Stranger Things 5, Netflix fa luce sull'episodio 9 e sul Conformity Gate: la verità Sul web sta impazzando il Conformity Gate, teoria dei fan per cui esiste un nono episodio, il vero finale della serie, e Netflix ha deciso di intervenire

Sul web, dopo il finale della stagione 5 di Stranger Things, hanno iniziato a comparire numerose teorie "cospirazioniste" da parte dei fan, a cominciare dal famigerato Conformity Gate per il quale gli eventi dell’ultimo episodio non sono in realtà mai avvenuti. Dopo l’uscita dell’episodio 8, infatti, in molti sono rimasti delusi da quanto visto e, piano piano, in una buona fetta del pubblico ha cominciato a nascere il germe del dubbio: e se l’ultimo episodio non fosse DAVVERO l’ultimo? A tarpare le ali a questa fantasiosa teoria, però, ci ha pensato direttamente Netflix, facendo luce sulla questione dell’episodio 9.

Stranger Things e Conformity Gate: Netflix fa chiarezza sull’episodio 9

Secondo un numero sempre crescente di fan oggi, mercoledì 7 gennaio, dovrebbe uscire l’episodio 9 della stagione 5 di Stranger Things il "vero" finale della serie, stando alla teoria del Conformity Gate. In pieno stile "teoria del complotto", su internet ha impazzato la convinzione per cui l’ultimo episodio della serie non mostra il vero finale, ma una proiezione della mente di Vecna, esattamente come faceva con i ragazzini rapiti. Numerosissimi gli "indizi" raccolti dai fan a suffragio di questa ipotesi come, ad esempio, le costole dei raccoglitori che i protagonisti usavano per la campagna di D&D di Mike: posti uno di fianco all’altro, essi recavano la scritta "X A Lie", ovvero "X è una bugia". La Dimensione X, poi rinominata Abisso nella serie, è quella da cui provengono il Mind Flayer e i Demogorgoni: "X A Lie" indicherebbe la natura fittizia della Hawkins vista nella seconda metà dell’ultimo episodi.

Per chiudere sul nascere ogni discussione, però, sui canali social ufficiali di Stranger Things è stato che pubblicato che "tutti gli episodi di Stranger Things sono ora disponibili in streaming", smentendo che ci sia un nono episodio in arrivo a breve. Lo stesso Noah Schnapp, il volto di Will, ha dichiarato alla rivista People che la serie è effettivamente finita e che tutti i nodi sono stati sciolti, compresa la cotta di lunga data del suo personaggio per il suo migliore amico Mike (Finn Wolfhard). "Ho avuto la sensazione che [nell’episodio 7] ci fosse qualcosa di non detto. Ne ho parlato con i Duffer, che hanno inserito nel finale una scena che in origine non c’era, per chiudere adeguatamente quella storia", ha dichiarato l’attore.

