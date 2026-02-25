Netflix porta One Piece al cinema: uscirà sul grande schermo anche in Italia?
Into the Grand Line, seconda stagione del live action di One Piece, arriva nei cinema in contemporanea con Netflix
Per celebrare l’arrivo di One Piece: Into the Grand Line , seconda stagione della serie live-action Netflix in debutto globale il 10 marzo, i primi due episodi verranno proiettati sul grande schermo con screening speciali dedicati ai fan. L’iniziativa è prevista lo stesso 10 marzo in oltre 200 sale tra Stati Uniti, Canada e Giappone. Al momento non c’è una conferma ufficiale per altri Paesi, anche se in Europa One Piece ha una base di fan molto ampia (in particolare in Italia, Francia e Germania) e non sarebbe la prima volta che Netflix organizza anteprime in sala nei nostri cinema: resta quindi una possibilità aperta, pur senza annunci concreti.
Il live action di One Piece arriverà anche nei cinema italiani?
A tenere alta l’attenzione in Italia c’è intanto un altro appuntamento: Netflix ha annunciato 13 eventi dedicati ai fan in giro per il mondo, partendo da Città del Messico il 23 febbraio e chiudendo a Rio a marzo. Tra le tappe c’è anche Milano, che ospiterà un evento speciale dal 6 all’8 marzo, pensato come esperienza immersiva per gli appassionati italiani, invitati a "salpare per la Rotta Maggiore" insieme ai pirati di Cappello di Paglia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La seconda stagione promette avversari più agguerriti e missioni ancora più pericolose: Luffy e i pirati di Cappello di Paglia salpano alla volta della straordinaria Rotta Maggiore, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglie sbucano da ogni angolo. Mentre viaggiano attraverso questo mondo imprevedibile alla ricerca del tesoro più grande del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi formidabili nemici.
Un successo globale
One Piece è una serie live action creata in collaborazione con Shueisha e prodotta da Tomorrow Studios (partner di ITV Studios) e Netflix. L’adattamento live-action di ONE PIECE firmato Netflix è tratto dalla serie manga più venduta di tutti i tempi in Giappone e scritta da Eiichiro Oda, con oltre 100 volumi e 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo. L’epica avventura in alto mare segue Monkey D. Luffy nella sua missione per trovare il leggendario tesoro ONE PIECE e diventare il Re dei Pirati. Il franchise, amatissimo e intergenerazionale, vanta una fanbase globale vastissima. Al debutto nel 2023, la serie live action Netflix è diventata un vero fenomeno mondiale: ha trascorso otto settimane nella Global Top 10, raggiungendo il primo posto in oltre 75 Paesi e diventando la prima serie Netflix in lingua inglese a debuttare al #1 in Giappone. La serie ha totalizzato quasi 100 milioni di visualizzazioni ed è tra i titoli più scaricati di sempre su Netflix. ONE PIECE ha ottenuto 11 nomination ai Children’s & Family Emmy Awards, tra cui Outstanding Young Teen Series.
Potrebbe interessarti anche
One Piece 2, non solo il trailer ufficiale di Netflix: l'evento (incredibile) in Italia
A un mese dalla messa in onda ufficiale, la stagione 2 del live action di One Piece ...
One Piece 2, il trailer fa sognare: su Netflix i pirati di Luffy si scontrano con la Baroque Works
Svelati ufficialmente i villain della stagione 2 della serie, gli assassini della Ba...
Netflix, One Piece 2: chi è TonyTony Chopper e perché sarà il personaggio più amato del live action
Simbolo di diversità, accettazione e crescita personale. La renna che ha mangiato il...
One Piece 2, quando esce la seconda stagione? Netflix svela i nuovi personaggi in attesa del teaser
Netflix svela le nuove foto dal set di One Piece 2: Laboon, Crocus e altri personagg...
5 serie tv imperdibili da vedere su Netflix e Prime Video: niente vi sconvolgerà di più
Quali sono le serie TV live action disponibili sulle piattaforme streaming che propr...
One Piece 3 su Netflix si farà: l'annuncio con un emozionante trailer della seconda stagione e quando esce
Un primo emozionante trailer di One Piece 2 su Netflix svela la data d'uscita della ...
Netflix alla conquista del cinema, da Sony a Warner Bros: inizia la nuova era dello streaming
Tra accordi con Warner e Sony e una svolta negli anime con MAPPA, la piattaforma str...
I Labubu conquistano il mondo e trasformano anche One Piece: il fenomeno è virale
Dal successo virale alle sale cinematografiche: i Labubu di Pop Mart (amati dai coll...