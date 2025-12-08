Trova nel Magazine
Netflix e Warner Bros., spunta il retroscena: l’incontro segreto Sarandos-Trump accende la battaglia dei colossi

Un incontro inatteso alla Casa Bianca accende il maxi-affare Netflix-Warner Bros.: Trump frena, Sarandos rilancia e la guerra tra colossi entra nel vivo.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

La recente di Warner Bros da parte di Netflix ha scosso l’intero settore cinematografico e audiovisivo, suscitando preoccupazioni tra associazioni, istituzioni e analisti. Il timore riguarda soprattutto il futuro delle sale cinematografiche e l’impatto sulla concorrenza, poiché Netflix, assorbendo un colosso storico con un vasto catalogo che va da Kubrick a Tom & Jerry, potrebbe aumentare i prezzi e contribuire al declino delle sale, dato il suo scarso interesse per la distribuzione tradizionale. Alcuni dubbi sono stati espressi anche da Donald Trump, il quale ha incontrato Ted Sarandos prima dell’acquisizione. Vediamo cos’è successo.

Netflix e Warner Bros., l’incontro tra Ted Sarandos e Donald Trump

Domenica, il presidente Donald Trump ha confermato di aver incontrato di recente il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, alla Casa Bianca per discutere dell’accordo con Warner Bros. Discovery. Trump ha dichiarato: "Sarò coinvolto in quella decisione". Parlando ai giornalisti durante il red carpet dei Kennedy Center Honors, Trump ha ospitato la 48ª edizione dell’evento, rompendo una lunga tradizione presidenziale. Ha scherzato dicendo: "Mi comporto come Johnny Carson" e ha affermato: "Stiamo riportando in vita questo edificio". Pur mantenendo un tono ottimista, ha fatto un commento sull’élite di Washington: "Molti di voi sono persone infelici e orribili".

Trump ha consegnato il primo premio della serata a Sylvester Stallone e ha poi assistito alla cerimonia dal palco presidenziale. Sul red carpet, commentando l’offerta da 83 miliardi di dollari di Netflix per Warner Bros., Riguardo alla possibile fusione tra Netflix, WB e HBO Max, ha osservato che "potrebbe essere un problema" e ha aggiunto che l’acquisizione "dovrà attraversare un processo e vedremo cosa succederà". Trump ha, inoltre, definito Sarandos "un uomo fantastico" e ha aggiunto: "Nutro grande rispetto per lui, ma si tratta di una quota di mercato enorme".

Perché per Donald Trump l’acquisizione di Warner Bros da parte di Netflix sarebbe un problema

Donald Trump frena temporaneamente l’entusiasmo per l’acquisizione da 72 miliardi di dollari con cui Netflix punta a rilevare Warner Bros. Discovery, per "potenziali preoccupazioni antitrust" e sottolinea che la quota di mercato del nuovo colosso potrebbe rappresentare un ostacolo regolatorio. Il presidente ha spiegato che consulterà "alcuni economisti" prima di decidere se approvare l’operazione, aggiungendo che sarà coinvolto in prima persona. Le sue dichiarazioni hanno subito influenzato il mercato: le probabilità che l’accordo si chiuda entro la fine del 2026 sono scese dal 60% al 23%. Se approvata, l’operazione unirebbe il principale servizio di streaming al mondo con uno degli studi più iconici di Hollywood, creando un player in grado di rivoluzionare produzione e distribuzione di contenuti, ma ora il percorso appare molto più complesso.

