Netflix, i film e le serie da vedere in streaming a settembre 2025: torna la Casa di carta Tantissimi titoli in arrivo sulla piattaforma streaming, anche una nuova serie dei creatori de La casa di carta.

Settembre su Netflix è una vera esplosione di novità. Si parte forte il 18 con Black Rabbit, il nuovo crime ambientato nella New York notturna che mette faccia a faccia Jude Law e Jason Bateman. Il giorno dopo, dal 19, arrivano i creatori de La Casa di Carta con Il rifugio atomico: un bunker di lusso, miliardari rinchiusi sottoterra e tensioni destinate a degenerare.

Altra data top il 25 settembre, quando arrivano due titoli di peso: la terza stagione di Alice in Borderland, con Arisu costretto a tornare nel mondo dei giochi mortali per ritrovare Usagi, e House of Guinness, firmata dal creatore di Peaky Blinders. E poi ancora, commedie romantiche, un racconto biblico e molto altro. Scopri tutti i titoli nel Video!

