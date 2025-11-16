Netflix apre le porte ai fan e diventa una 'casa' per tutti: la notizia è incredibile e già virale Un viaggio tra set, giochi e ristoranti ispirati alle serie più amate: Netflix inaugura a Philadelphia la sua prima casa per fan e curiosi di tutto il mondo.

Netflix

Non è un sogno: la magia di Netflix è diventata realtà. Dopo mesi di anticipazioni e teaser, il colosso dello streaming ha finalmente inaugurato la sua prima Netflix House a Philadelphia, trasformando l’immaginario dei fan in un luogo fisico da vivere, esplorare e condividere. Un’esperienza immersiva che unisce intrattenimento, tecnologia e passione, pensata per portare i visitatori nel cuore dei mondi che hanno amato sullo schermo.

Un parco tematico tra serie cult e avventure interattive

Aperta il 12 novembre nel King of Prussia Mall di Philadelphia, la Netflix House è un enorme spazio di oltre 9.000 metri quadrati dove i fan possono vivere le proprie serie preferite in prima persona. Tra set ricostruiti, giochi interattivi, ristoranti e shopping a tema, l’esperienza è pensata per immergere i visitatori nel mondo Netflix a 360 gradi.

Le attrazioni principali sono due: "Wednesday: Eve of the Outcasts", che porta nel misterioso universo di Mercoledì Addams, e "ONE PIECE: Quest for the Devil Fruit", un’escape room ispirata al celebre anime. Non mancano poi il minigolf Top 9, con buche dedicate a titoli come Bridgerton e Stranger Things, e un’area giochi ispirata a Squid Game, per un divertimento continuo tra sfide e curiosità da collezionare.

Un universo da vivere: il sogno Netflix prende forma

Con la Netflix House, l’azienda americana punta a trasformare il fandom in un’esperienza concreta, rafforzando il legame con il pubblico e aprendo la strada a una nuova forma di intrattenimento dal vivo. L’obiettivo è chiaro: portare la magia dello streaming nel mondo reale e creare spazi dove le persone possano "toccare con mano" ciò che prima esisteva solo sullo schermo.

L’inaugurazione di Philadelphia sarà solo l’inizio: una seconda sede aprirà a Dallas l’11 dicembre, mentre per il 2027 è già prevista una Netflix House a Las Vegas, destinata a diventare la più grande e spettacolare di tutte.

Il sogno di ogni fan diventa realtà

L’ingresso alla Netflix House è gratuito, ma alcune esperienze — come la sezione Netflix Virtuals, che offre giochi in realtà virtuale ispirati a Stranger Things, Squid Game e Rebel Moon — sono a pagamento. Un piccolo prezzo per vivere un’esperienza che, come ha dichiarato Marian Lee, Chief Marketing Officer di Netflix, "trasforma le storie che ami in qualcosa di reale, da giocare, acquistare e assaporare".

Un luogo dove l’immaginazione diventa tangibile e dove ogni fan può, per un giorno, sentirsi protagonista della propria serie preferita. La Netflix House è più di un parco tematico: è il mondo Netflix che prende vita.

