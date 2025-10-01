Netflix, tutte le novità di ottobre 2025: nel catalogo tornano le serie più amate di sempre
Da Monster - La storia di Ed Gein al ritorno delle Winx e RIV4LI: tutti i titoli da non perdere sulla piattaforma streaming in arrivo a ottobre 2025
Ottobre su Netflix diventa il mese delle novità più attese, tra ritorni che il pubblico chiedeva da mesi e produzioni nuove di zecca: si passa dall’horror più inquietante al teen drama italiano, dalla magia delle Winx agli intrighi della diplomazia internazionale, con un catalogo che sembra costruito apposta per i binge-watcher.
Il 3 ottobre arriva uno dei titoli più chiacchierati: Monster – La storia di Ed Gein. Dopo il successo planetario di Dahmer, Ryan Murphy porta sullo schermo un’altra figura capace di gelare il sangue, una produzione disturbante e magnetica, perfetta per chi in ottobre vuole respirare davvero aria di Halloween.
Poi c’è il ritorno di un fenomeno italiano diventato internazionale: Winx Club: The Magic Is Back, e RIV4LI, il teen drama ambientato in una scuola di Pisa. Ma i titoli sono veramente tanti: per scoprirli tutti guarda il Video!
