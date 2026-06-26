Netflix, Pietro Pacciani protagonista della stagione 2 de Il Mostro di Firenze: al via le riprese La seconda parte della serie si occuperà della pista dei Compagni di merende e di uno dei personaggi più controversi di tutta l'indagine

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Sono ufficialmente iniziate le riprese della stagione 2 della serie Netflix sul Mostro di Firenze diretta da Stefano Sollima (Romanzo Criminale), che andrà a raccontare del filone d’indagine relativo a Pietro Pacciani. Curata da Leonardo Fasoli e dallo stesso Sollima e prodotta da Wildside, società del gruppo Fremantle, insieme ad AlterEgo, sarà divisa in tre episodi e si occuperà di uno dei personaggi più controversi della cronaca nera italiana.

La stagione 2 de Il Mostro di Firenze di Netflix racconterà di Pietro Pacciani

Il nuovo ciclo di episodi della miniserie Il Mostro di Firenze prodotta da Netflix, per la precisione 3, tratterà la cosiddetta pista dei "Compagni di merende", con particolare attenzione alla figura di Pietro Pacciani, il contadino di Mercatale di San Casciano finito al centro delle indagini sugli otto duplici omicidi che tra il 1968 e il 1985 terrorizzarono la Toscana e l’Italia intera. Tra condanne, assoluzioni e continui ribaltamenti di scena, Pacciani fu al centro di un lunghissimo iter giudiziario in quanto considerato il principale indiziato degli omicidi.

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"Abbiamo sempre immaginato Il Mostro come una serie antologica: racconti autoconclusivi, ognuno dedicato a uno dei diversi sospettati di essere l’autore della serie di delitti che ha sconvolto la Toscana e l’Italia intera tra gli anni Settanta e Ottanta, in quella che è passata alla storia come la vicenda del Mostro di Firenze", ha raccontato Sollima in prima persona.

Dalla Pista Sarda ai Compagni di Merende

"Dopo aver raccontato la pista sarda, questa volta facciamo un salto avanti nel tempo per affrontare il capitolo forse più noto, controverso e discusso di tutta la vicenda: la storia di Pietro Pacciani, condannato e poi assolto, e dei suoi presunti complici, i famigerati Compagni di Merende, in un caso che ha diviso l’opinione pubblica italiana per decenni. Forse è anche per questo che il caso di Pacciani resta il più inquietante: una colpevolezza mai provata, ma anche mai del tutto esclusa", ha continuato il regista della miniserie.

La produzione di questi nuovi episodi prosegue dopo il grandissimo successo della prima stagione de Il Mostro, presentata in anteprima alla 82ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La serie aveva poi conquistato il Nastro d’Argento Grandi Serie come miglior serie crime, diventando anche la più vista al mondo su Netflix nella settimana del debutto. Non è ancora stata resa nota una data di uscita ufficiale per questi nuovi episodi. Per rimanere aggiornati su tutte le novità di Netflix, restate sintonizzati su queste pagine.

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