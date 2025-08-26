Trova nel Magazine
Netflix lancia la Watchlist: ecco le serie e i film da guardare in base al vostro segno zodiacale

Netflix lancia una watchlist personalizzata per ogni segno zodiacale, combinando astrologia e contenuti selezionati per il carattere degli abbonati. I dettagli

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Netflix non smette mai di sorprendere e, questa volta, lo ha fatto davvero bene. La piattaforma di streaming lancia una funzione che suggerisce titoli agli abbonati tramite una watchlist ispirata all’oroscopo. I contenuti vengono associati ai segni zodiacali in base alle loro caratteristiche, offrendo così un’esperienza di visione più personalizzata e mirata. Inoltre, questa funzione aiuta gli utenti a orientarsi tra le centinaia di titoli disponibili. La vasta offerta di contenuti può infatti provocare indecisione in chi si trova davanti al telecomando. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa ‘curiosa’ novità.

Netflix lancia la Watchlist per segno zodiacale: di cosa si tratta

La noia non fa per Netflix, che recentemente, ha sorpreso i suoi utenti. Come? Ve lo spieghiamo subito. Da questo weekend, il colosso dello streaming propone un modo originale per scegliere cosa guardare: una watchlist basata sul segno zodiacale degli abbonati. La nuova collezione, disponibile in homepage e su https://netflix.com/astrology, offre per ciascun segno una selezione di titoli che rispecchiano i tratti caratteriali e le tematiche più associate allo zodiaco, iniziando con la stagione della Vergine. Chi è del segno della Vergine potrà orientarsi verso storie che riflettono pianificazione e attenzione ai dettagli, come La regina degli scacchi o La casa di Carta. I Bilancia, equilibrati e diplomatici, troveranno adatti Peaky Blinders, Ozark, Back in Action e Hit Man, mentre lo Scorpione, segno carismatico e misterioso, potrà immergersi in titoli enigmatici come Mercoledì e You.

I Sagittario, curiosi e ottimisti, apprezzeranno avventure come One Piece, The Witcher e Damsel, mentre i Capricorno, ambiziosi e laboriosi, potranno seguire storie di business e intrighi come Hostage, Dept Q: sezione casi irrisolti e The Diplomat. Gli Acquario, eccentrici e originali, avranno titoli come Stranger Things e Rebel Moon, mentre i Pesci, romantici e sognatori, si potranno godere Bridgerton, XO Kitty e Irish Wish. L’Ariete, coraggioso e competitivo, troverà stimolanti realtà come Squid Game: The Challenge e L’amore è cieco, mentre i Toro, un po’ materialisti e alla moda, potranno orientarsi verso Madea il Ritorno e Heeramandi. I Gemelli, socievoli e divertenti, apprezzeranno Nobody Wants This e Big Mouth, mentre i Cancro, emotivi e sensibili, potranno seguire drammi come Heartstopper e Ginny & Georgia. Infine, i Leone, sicuri di sé e generosi, avranno titoli come The Crown e La regina Carlotta: una storia di Bridgerton.

KPop Demon Hunters, il film di successo in streaming su Netflix

Proprio in questi giorni, su Netflix, è uscito KPop Demon Hunters, un film d’animazione che in pochissimo tempo, ha riscosso un successo straordinario. Tre idol coreane combattono spiriti maligni e mostri succhia-anime con la forza positiva della loro musica. Quando una band demoniaca rivale tenta di rubare loro fan e potere, scoppia una sfida tra musica, mitologia oscura e comicità. Ovviamente, la pellicola è disponibile in streaming su Netflix.

