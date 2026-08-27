Netflix si trasforma come TikTok e strappa l'esclusiva di GTA VI: la doppia mossa della piattaforma streaming

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Nel giro di pochi giorni, Netflix ha fatto due annunci che a prima vista sembrano appartenere a mondi completamente diversi. Da un lato ha reso disponibile in tutto il mondo una nuova interfaccia mobile, con al centro "Clips", un feed di video verticali pensato per scoprire film e serie scorrendo lo schermo esattamente come si farebbe su TikTok o Instagram Reels. Dall’altro ha ottenuto – cosa mai successa prima nella storia del marketing videoludico – l’anteprima esclusiva mondiale di "Grand Theft Auto VI: An Extended Look", il nuovo approfondimento su GTA VI, che gli abbonati potranno vedere su Netflix ben sei ore prima che venga pubblicato gratuitamente sul canale YouTube di Rockstar Games.

Prese da sole, sembrano due notizie di categoria diversa: un aggiornamento di interfaccia e un accordo di marketing con un publisher di videogiochi. Messe una accanto all’altra, raccontano invece esattamente la stessa storia: Netflix non vuole più essere semplicemente "il posto dove guardi le serie". Vuole diventare il posto dove passi il tempo, punto e basta, qualunque cosa tu voglia fare in quel momento.

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Clips su Netflix, ovvero: se non possiamo batterli, li copiamo

Parliamo prima della novità più tecnica, perché è quella che riguarda direttamente l’esperienza quotidiana di chiunque usi l’app sul telefono. "Clips" è, in sostanza, un feed personalizzato di brevi video verticali tratti da film, serie e speciali, pensato per essere consumato con lo stesso gesto istintivo dello scroll infinito a cui i social ci hanno abituato negli ultimi dieci anni. Tradotto, vedi una scena, la aggiungi alla tua lista se ti piace, la condividi con un amico, oppure continui a scorrere.

Netflix lo presenta come un modo per rendere "più semplice e divertente" trovare cosa guardare, e c’è del vero in questa motivazione: con migliaia di titoli in catalogo, la paralisi da scelta – quella stupenda esperienza che tutti noi abbiamo vissuto almeno una volta dal nostro divano di casa – è un problema tanto banale quanto ricorrente. Pensate che ha questo "grande dilemma universale" è stato dato anche un nome tecnico nel settore: "decision fatigue". Da questo punto di vista, un feed che ti mostra direttamente i momenti più intensi di una serie prima ancora di doverla scegliere ha una sua logica davvero poco oppinabile.

Ma, e c’è un ma, abbiamo ovviamente anche un rovescio della medaglia che vale la pena considerare con brutale onestà. Netflix, per anni, ha costruito la propria identità in netta contrapposizione ai social media: l’idea di fondo era "qui vieni per immergerti in una storia lunga, non per consumare frammenti veloci e passare oltre".

Introducendo Clips, la piattaforma ammette implicitamente che quella bolla non basta più – non regge più – almeno per una parte consistente del pubblico più giovane che vanta una soglia dell’attenzione sempre più bassa. Quindi, ecco la soluzione: un feed verticale infinito. Detto ciò, è una resa intelligente, probabilmente necessaria, ma resta comunque una resa: Netflix sta chiedendo ai propri utenti di comportarsi sul proprio contenuto premium esattamente come si comportano su TikTok, sperando che questo porti più persone a guardare più cose.

GTA VI su Netflix, ma non nel modo che si potrebbe pensare

Passiamo ora alla notizia che ha fatto più rumore tra gli appassionati di videogiochi: no, Netflix non ospiterà GTA VI in streaming come fosse una serie tv, e no, il gioco non arriverà sulla piattaforma. Quello che succederà il 27 agosto è più circoscritto ma non meno significativo: gli abbonati Netflix potranno vedere in anteprima assoluta "An Extended Look", il nuovo materiale promozionale dedicato al gioco più atteso dell’anno, con sei ore di vantaggio rispetto alla pubblicazione gratuita su YouTube.

