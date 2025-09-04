Netflix, il regalo per i fan di Burton: tornano i film cult della Famiglia Addams che hanno ispirato Mercoledì La saga cult anni ’90 con Christina Ricci arriva su Netflix: un omaggio imperdibile per chi ha amato Mercoledì e le atmosfere dark firmate da Tim Burton.

Siate sinceri: in quanti ieri non hanno fatto altro che attendere l’uscita della seconda parte di Mercoledì 2 per poi piazzarsi sul proprio divano e guardarla? In tanti, lo immaginiamo! Con questa serie, Tim Burton è riuscito a conquistare il consenso e l’approvazione di milioni di spettatori, i quali hanno consentito allo show di raggiungere numeri incredibili (in termini di visualizzazioni), anche se la seconda stagione non ha avuto proprio il medesimo riscontro della prima. Netflix, però, per l’occasione, ha deciso di omaggiare la serie di Burton inserendo sulla piattaforma i film cult della Famiglia Addams con Christina Ricci. Un bellissimo regalo dark ai fan della serie e non solo. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Su Netflix la saga di film cult della Famiglia Addams (con Cristina Ricci) che ha ispirato Mercoledì

Per la gioia di tantissima fan, Netflix ha aggiunto al catalogo i due film cult della Famiglia Addams degli anni ’90 con Christina Ricci, un vero regalo per chi ha amato Mercoledì di Tim Burton, la cui seconda stagione è in pieno rilascio. Nata dai fumetti di Charles Addams e diventata fenomeno globale con la sitcom degli anni ’60, la famiglia gotica ha trovato la sua consacrazione con La famiglia Addams (1991) e La famiglia Addams 2 (1993). L’incredibile cast, composto da Raul Julia, Anjelica Huston, Christopher Lloyd e soprattutto Ricci nei panni di Mercoledì, è entrato nella storia, ribaltando l’idea di famiglia perfetta ed esaltando l’unicità come valore.

Quell’eredità ha ispirato direttamente la serie di Burton, che con Jenna Ortega ha reso Mercoledì un’eroina più matura, senza rinunciare ad atmosfere cupe, ironia nera e legami familiari profondi. La presenza di Christina Ricci nella prima stagione è un chiaro omaggio a quei film. Oggi rivederli significa sia riscoprire un cult che ha segnato gli anni ’90, sia comprendere meglio le radici stilistiche e narrative della serie Netflix. Con i nuovi episodi di Mercoledì (che includono anche Lady Gaga nel cast), i due film rappresentano un’occasione perfetta di nostalgia e scoperta, confermando l’attualità senza tempo della Famiglia Addams.

Dove vedere in streaming La Famiglia Addams 1, La Famiglia Addams 2 e Mercoledì

Cerchiamo di fare un po’ mente locale e ricordiamo nello specifico la trama di questi due film anni ’90. Nel primo, la famiglia Addams vive tra piaceri macabri e bizzarre gioie nel loro antico castello. Con Gomez e Morticia (Julia e Huston), i figli Mercoledì e Pugsley, la nonna strega (Malina), il maggiordomo Lurch e la Mano, l’equilibrio familiare viene turbato dal ritorno dello zio Fester (Lloyd), assente da anni e accompagnato da una enigmatica dottoressa tedesca. Mercoledì, però, sospetta che non sia il vero Fester, ma un impostore interessato ai tesori di famiglia. Nel secondo, invece, la famiglia Addams accoglie il piccolo Pubert. Mercoledì e Pugsley cercano di festeggiarlo a modo loro, mentre lo zio Fester si innamora della tata del bambino, una donna pericolosamente avida. I fratelli, dopo aver devastato un campeggio dove erano in vacanza, riescono infine a salvare la loro famiglia dal caos.

Potrete vedere questi due film e la serie di Tim Burton, Mercoledì, in streaming sulla piattaforma Netflix.

