Netflix, le serie di maggio 2026: dall'atteso spin-off de La Casa di Carta, alle nuove indagini della star di Mercoledì
Tra isole selvagge, misteri irrisolti, amori complicati e grandi ritorni, tutte le serie da non perdere questo mese sulla piattaforma.
Maggio 2026 su Netflix si presenta come un mese ricco di nuove stagioni e ritorni molto attesi, tra thriller, drammi psicologici, commedie corali e docuserie. Un calendario che mette al centro storie molto diverse tra loro: un’offerta ampia che punta a soddisfare pubblici diversi con narrazioni intense. Ecco i titoli più attesi della piattaforma.
Le uscite Netflix di maggio 2026: da Berlino fino a The Four Seasons
Il mese si apre il 4 maggio con Il signore delle Mosche, una serie che racconta la deriva di un gruppo di ragazzi sopravvissuti a un incidente aereo e rimasti su un’isola senza adulti. Inizialmente cercano di mantenere ordine e civiltà, ma le dinamiche interne cambiano rapidamente, trasformando la convivenza in un progressivo scontro tra leadership e istinto di sopravvivenza. Il 7 maggio torna invece L’uomo delle castagne con la seconda stagione, incentrata su un nuovo caso di omicidio legato a una lunga persecuzione digitale. Le indagini rivelano un possibile collegamento con un delitto irrisolto del passato, mentre l’assassino sembra continuare a giocare con le sue vittime attraverso messaggi e indizi inquietanti.
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L’8 maggio arriva la terza stagione di Thank You, Next, che segue il percorso di Leyla dopo una relazione difficile. La protagonista prova a ricostruire la propria vita, affrontando il passato e scoprendo nuovi equilibri affettivi, in una narrazione centrata su autodeterminazione e crescita personale. Il 13 maggio esce la seconda stagione di Roosters, che racconta le difficoltà di quattro amici quarantenni alle prese con un mondo che cambia rapidamente. Il 15 maggio arriva Berlino e la Dama con l’ermellino, tra colpi messi in scena e tensioni personali che riportano il protagonista verso dinamiche sempre più oscure, una storia nata dal mondo de La Casa di Carta. Il 21 maggio debutta invece The Boroughs – Ribelli senza tempo, mentre il 27 maggio arriva la seconda stagione di Come uccidono le brave ragazze, con un nuovo caso di scomparsa. Il 28 maggio è il turno di The Four Seasons, che esplora le dinamiche di un gruppo di amici tra cambiamenti e separazioni. Chiude il mese il 29 maggio Rafa, docuserie dedicata alla carriera e alla vita di Rafael Nadal.
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