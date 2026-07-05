Netflix, un'email per ogni profilo: ecco cosa cambia per chi guarda da più dispositivi
La piattaforma streaming chiede credenziali separate per gli account secondari: come funziona, chi è coinvolto e cosa cambia per chi divide l'abbonamento.
Netflix sta cambiando silenziosamente le regole di accesso ai propri profili, e la novità sta già facendo discutere. Da metà giugno, infatti, avere semplicemente le credenziali dell’account principale non basta più: per alcuni utenti è arrivata una richiesta inaspettata, quella di associare un’email personale al proprio profilo per continuare a guardare contenuti. Non un avviso temporaneo, ma una modifica che l’azienda considera definitiva. A finire coinvolti sono soprattutto i profili secondari e i membri aggiunti agli abbonamenti condivisi. Resta da chiarire cosa cambierà davvero per chi è abituato a passare da un profilo all’altro sullo stesso schermo.
Netflix, ogni profilo dovrà avere un’email unica: cosa cambia e per chi
Netflix ha introdotto una modifica permanente nella gestione dei profili: dal 15 giugno ogni profilo adulto collegato a un abbonamento deve essere associato a un indirizzo email personale. La novità riguarda sia i profili secondari sia gli Utenti extra e serve a rendere ogni accesso indipendente da quello del titolare dell’account. Gli utenti interessati ricevono una richiesta di aggiungere la propria email per continuare a utilizzare il profilo. Una volta completata la procedura, il profilo resta all’interno dello stesso abbonamento ma dispone di credenziali autonome. Restano esclusi dall’obbligo i profili dedicati ai bambini. Secondo Netflix, il nuovo sistema semplifica il recupero della password, l’attivazione della verifica in due passaggi e la gestione delle impostazioni personali, come lingua, audio e preferenze di riproduzione. L’azienda ha inoltre precisato che sarà ancora possibile passare da un profilo all’altro sullo stesso dispositivo.
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La novità, riportata da Ars Technica, ha però sollevato alcune perplessità. Alcuni utenti temono un maggiore utilizzo dei dati personali, mentre altri evidenziano che l’obbligo di associare un’email a ogni profilo rende meno pratico l’uso di profili multipli creati per organizzare i contenuti, ad esempio separando film, serie TV e documentari.
Netflix, quanto costa il nuovo servizio
Il cambiamento si inserisce nella strategia con cui Netflix continua a contrastare la condivisione delle password, puntando sul sistema degli Utenti extra. In Italia il costo del servizio è di 3,99 euro al mese per il piano con pubblicità e di 4,99 euro per quello senza pubblicità. La distribuzione della nuova funzione è già iniziata a livello internazionale e sta raggiungendo progressivamente anche gli utenti italiani, che nelle prossime settimane potrebbero visualizzare la richiesta di associare un indirizzo email personale al proprio profilo per continuare a utilizzare il servizio. Ricordiamo che, il titolare di un account Netflix, può aggiungere al proprio account un profilo aggiuntivo, attivando l’opzione Utente extra.
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