fine della guerra
Febbraio 2026: gli album stranieri in uscita nella prima settimana
Con l’inizio di febbraio anche la scena musicale internazionale si riaccende: la prima settimana del mese porta con sé una serie di progetti attesi, spaziando dal pop mainstream alle uscite più alternative e indipendenti. Grandi nomi e uscite più di culto, segnando l’inizio vero e proprio della stagione discografica post-festività.
Dal ritorno di Robbie Williams con Britpop, a quello da solista di Nick Jonas, passando per la profondità emotiva dei Ratboys, fino alle atmosfere cupe degli IST IST, il panorama internazionale offre una palette ricca e variegata per ascoltatori e appassionati di musica. Aspettando le release di metà mese e i grandi annunci che si susseguiranno nei prossimi giorni, questa settimana si candida a essere un primo, importante banco di prova per l’anno musicale appena cominciato.
Il 6 febbraio si parte con la Deluxe Editon di Britpop, il nuovo albume di Robbie Williams arricchito da sei brani extra tra cui Desire: un progetto viscerale, descritto dall’artista come l’album che avrebbe voluto incidere nel 1995, dopo l’addio ai Take That. Si passa poi a Sunday Best, il nuovo disco di Nick Jonas, che segna il primo lavoro da solista dell’artista americano, anticipato dall’uscita del singolo Gut Punch. Sempre il 6 febbraio è la data scelta dai Ratboys, band indie-rock americana, per pubblicare il loro sesto album Singin’ to an Empty Chair: album registrato in parte in una cabina nel Wisconsin e prodotto insieme a Chris Walla (ex Death Cab for Cutie), con sonorità che continuano il percorso emotivo e riflessivo del gruppo.
Infine, dalla scena post-punk britannica arriva Dagger, il nuovo album degli IST IST, con un sound che celebra l’energia grezza delle chitarre e atmosfere dark, la band di Manchester porta avanti la propria evoluzione musicale, tra tensione emotiva e dinamiche danzabili. L’album è stato anticipato da diversi singoli e rappresenta un momento chiave nel percorso della band, consolidando la loro identità sonora in un mix di post-punk e sensibilità moderna.
