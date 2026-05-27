Netflix, le serie di giugno 2026: dal ritorno di Avatar alla verità mai detta su Michael Jackson Con giugno 2026 Netflix punta sulle serie: tra thriller, docuserie e grandi ritorni c’è davvero di tutto. Ecco cosa aspettarsi dal prossimo mese.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Giugno 2026 si preannuncia come un mese particolarmente ricco per Netflix, che sceglie di puntare forte soprattutto sulle serie TV. Tra produzioni internazionali, nuovi thriller psicologici, legal drama e attesi ritorni, il catalogo della piattaforma si amplia con titoli molto diversi tra loro, capaci di intercettare pubblici differenti. Dalle storie crime più oscure ai racconti adolescenziali, passando per drammi familiari e grandi franchise fantasy, il mese offre un calendario fitto di novità che potrebbe attirare sia gli appassionati delle produzioni asiatiche sia chi preferisce le serie occidentali più classiche.

Le uscite Netflix di giugno 2026: da Avatar a Michael Jackson – Il verdetto

Ad aprire il mese sarà Michael Jackson: il verdetto, docuserie disponibile dal 3 giugno. Il progetto, composto da tre episodi, ripercorre il celebre processo che ha coinvolto Michael Jackson attraverso le testimonianze delle persone presenti in aula. La serie promette di approfondire non soltanto il caso giudiziario, ma anche la complessa eredità culturale lasciata dall’artista, tema che continua ancora oggi a dividere pubblico e critica. Il 5 giugno arriverà invece Lezioni vere, produzione che ruota attorno a un particolare Bureau per il diritto all’istruzione. La serie affronta il tema dell’educazione attraverso toni molto duri e una struttura quasi da thriller sociale, raccontando un’organizzazione pronta a superare perfino i limiti della legge pur di ristabilire ordine e disciplina nelle scuole. L’11 giugno sarà una delle giornate più dense del mese. Tra le uscite più attese c’è The Evil Lawyer, legal drama thailandese diretto da Nottapon Boonprakob. La serie si presenta come uno dei thriller giudiziari più intensi della stagione, grazie a una storia fatta di corruzione, manipolazioni e compromessi morali. Al centro del racconto c’è un giovane avvocato accusato di omicidio che, per sopravvivere, è costretto ad affidarsi a una collega nota per i suoi metodi spietati. Nello stesso giorno tornerà anche Il colore delle magnolie con la quinta stagione. La serie continua a seguire le vicende delle tre amiche Maddie, Helen e Dana Sue nella cittadina di Serenity, mantenendo quell’atmosfera romantica e familiare che ha conquistato il pubblico nelle stagioni precedenti.

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Sempre l’11 giugno debutterà Viral Hit, adattamento che racconta la storia di un liceale vittima di bullismo che trova nello streaming online un modo per cambiare la propria vita. Il tema della viralità e della pressione sociale online sembra essere uno degli elementi centrali della serie, destinata soprattutto a un pubblico più giovane. Il 12 giugno arriverà Il poligamo, drama incentrato sulla doppia vita di un potente imprenditore la cui esistenza privata comincia lentamente a sgretolarsi. Più misteriosa invece Ovunque tu sia, disponibile dal 18 giugno, che segue un padre condannato all’ergastolo deciso a evadere dopo aver scoperto che il figlio, ritenuto morto, potrebbe essere ancora vivo. Tra i titoli più intriganti di fine mese c’è anche Oasis Resort, thriller ambientato in un lussuoso resort esclusivo dove una misteriosa scomparsa trasforma ogni ospite in un potenziale sospettato. Atmosfere tese e ambientazioni da paradiso tropicale sembrano essere il cuore della serie. Grande attenzione infine per il ritorno di Avatar – La leggenda di Aang, che il 25 giugno lancerà la sua seconda stagione. Dopo gli eventi della prima parte, Aang, Katara e Sokka proseguiranno il loro viaggio nel tentativo di convincere il Regno della Terra a unirsi alla guerra contro la Nazione del Fuoco.

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