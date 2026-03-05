Netflix, le serie top di marzo 2026: dalla nuova stagione di One Piece, ai nuovi episodi di Virgin River
Tra nuove serie, ritorni attesissimi e storie tratte da eventi reali, Netflix lancia alcuni dei progetti più longevi e monumentali dell'anno.
Marzo 2026 si preannuncia come un mese particolarmente ricco per il catalogo di Netflix, con numerose novità tra produzioni originali, nuove stagioni di titoli amatissimi e progetti ispirati a romanzi o a storie vere, il servizio di streaming amplia la propria offerta con un mix di generi che spazia dal dramma alla commedia romantica, fino al thriller e all’avventura.
Le serie Netflix di marzo 2026: da One Piece a Virgin River
Tra i primi titoli a debuttare troviamo Vladimir, una miniserie provocatoria tratta dal romanzo di Julia May Jonas. La storia segue una professoressa appassionata ma impulsiva che, mentre la sua vita personale e professionale inizia a sgretolarsi, sviluppa una pericolosa ossessione per un nuovo e affascinante collega. Sempre nei primi giorni del mese arriva Hello Bachhon, una storia ispirata a eventi reali che racconta il percorso di un insegnante di fisica capace di cambiare la vita di milioni di studenti in India. Attraverso la sua determinazione e il suo metodo educativo, l’uomo aiuta giovani provenienti da contesti difficili a inseguire il sogno di diventare medici o ingegneri, opponendosi a un sistema spesso rigido e diseguale. Spazio poi alla commedia romantica con Boyfriend on Demand, che segue le vicende della produttrice di webtoon Mi‑rae. Sovraccarica di lavoro e stressata dalla routine quotidiana, la protagonista scopre un servizio di incontri virtuali in abbonamento che le permette di vivere appuntamenti romantici perfetti.
Tra i ritorni più attesi spicca la seconda stagione di ONE PIECE. L’avventura piratesca prosegue con Luffy e i pirati di Cappello di Paglia pronti a salpare verso la leggendaria Rotta Maggiore. In questo nuovo capitolo i protagonisti affrontano nemici ancora più pericolosi e visitano isole imprevedibili mentre continuano la loro ricerca del tesoro più ambito del mondo. Il mese prosegue con il ritorno di Virgin River, che arriva alla sua settima stagione. La storia riprende con Mel e Jack ormai sposati e pronti a costruire una famiglia, mentre affrontano nuove sfide personali e professionali.
Spazio poi al thriller familiare Quella notte, che racconta invece una vacanza che si trasforma in incubo. Durante un soggiorno nella Repubblica Dominicana, Elena investe accidentalmente un uomo con l’auto e chiede aiuto alle sue sorelle. Le tre dovranno decidere fino a che punto spingersi per proteggere la famiglia e impedire che la più giovane finisca in prigione. Con Furies torna anche il mondo della malavita parigina. Nella seconda stagione la protagonista Lyna continua il suo percorso tra vendetta e destino, sempre più coinvolta nella rete della misteriosa giustiziera nota come Furia. Emergenza radioattiva è invece una serie drammatica ispirata a eventi reali che segue fisici e medici impegnati a contenere un enorme disastro radiologico mentre il tempo scorre e migliaia di vite sono in pericolo. Chiude il mese Detective Hole, crime creato da Jo Nesbø che porta sullo schermo il celebre investigatore Harry Hole. Brillante ma tormentato, il detective della omicidi deve affrontare un serial killer e il suo storico rivale Tom Waaler, muovendosi tra i confini ambigui del sistema giudiziario.
