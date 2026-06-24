Netflix, tutte le serie dell'estate 2026: dal remake di Cent'anni di solitudine alla nuova stagione di Outer Banks Ecco cosa vedremo nell'estate 2026 su Netflix: tra thriller, western, fantasy e grandi ritorni, tutte le serie da non perdere assolutamente.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’estate 2026 si preannuncia particolarmente ricca per gli abbonati Netflix. Tra luglio e agosto arriveranno infatti nuove produzioni originali e attesissimi ritorni che spaziano dal thriller crime al fantasy orientale, passando per il dramma familiare e le saghe già amate dal pubblico. Il catalogo estivo della piattaforma punta su generi molto diversi tra loro, offrendo titoli in grado di appassionare tutti.

Le serie Netflix dell’estate 2026: da Cent’anni di solitudine a Outer Banks

Ad aprire il calendario sarà Worst Neighbor Ever – Vicini letali, disponibile dal 1° luglio. La docuserie true crime raccoglie testimonianze reali, immagini provenienti da body cam e ricostruzioni che raccontano alcuni dei più inquietanti casi di conflitti tra vicini degenerati in violenza e tragedia. Il giorno successivo debutterà Human Vapor, ambiziosa produzione nata dalla collaborazione tra creativi giapponesi e coreani che reinterpreta il celebre film fantascientifico della Toho del 1960. Al centro della storia c’è una misteriosa figura capace di svanire nel nulla e responsabile di una serie di omicidi che sconvolgono il Paese. La serie rappresenta il primo progetto nato dalla collaborazione tra Netflix e Toho per il rilancio del celebre personaggio. Tra i titoli più attesi di luglio spicca La casa nella prateria, nuova versione televisiva dei celebri libri di Laura Ingalls Wilder. Netflix la presenta come un racconto che unisce dramma familiare, sopravvivenza e storia delle origini dell’Ovest americano, offrendo una prospettiva contemporanea sulle difficoltà e sui successi dei pionieri.

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Il 16 luglio arriverà The Hawk, serie ambientata nel mondo del golf che racconta il tentativo di un ex campione di tornare ai vertici della disciplina quando tutti ormai lo considerano finito. Il giorno successivo sarà la volta di The East Palace, produzione coreana che mescola fantasy, mistero e folklore. La storia segue un uomo capace di entrare nel mondo degli spiriti e una dama di corte coinvolta nei segreti di un palazzo maledetto. Il 23 luglio tornerà invece Ransom Canyon con la seconda stagione. Le vicende sentimentali e familiari ambientate nel Texas Hill Country riprenderanno sei mesi dopo il finale della prima stagione. Ad agosto riflettori puntati sulla seconda stagione di Cent’anni di solitudine, adattamento del capolavoro di Gabriel García Márquez. La nuova parte della saga racconterà ulteriori trasformazioni di Macondo, segnate dall’arrivo della ferrovia e della compagnia bananiera. Il 14 agosto debutterà Moria, serie biografica romanzata dedicata all’iconica figura dello spettacolo argentino Moria Casán, mentre il 20 agosto arriverà la quinta e ultima stagione di Outer Banks. I Pogue dovranno affrontare le conseguenze della perdita di JJ e una nuova corsa contro il tempo per riconquistare il proprio futuro, in quello che si annuncia come il capitolo conclusivo della serie.

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