Su Netflix arriva la docuserie tratta da un caso che ha sconvolto l'Italia: ecco il trailer

Dal 5 novembre approda in streaming su Netflix una docuserie in 3 episodi pronta a sconvolgere tutti, basata su un caso che ha travolto l’Italia e la movida di Milano. Protagonista è il caso di Alberto Genovese, fondatore delle startup Prima.it e Facile.it, accusato e poi condannato per violenza sessuale, lesioni personali aggravate, detenzione di materiale pedopornografico e cessione e detenzione di sostanze stupefacenti.

La storia di Alberto Genovese in Terrazza Sentimento in streaming su Netflix

Terrazza Sentimento, la nuova serie in streaming su Netflix dal 5 novembre, racconta gli abusi perpetrati dall’imprenditore Alberto Genovese ai danni di alcune ragazze che frequentavano le sue feste. Partendo dallo spunto di un tremendo caso di cronaca che ha catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica per diverso tempo, la serie vuole tuttavia raccontare anche il lato oscuro di un mondo in apparenza meraviglioso, fatto di soldi, bellezza e gioventù. C’è una protagonista indiretta, Milano, la città delle grandi opportunità, come le start up tecnologiche di cui Genovese era considerato un guru, ma anche una città a due facce, di cui una incredibilmente oscura.

Poi c’è la protagonista vera e propria, Terrazza Sentimento, l’attico a 5 stelle di Genovese che non solo dà il titolo alla serie ma che, attraverso il suo triste riferimento alla cronaca nera, offre l’occasione per immergersi in una storia dove l’abuso sembra la normalità. Che sia abuso delle proprie possibilità finanziarie, abuso di sostanze stupefacenti in quantità irreali, esso è il punto di non ritorno della volontà delle ragazze che resteranno coinvolte dalla vicenda. Ma è anche abuso di se stessi, una storia di cattiveria verso tutti, fino all’autodemolizione.

Un’incredibile metamorfosi

A ottobre 2020 Alberto Maria Genovese viene arrestato con l’accusa di spaccio e abuso sessuale ai danni di una ragazza di 18 anni che ha sporto denuncia dopo aver partecipato a un suo party e a essersi ritrovata incosciente. Rinominato "il re italiano delle start-up", dopo un curriculum di tutto rispetto (Bocconi, Goldman Sachs, McKinsey, Bain e eBay) Genovese nel 2008 aveva fondato

Dalla serie emerge una situazione davvero particolare. Fino ai 38 anni Genovese tocca alcuna sostanza, mantenendosi completamente concentrato su lavoro e produttività. Poi, all’improvviso, la trasformazione e il crollo in un abisso di droghe e abiezione. Come ricostruito dalle indagini giudiziarie, i suoi celeberrimi party si svolgono tra fiumi di alcol, cocaina, 2C-B (la "cocaina rosa", una nuova droga dei super ricchi), chetamina, MDMA. La 18enne, dopo aver consumato sostanze, si era avvicinata al padrone di casa, che l’aveva condotta verso una stanza sorvegliata, dentro la quale sarebbe stata violentata e seviziata per 24 ore, venendo ulteriormente drogata. Nel settembre 2022 Genovese è stato condannato a 8 anni e 4 mesi, poi ridotti a 6 anni e 11 mesi, che sta scontando al carcere di Bollate dopo un periodo di volontariato. Nella serie Terrazza Sentimento, oltre ai contributi di Giuseppe Guastella, giornalista del Corriere della Sera, e di Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice, interviene in prima persona lo stesso Genovese, definito "irriconoscibile" rispetto al periodo incriminato.

Il trailer di Terrazza Sentimento

In calce vi lasciamo il trailer completo della serie.

