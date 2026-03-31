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Netflix, l’aumento dei prezzi colpisce anche nel 2026: cosa cambia per abbonati e nuovi iscritti

La piattaforma streaming ha annunciato il rincaro degli abbonamenti negli Stati Uniti: ecco cosa cambierà per gli utenti e per i nuovi iscritti.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Come già accaduto in precedenza, Netflix ha deciso di alzare nuovamente i prezzi della piattaforma negli Stati Uniti. Un cambiamento che, secondo le ultime indiscrezioni fornite da Variety, tocca tutti e tre i piani di abbonamento disponibili, con un incremento medio dell’11% sull’intera offerta. Si tratta in sostanza della conferma di una direzione strategica precisa, quella di un colosso streaming che sa di essere leader assoluto e inizia dunque a comportarsi di conseguenza. I nuovi prezzi sono già attivi dal 26 marzo per chi si iscrive da zero, mentre le persone già abbonate riceveranno una comunicazione via e-mail almeno un mese prima che la modifica venga applicata al loro account. Ecco tutti i dettagli.

Netflix aumenta (ancora) i prezzi di abbonamento: cosa cambia per gli utenti

Entrando nel dettaglio dell’aumento dei prezzi, il piano Netflix con pubblicità passa da 7,99 a 8,99 dollari al mese, il piano standard senza pubblicità sale di due dollari arrivando a 19,99, e il piano premium tocca quota 26,99 dollari mensili. In proporzione, aumentano anche i costi per aggiungere utenti extra al proprio account: per i piani con pubblicità si passa a 6,99 dollari per membro aggiuntivo, mentre per quelli senza pubblicità il costo arriva a 9,99 dollari. Guardando i dati annuali, chi è abbonato al piano standard si ritroverà a spendere 24 dollari in più ogni anno, mentre gli utenti con piano premium ne pagheranno 48 in più.

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Sono in molti ora a chiedersi se questo aumento arriverà anche in Italia. Occorre sottolineare che al momento non ci sono annunci specifici per il mercato italiano e non è chiaro se i rincari seguiranno a ruota quelli americani o se Netflix aspetterà ancora prima di ritoccare gli abbonamenti nel nostro Paese. Detto questo, guardando al passato, è logico però ipotizzare che prima o poi il rincaro possa arrivare anche da noi. Netflix è infatti solito testare gli aumenti prima nei mercati più grandi per poi propagarli gradualmente nel resto del mondo.

Netflix, la logica dietro al rincaro: perché aumentano i prezzi

Al momento Netflix non ha rilasciato dichiarazioni per giustificare la decisione di aumentare ancora il costo degli abbonamenti, limitandosi a ribadire che i nuovi prezzi riflettono il valore crescente del servizio offerto. Ma i numeri che emergono dai report finanziari raccontano in realtà una storia ben più ambiziosa: la società prevede di investire 20 miliardi di dollari in contenuti solo nel 2026, il 10% in più rispetto all’anno precedente.

Una cifra enorme che finanzia non solo le produzioni originali ma anche la nuova frontiera degli eventi live e l’integrazione di video podcast sulla piattaforma. Un’evoluzione importante dal costo altrettanto importante, che va di conseguenza a riflettersi nei prezzi offerti agli utenti. Del resto, con oltre 325 milioni di utenti attivi a livello globale (dati registrati a fine 2025) Netflix può senza dubbio accettare l’eventuale rischio di perdere qualche abbonato per ricavi nettamente maggiori.

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