Netflix, le novità di ottobre 2026: il gran finale di Physical, Maria Chiara Giannetta lontana da Don Matteo, i dilemmi di Maurizio Lastrico e dei Maschi Veri
Il calendario delle novità di ottobre di Netflix è davvero ricco, tra grandi film, il ritorno di serie tv di successo e gustosi appuntamenti sportivi
Ottobre 2026 si prospetta un mese caldissimo in casa Netflix, con numerose novità originali in arrivo. Dalle prove ai limiti della sopportazione umana di Physical, passando per i dilemmi esistenziali di Maschi Veri, fino a Noi un po’ meglio, ultimo film di Daniele Luchetti, con Elio Germano e Maria Chiara Giannetta presentato al Festival del Cinema di Roma, ce n’è per tutti i gusti.
Le novità di Netflix per ottobre 2026: Elio Germano e Maria Chiara Giannetta direttamente dal Festival del Cinema di Roma
Si chiama Noi, un po’ meglio il nuovo film diretto da Daniele Luchetti, già regista di Confidenza, Mio fratello è figlio unico e La nostra vita. Elio Germano e Maria Chiara Giannetta sono Simone e Lucia, due individui molto diversi. Lui è un uomo strutturato e con un forte senso della famiglia, lei è indipendente, allergica alle convenzioni e da sempre contraria alla maternità. Malgrado questo, il loro è un rapporto molto forte e ogni contrasto lascia il passo al loro amore, la cui colonna sonora è una continua, minuziosa e divertente trattativa su tutto. Quando la sfida diventa l’adozione di un bambino, quest’ultima diventa un’avventura che catalizza le loro divergenze più profonde. Riusciranno a superare i tanti ostacoli che questa prova metterà sul loro cammino? Una commedia sentimentale che mette a nudo la necessità di confrontarsi con le proprie paure e i propri desideri nel tentativo di essere sé stessi… un po’ meglio. Noi, un po’ meglio sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 29 ottobre 2026.
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A inizio mese, precisamente il 2 ottobre, sarà disponibile sul catalogo della N rossa il gran finale di Physical: da 100 a 1 – Italia. 24 concorrenti ancora in gara, divisi in sei team guidati da Emanuele Bruno, Emanuele Biviano, Andrea Minguzzi, Alvise Rigo, Sebastian Rodwell e Daniele Scatizzi, dovranno affrontare una staffetta in cui il risultato del singolo contribuirà a determinare quello dell’intera squadra. Ma la dimensione collettiva sarà destinata a lasciare nuovamente spazio a una sfida individuale, dove ogni concorrente dovrà contare solo sulle proprie forze.
Maschi Veri 2 e Animals, con Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson e Steven Yeun
Dal 7 ottobre andrà in onda la seconda stagione di Maschi Veri, serie comedy con protagonisti Pietro Sermonti, Francesco Montanari, Maurizio Lastrico e Matteo Martari, ovvero gli amici Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi. Nonostante si sentano ormai "decostruiti dalla mascolinità tossica", i quattro amici sono ancora alla ricerca di quell’equilibrio tra i sessi duramente colpito dai cambiamenti di status e di vita, sia nelle dinamiche sentimentali che nelle nuove relazioni in corso. In questa nuova stagione ritroviamo le quattro coppie esattamente all’opposto di come le avevamo lasciate: i nostri Maschi restano fuori posto come sempre, ma più amici che mai.
Ma ottobre in casa Netflix vuol dire anche grande cinema internazionale: Il 9 uscirà infatti Animals, pellicola che vanta un cast stellare formato da Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson e Steven Yeun. Sulla sinossi ufficiale si legge: "Quando il loro figlio viene rapito, un candidato alla carica di sindaco di Los Angeles e sua moglie si ritrovano coinvolti in una rete di inganni. Mentre si affannano per mettere insieme il riscatto, sono costretti a compiere scelte che potrebbero distruggere la loro vita".
Tutte le uscite in streaming di Netflix a ottobre 2026
- La valle dell’Eden – 1 ottobre
- Schumacher ’94 – La nascita di una leggenda – 2 ottobre
- La notte del giudizio – 5 ottobre
- Anarchia – La notte del giudizio – 5 ottobre
- La notte del giudizio – Election Year – 5 ottobre
- La prima notte del giudizio – 5 ottobre
- Creature – 5 ottobre
- Maschi Veri 2 – 7 ottobre
- Hidden – Senza via di scampo – 8 ottobre
- Below – 8 ottobre
- Scream 1-3 – 9 ottobre
- Animals – 9 ottobre
- Is it cake? Dolci impossibili: Halloween S2 – 9 ottobre
- WWE: Money in the Bank – 10 ottobre
- Tyson – 13 ottobre
- The Diplomat 4 – 15 ottobre
- Tutta colpa della Brexit – 15 ottobre
- Cortina Express – 18 ottobre
- Cyberpunk: Edgerunners 2 – 20 ottobre
- Six Kings League – 21-24 ottobre
- Nobody Wants This 3 – 22 ottobre
- Lupin Parte 4 – 23 ottobre
- The one about Matthew Perry – 27 ottobre
- Noi, un po’ meglio – 29 ottobre
- Beat Luke Littler – 30 ottobre
- FOMO – 31 ottobre
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