Netflix porta One Piece al cinema: uscirà sul grande schermo anche in Italia? Into the Grand Line, seconda stagione del live action di One Piece, arriva nei cinema in contemporanea con Netflix

Per celebrare l’arrivo di One Piece: Into the Grand Line , seconda stagione della serie live-action Netflix in debutto globale il 10 marzo, i primi due episodi verranno proiettati sul grande schermo con screening speciali dedicati ai fan. L’iniziativa è prevista lo stesso 10 marzo in oltre 200 sale tra Stati Uniti, Canada e Giappone. Al momento non c’è una conferma ufficiale per altri Paesi, anche se in Europa One Piece ha una base di fan molto ampia (in particolare in Italia, Francia e Germania) e non sarebbe la prima volta che Netflix organizza anteprime in sala nei nostri cinema: resta quindi una possibilità aperta, pur senza annunci concreti.

Il live action di One Piece arriverà anche nei cinema italiani?

A tenere alta l’attenzione in Italia c’è intanto un altro appuntamento: Netflix ha annunciato 13 eventi dedicati ai fan in giro per il mondo, partendo da Città del Messico il 23 febbraio e chiudendo a Rio a marzo. Tra le tappe c’è anche Milano, che ospiterà un evento speciale dal 6 all’8 marzo, pensato come esperienza immersiva per gli appassionati italiani, invitati a "salpare per la Rotta Maggiore" insieme ai pirati di Cappello di Paglia.

La seconda stagione promette avversari più agguerriti e missioni ancora più pericolose: Luffy e i pirati di Cappello di Paglia salpano alla volta della straordinaria Rotta Maggiore, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglie sbucano da ogni angolo. Mentre viaggiano attraverso questo mondo imprevedibile alla ricerca del tesoro più grande del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi formidabili nemici.

Un successo globale

One Piece è una serie live action creata in collaborazione con Shueisha e prodotta da Tomorrow Studios (partner di ITV Studios) e Netflix. L’adattamento live-action di ONE PIECE firmato Netflix è tratto dalla serie manga più venduta di tutti i tempi in Giappone e scritta da Eiichiro Oda, con oltre 100 volumi e 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo. L’epica avventura in alto mare segue Monkey D. Luffy nella sua missione per trovare il leggendario tesoro ONE PIECE e diventare il Re dei Pirati. Il franchise, amatissimo e intergenerazionale, vanta una fanbase globale vastissima. Al debutto nel 2023, la serie live action Netflix è diventata un vero fenomeno mondiale: ha trascorso otto settimane nella Global Top 10, raggiungendo il primo posto in oltre 75 Paesi e diventando la prima serie Netflix in lingua inglese a debuttare al #1 in Giappone. La serie ha totalizzato quasi 100 milioni di visualizzazioni ed è tra i titoli più scaricati di sempre su Netflix. ONE PIECE ha ottenuto 11 nomination ai Children’s & Family Emmy Awards, tra cui Outstanding Young Teen Series.

