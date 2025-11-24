"Netflix ci ha detto no per la serie tv": rivelazione shock dal cast di Twilight
Netflix blocca ogni speranza: non riavremo il cast originale di Twilight per la nuova serie animata tratta da Midnight Sun
Nonostante siano passati ormai 13 anni dall’ultimo film della saga, il cast di Twilight è ancora molto legato all’opera di Stephenie Meyer e molti fan senza dubbio avrebbero avuto piacere ad avere gli attori originali per la serie animata Netflix di Midnight Sun. Il Colosso dello streaming, però, avrebbe posto un veto categorico per il capitolo bonus della storia, scritto dal punto di vista di Edward Cullen.
Netflix non vuole il cast originale di Twilight per la serie su Midnight Sun
A rendere nota la cosa, assieme ai colleghi Peter Facinelli, Ashley Greene e Kellan Lutz, è stato Jacksone Rathbone, che in Twilight ha vestito i panni del vampiro Jasper Hale. "Noi eravamo tipo: ‘Hey, sarebbe davvero bello, noi ne siamo usciti relativamente da poco, non è passato tutto questo tempo. Le nostre voci non sono cambiate così tanto. Facciamogli sapere, come gruppo, collettivamente, che ci piacerebbe tornare e fare le cose come si deve’. Nessuno di noi ha chiesto molti soldi, credetemi. Volevamo farlo per i fan, noi amiamo quei personaggi. Ma loro ci hanno detto, molto gentilmente, ‘no’. Non ci hanno fatto fare neanche un provino", ha raccontato.
Gli ha fatto eco Peter Facinelli, il volto di Carlisle Cullen nella saga: "La verità è che sono molto infastidito da questa cosa, perché amo moltissimo quel personaggio, quindi odio l’idea che qualcun altro possa interpretarlo. E poi quel film, come capita a tanta gente, quando lo guardo mi riporta indietro nel tempo. C’è il fattore nostalgia. Ti riporta indietro a un tempo in cui lo guardavi con tua mamma, o con i tuoi amici, al cinema".
Quando uscirà la serie di Netflix su Midnight Sun
Il fenomeno creato da Stephenie Meyer non sembra volersi arrestare. Nel 2020 l’autrice ha pubblicato Midnight Sun, rivisitazione del primo romanzo dal punto di vista di Edward Cullen, interpretato da Robert Pattinson nei film, e Netflix ha ordinato l’adattamento in forma di serie animata. Al momento non ci sono news a riguardo, nè dal punto di vista della data di uscita, nè da quello del cast. Ciò che sappiamo per ora è che dietro c’è Sinead Daly (Tell Me Lies), e Stephenie Meyer sarà invece produttrice esecutiva.
Improbabile vedere Pattinson e Kristen Stewart nei loro vecchi ruoli: entrambi sono andati avanti con le proprie carriere. Come anticipato da Meyer e Daly, questo adattamento avrà un’anima a sé stante.
