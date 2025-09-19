Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Netflix, i film e le serie da vedere in streaming a settembre 2025: torna la Casa di carta

Tantissimi titoli in arrivo sulla piattaforma streaming, anche una nuova serie dei creatori de La casa di carta.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Settembre su Netflix è una vera esplosione di novità. Si parte forte il 18 con Black Rabbit, il nuovo crime ambientato nella New York notturna che mette faccia a faccia Jude Law e Jason Bateman. Il giorno dopo, dal 19, arrivano i creatori de La Casa di Carta con Il rifugio atomico: un bunker di lusso, miliardari rinchiusi sottoterra e tensioni destinate a degenerare.

Altra data top il 25 settembre, quando arrivano due titoli di peso: la terza stagione di Alice in Borderland, con Arisu costretto a tornare nel mondo dei giochi mortali per ritrovare Usagi, e House of Guinness, firmata dal creatore di Peaky Blinders. E poi ancora, commedie romantiche, un racconto biblico e molto altro. Scopri tutti i titoli nel Video!

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Alice in Borderland e Jude Law

Serie tv Netflix, novità di settembre 2025: dalla terza stagione di Alice in Borderland, a Jude Law (in forma)

Un mese ricco di nuove uscite per la piattaforma di streaming, tanti grandi ritorni ...
Alice in Borderland 3

La terza stagione di Alice in Borderland sarà violenza pura: il trailer svela nuovi giochi perversi e attori terrorizzati

Arisu e Usagi tornano nel Borderland tra giochi letali, alleanze fragili e sfide mai...
Black Rabbit, Netflix lancia il trailer della nuova serie con Jude Law e Jason Bateman

Black Rabbit, il trailer della serie conquista Netflix: Jude Law e Jason Bateman fratelli divisi da ambizione e pericolo

La serie Black Rabbit porta Jude Law e Jason Bateman in un vortice di ambizioni e tr...
House Of Guinness, Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della nuova serie

House of Guinness su Netflix: la dinastia irlandese è amore, sangue e tradimenti

La nuova serie Netflix di Steven Knight racconta la dinastia Guinness tra scandali, ...
House of Guinness, data d'uscita e foto della nuova serie Netflix

L'incredibile storia della birra 'Guinness' arriva su Netflix: quando esce e prime immagini della serie

La nuova serie TV di Netflix House of Guinness sta per arrivare sulla piattaforma e ...
Alice In Borderland 3, Netflix svela il trailer e la data di uscita della terza stagione

Alice in Borderland 3, Netflix svela trailer e data di uscita: il Jolly spaventa più della morte e Usagi scompare

La terza stagione di Alice in Borderland si prepara ad arrivare su Netflix: un trail...
Charlie Sheen

Film Netflix, le uscite di settembre 2025, Charlie Sheen torna dopo le accuse di dipendenze e molestie: le rivelazioni

Tanti film ed eventi unici ci aspettano, dal docufilm choc su Charlie Sheen allo spo...
Netflix lancia la watchlist, i film e le serie da guardare in base al segno zodiacale

Netflix lancia la Watchlist: ecco le serie e i film da guardare in base al vostro segno zodiacale

Netflix lancia una watchlist personalizzata per ogni segno zodiacale, combinando ast...
Adolescence, 5 curiosità sulla serie Netflix che ha trionfato agli Emmy Awards 2025

Emmy Awards 2025, questa serie Tv è la migliore di Netflix e batte un record da urlo

Dal trionfo inaspettato al fenomeno globale: Adolescence conquista gli Emmy 2025. Il...

Personaggi

Ginevra Francesconi

Ginevra Francesconi
Alvise Rigo

Alvise Rigo
Ludmilla Makowski

Ludmilla Makowski
Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963