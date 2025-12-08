Netflix e Warner Bros., spunta il retroscena: l’incontro segreto Sarandos-Trump accende la battaglia dei colossi
Un incontro inatteso alla Casa Bianca accende il maxi-affare Netflix-Warner Bros.: Trump frena, Sarandos rilancia e la guerra tra colossi entra nel vivo.
La recente di Warner Bros da parte di Netflix ha scosso l’intero settore cinematografico e audiovisivo, suscitando preoccupazioni tra associazioni, istituzioni e analisti. Il timore riguarda soprattutto il futuro delle sale cinematografiche e l’impatto sulla concorrenza, poiché Netflix, assorbendo un colosso storico con un vasto catalogo che va da Kubrick a Tom & Jerry, potrebbe aumentare i prezzi e contribuire al declino delle sale, dato il suo scarso interesse per la distribuzione tradizionale. Alcuni dubbi sono stati espressi anche da Donald Trump, il quale ha incontrato Ted Sarandos prima dell’acquisizione. Vediamo cos’è successo.
Netflix e Warner Bros., l’incontro tra Ted Sarandos e Donald Trump
Domenica, il presidente Donald Trump ha confermato di aver incontrato di recente il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, alla Casa Bianca per discutere dell’accordo con Warner Bros. Discovery. Trump ha dichiarato: "Sarò coinvolto in quella decisione". Parlando ai giornalisti durante il red carpet dei Kennedy Center Honors, Trump ha ospitato la 48ª edizione dell’evento, rompendo una lunga tradizione presidenziale. Ha scherzato dicendo: "Mi comporto come Johnny Carson" e ha affermato: "Stiamo riportando in vita questo edificio". Pur mantenendo un tono ottimista, ha fatto un commento sull’élite di Washington: "Molti di voi sono persone infelici e orribili".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Trump ha consegnato il primo premio della serata a Sylvester Stallone e ha poi assistito alla cerimonia dal palco presidenziale. Sul red carpet, commentando l’offerta da 83 miliardi di dollari di Netflix per Warner Bros., Riguardo alla possibile fusione tra Netflix, WB e HBO Max, ha osservato che "potrebbe essere un problema" e ha aggiunto che l’acquisizione "dovrà attraversare un processo e vedremo cosa succederà". Trump ha, inoltre, definito Sarandos "un uomo fantastico" e ha aggiunto: "Nutro grande rispetto per lui, ma si tratta di una quota di mercato enorme".
Perché per Donald Trump l’acquisizione di Warner Bros da parte di Netflix sarebbe un problema
Donald Trump frena temporaneamente l’entusiasmo per l’acquisizione da 72 miliardi di dollari con cui Netflix punta a rilevare Warner Bros. Discovery, per "potenziali preoccupazioni antitrust" e sottolinea che la quota di mercato del nuovo colosso potrebbe rappresentare un ostacolo regolatorio. Il presidente ha spiegato che consulterà "alcuni economisti" prima di decidere se approvare l’operazione, aggiungendo che sarà coinvolto in prima persona. Le sue dichiarazioni hanno subito influenzato il mercato: le probabilità che l’accordo si chiuda entro la fine del 2026 sono scese dal 60% al 23%. Se approvata, l’operazione unirebbe il principale servizio di streaming al mondo con uno degli studi più iconici di Hollywood, creando un player in grado di rivoluzionare produzione e distribuzione di contenuti, ma ora il percorso appare molto più complesso.
Guida TV
-
08 Dicembre 2025
Tom & Jerry e l'anello incantatoBoomerang
-
13 Dicembre 2025
Tom & Jerry e l'anello incantatoBoomerang
Potrebbe interessarti anche
Netflix e Warner Bros, la fusione che potrebbe riscrivere per sempre le regole di Hollywood: cosa cambierà
La trattativa esclusiva tra Netflix e Warner Bros. corre verso un accordo storico: u...
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: l'offerta "da medaglia d'oro" di Discovery+ ed Eurosport
A 100 giorni dall'inizio dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 Warner...
Sean "Diddy" Combs accusa Netflix: perché la docuserie La resa dei conti sarebbe "diffamatoria"
Debutta oggi, 2 dicembre, il documentario di Netflix prodotto da 50 Cent è che è già...
Una nuova piattaforma sbarca in Italia: serie cult, film campioni d'incassi e sport in diretta. Ecco abbonamenti e prezzi
Da gennaio 2026 HBO Max arriva in Italia: serie cult, film campioni d’incassi e spor...
Una Mamma Per Amica: 5 segreti per capire la vera magia di Stars Hallow
Ecco alcuni retroscena della celebre serie televisiva Una mamma per amica: location ...
“Amadeus al posto di De Martino”, il retroscena clamoroso su Affari Tuoi, Fiorello e ritorno in Rai
Continuano le voci sulla possibile fine della collaborazione tra il conduttore e War...
V per Vendetta diventa una serie e torna al cinema dopo 20 anni: la maschera della ribellione protagonista di eventi da urlo
HBO e DC Studios uniscono le forze per riportare sullo schermo l’eroe mascherato sim...
A Man on the Inside 2, Charles torna in missione: tra ricatti, nuove identità e un passato che bussa forte
Ted Danson torna in una nuova missione sotto copertura tra segreti, ricatti e rinasc...