GTA VI uscirà il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e il fatto che Rockstar Games – un publisher che notoriamente non ha bisogno di aiuto per far parlare di sé, visto che ogni singolo screenshot pubblicato negli ultimi anni è diventato automaticamente una notizia globale – abbia scelto Netflix come palcoscenico per questo materiale, dice qualcosa di preciso sulla percezione che l’industria ha ormai della piattaforma: non più solo un fornitore di intrattenimento passivo, ma un luogo capace di generare un evento (vedi ad esempio l’incontro di box tra Tyson e Paul) attorno a qualsiasi cosa decida di ospitare, incluso qualcosa che non ha prodotto e non possiede.

Il gaming sarà la chiave?

Qui vale la pena fare una piccola premessa storica per evitare equivoci: Netflix non è nata pensando ai videogiochi. È nata nel 1997 come servizio di noleggio DVD via posta, fondata da Reed Hastings e Marc Randolph, in un’epoca in cui lo streaming come lo conosciamo oggi non esisteva nemmeno concettualmente. Ma proprio ripercorrendo la sua storia si nota un filo conduttore che rende quello che sta succedendo ora perfettamente coerente con il proprio DNA aziendale: Netflix si è reinventata più e più volte nel corso di trent’anni – dal noleggio postale allo streaming nel 2007, dallo streaming alla produzione di contenuti originali nel 2013, e dal 2021 anche al gaming vero e proprio, con giochi mobile inclusi nell’abbonamento che, va detto onestamente, non hanno mai raggiunto il successo sperato in termini di utilizzo effettivo da parte degli abbonati.

L’accordo con Rockstar per l’anteprima di GTA VI sembra suggerire un cambio di strategia piuttosto intelligente rispetto a quel tentativo precedente: invece di continuare a provare a produrre giochi propri capaci di competere con l’industria videoludica vera e propria, Netflix punta a diventare il palcoscenico attraverso cui quell’industria si racconta al pubblico più ampio possibile. Non "fare" gaming, ma ospitare la cultura del gaming, sfruttando una base di oltre 300 milioni di abbonati che nessun canale YouTube di publisher potrà mai eguagliare in termini di portata immediata.

Il futuro di Netflix

Mettendo insieme i due annunci, il quadro che emerge è quello di un’azienda che ha smesso di considerarsi in competizione soltanto con Disney+, Amazon Prime Video o HBO Max. Netflix sembra aver deciso di competere direttamente con TikTok, YouTube e Twitch per la stessa risorsa scarsa che vale più di ogni altra cosa nell’economia dell’attenzione contemporanea: il tempo libero delle persone, qualunque forma esso assuma.

Un feed di clip verticali per l’attenzione spezzettata di chi ha cinque minuti in pausa pranzo, un evento esclusivo di gaming per intercettare una community che normalmente non passerebbe nemmeno per l’app, e ovviamente il catalogo tradizionale di film e serie per chi vuole ancora la classica serata di visione prolungata. È una strategia di espansione orizzontale piuttosto che verticale: non fare meglio quello che già fa, ma fare anche altre cose, sperando che ogni nuovo fronte aperto porti nuove ragioni per restare abbonati, o quantomeno per aprire l’app un minuto in più al giorno.

Resta aperta, e onestamente non semplice da chiudere con certezza, la domanda più interessante di tutte: questa espansione continua rafforzerà l’identità di Netflix o finirà per diluirla fino a renderla irriconoscibile? Chi guarda con favore queste mosse ci vede una piattaforma che si adatta con intelligenza a come le persone vivono oggi il tempo libero, spezzettato tra mille stimoli diversi. Chi le guarda con sospetto potrebbe invece chiedersi se, nel tentativo di diventare tutto per tutti – social network, sala giochi, casa di produzione, canale d’intrattenimento generalista – Netflix rischi di perdere proprio quello che l’ha resa grande all’inizio: essere, semplicemente, il posto migliore al mondo per raccontare e guardare una buona storia a portata di click.

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