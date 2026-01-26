Film Netflix, le uscite di febbraio 2026: dimenticate Anya Taylor-Joy, arriva la vera storia de La regina degli scacchi Netflix sorprendere nel mese di San Valentino: nessun film romantico, ma quattro settimane dedicate a biografie vere, thriller ad alta tensione e storie di rinascita. Ecco cosa vedremo.

Febbraio 2026 si preannuncia come un mese particolarmente interessante per il catalogo cinematografico di Netflix, che continua a investire su storie molto diverse tra loro. Tra biografie reali, thriller ad alta tensione, racconti di formazione e drammi intimi, le nuove uscite promettono di accompagnare gli spettatori in viaggi emotivi intensi, se non estremi.

Uscite Netflix di febbraio 2026: da La vera regina degli scacchi a Brotherhood

La prima uscita del mese è La vera regina degli scacchi, disponibile dal 6 febbraio. Il film racconta il percorso straordinario di Judit Polgár, giovane ungherese che fin da bambina sogna di affermarsi in un mondo, quello degli scacchi, storicamente dominato dagli uomini. La sua è una battaglia lunga quindici anni contro il campione del mondo Garry Kasparov, ma soprattutto contro una cultura che tende a escludere le donne dai livelli più alti della competizione. Il racconto non si limita ai successi sportivi, ma mette in luce la portata rivoluzionaria di una carriera che ha cambiato per sempre il modo di guardare alle donne negli scacchi, trasformando Polgár in un punto di riferimento assoluto. L’11 febbraio arriva invece Brotherhood – Stato di paura, un film che riporta lo spettatore all’interno di un contesto urbano segnato dalla violenza e dalla corruzione. La storia si concentra su Elisa, una ragazza di diciotto anni cresciuta ai margini della criminalità, che viene rapita da poliziotti corrotti proprio mentre l’organizzazione Irmandade attraversa una fase di profonda crisi. Sua zia Cristina, figura di spicco dell’associazione, tenta disperatamente di salvarla, mentre la città viene travolta da una spirale di attacchi e disordini.

Gli altri titoli da non perdere a febbraio

Il 13 febbraio è la volta di In viaggio con Joe, una storia più intima e riflessiva che prende la forma del classico road movie. Joe decide di accompagnare B.J. in auto verso il college, con l’intento di insegnargli qualcosa sul mondo reale prima del grande salto verso l’età adulta. Chilometro dopo chilometro, però, il viaggio diventa anche un confronto acceso, fatto di tensioni, silenzi e rivelazioni. Il film racconta come spesso siano proprio i percorsi più semplici a lasciare le lezioni più importanti.

Il 20 febbraio debutta Firebreak, un thriller che unisce il dramma familiare a una tensione crescente. Mara, ancora segnata dalla morte del marito, parte con i familiari per la casa delle vacanze nel bosco, nel tentativo di chiudere vecchie ferite. Ma la scomparsa improvvisa della figlia e lo scoppio di un incendio incontrollabile trasformano il soggiorno in una corsa disperata contro il tempo. Isolati e senza l’aiuto delle autorità, i protagonisti si addentrano nella foresta, mentre il sospetto che qualcuno stia mentendo rende tutto ancora più inquietante. Sempre il 20 febbraio arriva anche Pavana. La storia segue tre individui emotivamente chiusi che, quasi senza accorgersene, diventano un sostegno reciproco e un raggio di luce l’uno per l’altro. Attraverso piccoli gesti e incontri inattesi, imparano lentamente a riaprisi alla vita e all’amore.

