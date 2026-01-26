Film Netflix, le uscite di febbraio 2026: dimenticate Anya Taylor-Joy, arriva la vera storia de La regina degli scacchi
Netflix sorprendere nel mese di San Valentino: nessun film romantico, ma quattro settimane dedicate a biografie vere, thriller ad alta tensione e storie di rinascita. Ecco cosa vedremo.
Febbraio 2026 si preannuncia come un mese particolarmente interessante per il catalogo cinematografico di Netflix, che continua a investire su storie molto diverse tra loro. Tra biografie reali, thriller ad alta tensione, racconti di formazione e drammi intimi, le nuove uscite promettono di accompagnare gli spettatori in viaggi emotivi intensi, se non estremi.
Uscite Netflix di febbraio 2026: da La vera regina degli scacchi a Brotherhood
La prima uscita del mese è La vera regina degli scacchi, disponibile dal 6 febbraio. Il film racconta il percorso straordinario di Judit Polgár, giovane ungherese che fin da bambina sogna di affermarsi in un mondo, quello degli scacchi, storicamente dominato dagli uomini. La sua è una battaglia lunga quindici anni contro il campione del mondo Garry Kasparov, ma soprattutto contro una cultura che tende a escludere le donne dai livelli più alti della competizione. Il racconto non si limita ai successi sportivi, ma mette in luce la portata rivoluzionaria di una carriera che ha cambiato per sempre il modo di guardare alle donne negli scacchi, trasformando Polgár in un punto di riferimento assoluto. L’11 febbraio arriva invece Brotherhood – Stato di paura, un film che riporta lo spettatore all’interno di un contesto urbano segnato dalla violenza e dalla corruzione. La storia si concentra su Elisa, una ragazza di diciotto anni cresciuta ai margini della criminalità, che viene rapita da poliziotti corrotti proprio mentre l’organizzazione Irmandade attraversa una fase di profonda crisi. Sua zia Cristina, figura di spicco dell’associazione, tenta disperatamente di salvarla, mentre la città viene travolta da una spirale di attacchi e disordini.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Gli altri titoli da non perdere a febbraio
Il 13 febbraio è la volta di In viaggio con Joe, una storia più intima e riflessiva che prende la forma del classico road movie. Joe decide di accompagnare B.J. in auto verso il college, con l’intento di insegnargli qualcosa sul mondo reale prima del grande salto verso l’età adulta. Chilometro dopo chilometro, però, il viaggio diventa anche un confronto acceso, fatto di tensioni, silenzi e rivelazioni. Il film racconta come spesso siano proprio i percorsi più semplici a lasciare le lezioni più importanti.
Il 20 febbraio debutta Firebreak, un thriller che unisce il dramma familiare a una tensione crescente. Mara, ancora segnata dalla morte del marito, parte con i familiari per la casa delle vacanze nel bosco, nel tentativo di chiudere vecchie ferite. Ma la scomparsa improvvisa della figlia e lo scoppio di un incendio incontrollabile trasformano il soggiorno in una corsa disperata contro il tempo. Isolati e senza l’aiuto delle autorità, i protagonisti si addentrano nella foresta, mentre il sospetto che qualcuno stia mentendo rende tutto ancora più inquietante. Sempre il 20 febbraio arriva anche Pavana. La storia segue tre individui emotivamente chiusi che, quasi senza accorgersene, diventano un sostegno reciproco e un raggio di luce l’uno per l’altro. Attraverso piccoli gesti e incontri inattesi, imparano lentamente a riaprisi alla vita e all’amore.
Potrebbe interessarti anche
Binge in pochi episodi: 5 Serie Tv brevi su Netflix da non perdere
Scopri cinque serie Tv brevi su Netflix perfette per una maratona veloce: storie int...
The Rip, la dedica finale su Netflix commuove tutti: chi è William Casiano e perché è così importante
Un gesto silenzioso ma potente e commovente: la dedica a Jake William Casiano svela ...
Netflix, Elodie e Favino rilanciano il crime italiano: Roma torna a far paura. I titoli in uscita nel 2026
Tra i nuovi titoli italiani in arrivo su Netflix nel 2026 spicca un thriller cupo: E...
Serie tv erotiche su Netflix: 6 storie sensuali che vanno oltre il semplice erotismo
Scopri le 6 migliori serie erotiche su Netflix tra passione, desiderio e thriller ps...
Una serie tv Netflix ha ispirato uno stalker nella vita reale: la storia vera è incredibile
Non è una semplice serie ma il racconto di una terribile storia vera: 13 anni di ped...
I film in onda in TV stasera, lunedì 19 gennaio 2026: il dramma di un giudice iraniano
Nel Seme del fico sacro la crasi di un uomo di giustizia tra le proteste del Paese. ...
Netflix alla conquista del cinema, da Sony a Warner Bros: inizia la nuova era dello streaming
Tra accordi con Warner e Sony e una svolta negli anime con MAPPA, la piattaforma str...
Kidnapped, Netflix racconta il rapimento di Elizabeth Smart: la storia vera dietro il film
Arriva in streaming il docufilm incentrato su uno dei casi di cronaca più sconvolgen...