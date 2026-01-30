New Music Friday, album in uscita il 30 gennaio 2026: Serena Rossi incanta col suo omaggio a Napoli Attesissimo anche il disco di Kid Yugi e il primo album di Angelica Bove prossima a Sanremo, mentre il ritorno di Mobrici fa già sognare.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

ItaliaMedia

CONDIVIDI

Il 2026, sul piano musicale, è iniziato col botto. Un anno intenso per la musica italiana, e non solo perché il Festival di Sanremo è alle porte: tante le pubblicazioni che spaziano dal rap urbano all’indie, dal pop più radio-friendly a progetti più concettuali. E se la prima parte di gennaio ha già visto una serie di uscite di rilievo che hanno riscritto, almeno in parte, gli equilibri delle playlist e delle classifiche, la fine del mese non è da meno.

Ad aprire l’anno con una dichiarazione d’intenti è stato Tony Boy, che il 2 gennaio ha pubblicato Trauma, un progetto che ha subito dimostrato la forza narrativa e la capacità di sintesi emotiva del rapper veneto. Poi c’è stato il nuovo album di Geolier, Tutto è possibile: un lavoro dalla forte impronta personale, con collaborazioni importanti come quella con Pino Daniele, e un mix di sonorità che lo rende uno dei progetti più discussi finora.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Infine, a chiudere il mese arriva Kid Yugi, la giovane voce rap che ha fatto della sua poetica un vero e proprio fenomeno di culto: Gli eroi muoiono, infatti, è un album attesissimo che combina visione artistica e racconto sociale, promosso con un documentario e proiezioni speciali. Da annoverare anche il primo album di Angelica Bove, Tana, cantante uscita dalla fucina di X Factor e a Sanremo 2026 tra le Nuove proposte, e il ritorno di Mobrici sulla scena. Illumina, invece, un album speciale dedicato a Napoli e con la voce di Serena Rossi.

Gli album italiani in uscita nella settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026

Dal primo Trauma di Tony Boy all’attesissimo Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi, passando per l’introspezione di Geolier e le proposte creative di nuove voci indie: gennaio 2026 consegna un quadro ricco e variegato della scena musicale italiana. La settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio non fa eccezione: con uscite di rilievo e progetti capaci di sorprendere, l’inizio dell’anno si conferma un momento fertile per la produzione discografica nazionale.

E se il disco di Kid Yugi è considerato tra i più importanti dell’inizio del 2026 in Italia, il primo album di Angelica Bove è visto come una delle uscite più interessanti dal punto di vista del songwriting, mentre il ritorno di Mobrici con Supernova sta già agitando parecchi animi. Su un fronte diverso, invece, l’album di Serena Rossi, cantante e attrice, che presto porterà anche le sue canzoni a teatro, in uno spettacolo che porta lo stesso nome del disco, SereNata a Napoli. Insomma, questa ultima parte del mese è particolarmente densa e vede la pubblicazione di numerosi progetti, sia di artisti affermati sia di voci emergenti. Ecco l’elenco delle uscite confermate:

Uscite principali 30 gennaio 2026

Anche gli eroi muoiono – Kid Yugi

SereNata a Napoli – Serena Rossi

Tana – Angelica Bove

Supernova -Mobrici

Ferite per tutti – Asteria

Il primo giorno del resto della mia vita – Cala Cala

Meridione paradiso – Kid Gamma

Anime storte – Santamarea

Linee – Calantha

Come marinai – Davide Rossi

Boe sulla fune – Leo Fulcro

Monostatic – Les Votives

C’era una volta il futuro – Loren

Mi amor – Lorenzo Cantarini

Tempo per vivere – Matteo Becucci

Viscerale – Mocci

Oltrepassare – Pietro Roffi

Uscite di gennaio 2026: gli album e i singoli da mettere in playlist

Se pensate di svecchiare la vostra playlist, ecco qualche consiglio pensato per dare una colonna sonora a questo gennaio 2026, che mescola album già usciti a inizio mese e quelli più freschi dell’ultima settimana:

Tony Boy – Lacrime Freestyle (Trauma), per chi ama le forti emozioni senza filtri

Geolier – Senza rumore (Tutto è possibile), beat moderno con tanta introspezione

Geolier – Senza rumore (Tutto è possibile), beat moderno con tanta introspezione Kid Yugi – Anche gli eroi muoiono (Anche gli eroi muoiono), track potente e cupa

Angelica Bove – Dentro la tana (Tana), per un ritmo più lento e intimo

Asteria – Ferite per tutti (Ferite per tutti), emozioni e un sound che cattura

Kid Gamma – Sud che brucia (Meridione paradiso), immagini forti e atmosfere calde

Cala Cala – Il primo giorno (Il primo giorno del resto della mia vita), una ripartenza in perfetto stile pop indie

Santamarea – Anime storte (Anime storte), corde tese di una chitarra e un filo di inquietudine

Angelica Bove – Nessuno entra (Tana), perfetto per un dopo cena in silenzio

Kid Yugi – Scene finali (Anche gli eroi muoiono), ideale in chiusura di playlist

Geolier – Tutto è possibile (Outro), un duetto che non può mancare

Gennaio 2026: gli album stranieri in uscita nell’ultima settimana

Gennaio 2026 si è rivelato un mese sorprendentemente ricco e variegato anche per la musica internazionale: tra ritorni attesi, debutti di nuove generazioni e K-pop che continua la sua ascesa globale, la settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026 propone uscite e novità capaci di soddisfare fan di diversi generi. Si parte subito forte il 26 gennaio con Delulu Pack, il nuovo EP delle K-pop star emergenti KiiiKiii, che contiene anche il singolo principale ‘404 (New Era)‘.

La settimana presenta anche interessanti novità nel rock e nei generi affini. Inoltre è previsto il debutto ufficiale di Xaviersobased, artista americano atteso per il 30 gennaio 2026 con un progetto hip-hop/R&B di 20 tracce che già promette di essere uno dei debutti più discussi della stagione.

Tutto questo è solo un assaggio di un anno musicale veramente intenso: grandi nomi come Lana Del Rey con l’album Stove (senza data ufficiale ma in arrivo prestissimo), i Gorillaz, Bruno Mars, Blackpink, il ritorno di Madonna con inediti dance, quello dei BTS, Harry Styles, e numerosi altri progetti che, secondo le liste dei più anticipati del 2026, potrebbero segnare diverse stagioni della musica mondiale nei mesi a venire.

Potrebbe interessarti anche