Su Netflix c'è la serie che farà dimenticare Stranger Things a tutti: misteri, assassini e intrighi L'ultima serie tratta da un romanzo di Harlan Coben sta spopolando sul noto portale di streaming e ha da poco scalzato la serie creata dai Fratelli Duffer

Il 1° gennaio 2026 non ha solo sancito l’inizio del nuovo anno, ma ha anche segnato la fine di un’era, con la messa in onda su Netflix (negli USA era ancora il 31, ma pazienza) dell’ultimo episodio di Stranger Things. L’attesa da parte dei fan era enorme e la puntata finale, nonostante una importante durata di oltre due ore, non ha rappresentato la conclusione che ci si aspettava. Le polemiche non si sono ancora del tutto placate, soprattutto per l’onda successiva del Conformity Gate, ma il pubblico sta già cercando la nuova serie a cui appassionarsi. Netflix sembra, non a caso, avere già la risposta, con una serie che in pochi giorni ha spodestato proprio Stranger Things, issandosi in cima alle preferenze del portale di streaming: ecco qual è e di cosa parla.

Fuga – Run Away: su Netflix la serie che vi farà dimenticare Stranger Things

Al primo posto della Top 10 di Netflix si è da poco piazzata Fuga – Run Away, serie tratta dal romanzo omonimo di Harlan Coben. Non si tratta del primo adattamento di un’opera dello scrittore di gialli statunitense e, anzi, gli altri prodotti hanno sempre riscontrato un buon successo di pubblico, nonostante una qualità a volte altalenante. La trama ha per protagonista Paige, una giovane donna misteriosamente scomparsa, e suo padre Simon, interpretato da James Nesbitt. La tranquilla e apparentemente perfetta vita di Simon, fatta di un lavoro appagante, una famiglia felice e una casa accogliente, viene stravolta proprio dalla scomparsa di Paige. Il fatto getta l’uomo in un vortice di ansia, dubbi e pericoli.

Quando, finalmente, la ritrova in un parco cittadino, in condizioni precarie e coinvolta nel mondo della droga, Simon cerca di riportarla a casa, ma l’assassinio di una figura vicino a Paige complica ulteriormente la situazione. L’uomo, infatti, diventa il principale sospettato dell’omicidio.

Intrighi, misteri e colpi di scena nella trama di Fuga – Run Away

Come per quasi ogni altra opera di Coben, la struttura narrativa ruota attorno a intrighi complessi, numerosi colpi di scena e false piste disseminati lungo tutta la storia. La serie si dipana lungo l’arco di 8 episodi in un susseguirsi di twist (a volte anche improbabili, va detto) senza soluzione di continuità. Come per un altro prodotto tratto da un lavoro di Coben, Lazarus, l’impianto narrativo un po’ sopra le righe viene retto dall’ottima interpretazione del cast.

La miniserie ha ottenuto un buon riscontro critico: su Rotten Tomatoes, al momento, registra un punteggio del 76% basato su 17 recensioni. Viene premiata la capacità di Coben di creare personaggi profondi e complessi, sebbene sia necessaria una certa dose di sospensione volontaria dell’incredulità. Se siete alla ricerca di una serie basata su un mistero avvincente e con continui colpi di scena per dimenticare Stranger Things, Fuga – Run Away (disponibile in streaming su Netflix) fa decisamente al caso vostro.

