Netflix, i film e le serie da vedere in streaming a settembre 2025: torna la Casa di carta
Tantissimi titoli in arrivo sulla piattaforma streaming, anche una nuova serie dei creatori de La casa di carta.
Settembre su Netflix è una vera esplosione di novità. Si parte forte il 18 con Black Rabbit, il nuovo crime ambientato nella New York notturna che mette faccia a faccia Jude Law e Jason Bateman. Il giorno dopo, dal 19, arrivano i creatori de La Casa di Carta con Il rifugio atomico: un bunker di lusso, miliardari rinchiusi sottoterra e tensioni destinate a degenerare.
Altra data top il 25 settembre, quando arrivano due titoli di peso: la terza stagione di Alice in Borderland, con Arisu costretto a tornare nel mondo dei giochi mortali per ritrovare Usagi, e House of Guinness, firmata dal creatore di Peaky Blinders. E poi ancora, commedie romantiche, un racconto biblico e molto altro. Scopri tutti i titoli nel Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Serie tv Netflix, novità di settembre 2025: dalla terza stagione di Alice in Borderland, a Jude Law (in forma)
Un mese ricco di nuove uscite per la piattaforma di streaming, tanti grandi ritorni ...
La terza stagione di Alice in Borderland sarà violenza pura: il trailer svela nuovi giochi perversi e attori terrorizzati
Arisu e Usagi tornano nel Borderland tra giochi letali, alleanze fragili e sfide mai...
Black Rabbit, il trailer della serie conquista Netflix: Jude Law e Jason Bateman fratelli divisi da ambizione e pericolo
La serie Black Rabbit porta Jude Law e Jason Bateman in un vortice di ambizioni e tr...
House of Guinness su Netflix: la dinastia irlandese è amore, sangue e tradimenti
La nuova serie Netflix di Steven Knight racconta la dinastia Guinness tra scandali, ...
L'incredibile storia della birra 'Guinness' arriva su Netflix: quando esce e prime immagini della serie
La nuova serie TV di Netflix House of Guinness sta per arrivare sulla piattaforma e ...
Alice in Borderland 3, Netflix svela trailer e data di uscita: il Jolly spaventa più della morte e Usagi scompare
La terza stagione di Alice in Borderland si prepara ad arrivare su Netflix: un trail...
Film Netflix, le uscite di settembre 2025, Charlie Sheen torna dopo le accuse di dipendenze e molestie: le rivelazioni
Tanti film ed eventi unici ci aspettano, dal docufilm choc su Charlie Sheen allo spo...
Netflix lancia la Watchlist: ecco le serie e i film da guardare in base al vostro segno zodiacale
Netflix lancia una watchlist personalizzata per ogni segno zodiacale, combinando ast...