Netflix, le serie Tv di aprile 2026: Stranger Things torna in grande stile, nuovo mistero ad Hawkins (e c'è anche Undici) Tra demoni, licei internazionali, clan criminali e il ritorno a Hawkins: tutte le serie Netflix in uscita ad aprile 2026 da segnarsi in agenda.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Aprile 2026 si preannuncia come un mese particolarmente ricco per gli abbonati Netflix, con un calendario che intreccia fantasy orientale, teen drama, crime, animazione cult e storie familiari ad alta tensione. Il catalogo si rinnova con nuove stagioni molto attese e debutti ambiziosi, pronti a intercettare pubblici diversi ma accomunati dalla voglia di raccontare storie complesse. Le uscite si concentrano soprattutto nella prima metà del mese, trasformando l’inizio della primavera in una vera e propria maratona di serie.

Le serie Netflix di aprile 2026: torna Stranger Things

Il 2 aprile si parte con Agent from Above, fantasy che mescola folklore tradizionale e soprannaturale moderno seguendo un medium costretto a servire un principe ereditario per espiare un errore del passato. Un racconto che unisce redenzione personale e scontri tra mondo umano e demoniaco, promettendo tensione e spiritualità. Nello stesso giorno torna anche XO, Kitty con la terza stagione: ultimo anno di liceo, scelte decisive e rivelazioni inattese metteranno alla prova la protagonista, tra amicizie, famiglia e sentimenti irrisolti. Sempre il 2 aprile debutta I peccati di Kujo, adattamento live action del manga "Sins of Kujo", che esplora legge e moralità addentrandosi nel lato oscuro della società contemporanea.

Il 3 aprile arrivano due ritorni: High Tides prosegue con la terza stagione seguendo Louise nel tentativo di riprendere il controllo della propria vita tra segreti e tensioni familiari, mentre Gangs of Galicia riporta al centro il traffico di droga e i conflitti tra clan, con Ana e Daniel schierati su fronti opposti.

Il 9 aprile debutta Big Mistakes, saga familiare inserita in un thriller crime ad alta tensione, dove un furto maldestro trascina due fratelli in un vortice di criminalità organizzata. Il giorno successivo torna Neve alle Azzorre con la terza stagione: dopo il carcere, Eduardo rientra in un’isola sconvolta da interessi economici e politici, dando vita a un movimento clandestino che cammina sul sottile confine tra giustizia e violenza.

A metà mese, il 16 aprile, arriva la seconda stagione di BEEF – LO SCONTRO, che sposta l’attenzione su una lite capace di innescare una catena di ricatti nell’élite di un country club. Il 23 aprile chiudono il mese Stranger Things: Storie dal 1985, nuova serie animata ambientata nell’inverno di Hawkins con i personaggi originali alle prese con un mistero sotto il ghiaccio, e la seconda stagione di Running Point, dove potere familiare e gestione sportiva si intrecciano in un gioco strategico sempre più rischioso. Arriva, insomma, un mese variegato che conferma la volontà di Netflix di spaziare tra generi e atmosfere diverse. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

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